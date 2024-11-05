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MANGO OFFICE внедрила YandexGPT в сервис Речевая аналитика

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Лидер рынка Виртуальных АТС MANGO OFFICE и облачная платформа Yandex Cloud расширили технологическое партнерство.

Теперь в продуктах MANGO OFFICE используется генеративная языковая модель YandexGPT.

Это позволит руководителям колл-центров проводить детальный анализ звонков операторов, повышать качество работы сотрудников в голосовых каналах и снижать затраты на аналитику коммуникаций.

Достаточно написать вопрос и нейросеть построит аналитику качества звонков по каждому сотруднику. В сервисе есть готовые шаблоны запросов к GPT – они ускорят процесс.

Как работает новинка?

Раньше руководитель искал голосовые звонки с клиентами так. Он придумывал и вводил в сервис Речевая аналитика десятки ключевых слов.

А сейчас ему нужно написать в окне Речевой аналитики всего один вопрос. Нейросеть сама проанализирует диалоги и ответит на запрос пользователя.

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Например, отработал ли продавец возражения клиента?

Пользователи могут создавать свои запросы к нейросети. Или использовать предустановленные теги. Такие как: клиент угрожает обратиться в суд, требует вернуть деньги, сотрудник резюмирует диалог.

Новинка подойдет: руководителям колл-центров, отделов клиентского сервиса и продаж.

Обновленная Речевая аналитика от MANGO OFFICE поможет:

  • на 19% увеличить конверсию продаж* – новинка проанализирует разговоры с клиентами и подсветит точки роста сотрудников
  • до 70% сэкономить рабочее время руководителя* – нейросеть сама настроит критерии оценки работы менеджеров
  • до 95% увеличить точность анализа диалогов* – ИИ исключает человеческий фактор при наполнении тематик

Александр Шикинов, директор по продажам MANGO OFFICE:

«MANGO OFFICE придерживается прагматичного подхода к искусственному интеллекту.

Мы внедряем нейросети только в те продукты и для решения тех задач, где они реально улучшают, упрощают и ускоряют работу клиентов.

Именно так ИИ-технологии помогут бизнесу «купить рубль за 70 копеек».

Коллеги из YandexGPT разделяют нашу позицию. Поэтому мы решили объединить многолетний опыт компаний и стали технологическими партнёрами.

Команда MANGO OFFICE продолжит использовать этот подход при разработке всех цифровых продуктов».

Мария Аниканова, директор департамента по работе с партнёрами Yandex Cloud:

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«Наиболее эффективное партнерство удается выстроить с компаниями, которые сами разрабатывают высокотехнологичные продукты. Они расширяют возможности наших заказчиков в комплексных проектах.

Один из примеров такого сотрудничества – с компанией MANGO OFFICE, которая обладает большой экспертизой в области бизнес-коммуникаций.

Мы активно работаем с MANGO OFFICE с начала 2024 года. Менее чем за год компания внедрила в свои флагманские продукты речевые технологии и уже реализовала проекты для крупных заказчиков в телекоме и e-com.

Интеграция сервиса YandexGPT API в продукты MANGO OFFICE – следующий шаг в развитии нашего партнерства.

Большие языковые модели будут полезны во многих коммуникационных задачах – особенно они востребованы в сценариях клиентской поддержки и для анализа работы отдела продаж».

***

Получить демо-доступ к новинке можно по ссылке.

*средние показатели по опыту сотрудничества MANGO OFFICE и клиентов компании

erid:LjN8KEWCRРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/

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