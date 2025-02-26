Романов Роман
Романов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Иодковский Станислав 83 4
|Попов Борис 24 3
|Одинцов Дмитрий 114 2
|Сечкин Алексей 19 2
|Куликов Дмитрий 9 2
|Сливко-Кольчик Елена 16 2
|Афанасьев Денис 71 2
|Гордеев Михаил 6 2
|Шапиро Яков 13 2
|Пенетова Татьяна 7 2
|Абраменко Тимофей 9 2
|Попов Сергей 136 2
|Суворов Александр 19 2
|Кучеров Кирилл 25 2
|Чижиков Михаил 21 2
|Журба Никита 9 2
|Горбачев Иван 5 2
|Нурутдинов Султан 7 2
|Копаев Геннадий 16 1
|Шадаев Максут 1017 1
|Турчак Евгений 24 1
|Чукарин Алексей 59 1
|Трушкин Константин 58 1
|Фишер Андрей 74 1
|Симаков Олег 113 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Малышев Александр 37 1
|Козлов Александр 68 1
|Хохлов Роман 1 1
|Шклярук Мария 15 1
|Финк Дмитрий 16 1
|Салбиев Алан 30 1
|Веригин Илья 33 1
|Чернозатонский Константин 1 1
|Кухаренко Михаил 3 1
|Бессольцев Дмитрий 4 1
|Решетова Ольга 4 1
|Баранова Ольга 7 1
|Петровский Евгений 3 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 141 3
|Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
|Cанкт-Петербургская Академическая Филармония имени Д.Д. Шостаковича 1 1
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