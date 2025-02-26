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Индексная книга (каталог) CNews*
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Романов Роман



26.02.2025 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля 1
04.12.2024 САТЕЛ представляет систему записи разговоров СИЗАР 1
26.11.2024 САТЕЛ обеспечил надежной связью сотрудников страховой компании 1
, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
19.09.2024 САТЕЛ объявил о выходе новой версии РТУ. Пользователей ждут важные обновления 1
29.08.2024 Когда важен голос, а не голосовые: что происходит на рынке IP-телефонии 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
18.06.2024 Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня 1
14.06.2024 Российские ВКС вызвали интерес у иностранных компаний 1
05.02.2024 Axoft представляет российскую UC-платформу РТУ от САТЕЛ 1
17.01.2024 САТЕЛ и BSS представляют совместное решение для эффективного управления контакт-центром 1
18.10.2023 ПСБ переходит на отечественную платформу унифицированных коммуникаций 1
04.10.2023 «Сател» представила собственную линейку телефонных аппаратов РТУ 1
21.06.2023 Отечественное ПО и китайское «железо»: российские игроки рынка ВКС стремительно растут 2
21.06.2023 Рынок ВКС в России и мире: итоги 2022 года и перспективы 2023-го 1
23.01.2023 «Российский телефонный узел»: доступна новая версия 1
19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС 1
23.11.2022 Merlion и «Сател» объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций 1
24.10.2022 Softline и Pentestit стали партнерами 1
22.06.2022 «Т1 интеграция» и «Сател» стали партнерами 1
14.06.2022 Российский ИТ-разработчик «Сател» построил инфраструктуру для Региональной межведомственной телефонной сети Ямало-Ненецкого автономного округа 1
26.04.2021 «Сател» запустила «Единый контакт-центр» для крупных компаний и госсектора на базе полностью отечественного ПО 1
20.04.2021 «Сател» запустил единый контакт-центр для крупных компаний и госсектора на отечественном ПО 1
05.04.2021 «Сател» открывает собственный центр разработки программных решений в Ярославле 1
26.01.2021 «Сател» приобрела крупный пакет акций разработчика диалоговых платформ «Зиакс» 1
18.06.2020 Trueconf и «Сател» объявили о совместимости платформ Trueconf Server и РТУ 1
30.09.2018 Выручка поставщиков ИТ в телеком падает второй год подряд 1
30.09.2018 Российский телеком пока растет медленнее мирового 2
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
04.04.2018 «Яндекс» написал платформу для переселения российских музеев в Сеть 1
28.11.2014 Российский аутсорсинг ИБ-услуг не спешит расти 1

Публикаций - 31, упоминаний - 33

Романов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Сател 127 27
Cisco Systems 5125 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 7
Ростелеком 9756 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 6
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 236 5
Yandex - Яндекс 7438 3
TrueConf - ТруКонф 400 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 3
Microsoft Corporation 24679 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 333 3
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 3
МегаФон 8962 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 2
VK - Mail.ru Group 3459 2
Telegram Group 2030 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Google LLC 11834 2
PentestIT - Пентестит 4 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 317 2
Poly - Plantronics 136 2
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 55 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 44 2
Информтехника и Связь 35 2
Amazon Inc - Amazon.com 3016 1
Alibaba Group 426 1
Huawei 3955 1
Apple Inc 12154 1
Meta Platforms - Facebook 4445 1
Intel Corporation 12223 1
AMD - Advanced Micro Devices 4252 1
Норси-Транс - НТ 109 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8776 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Ростелеком - РТЛабс 179 1
РЖД - Российские железные дороги 1914 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 3
ПСБ - Промсвязьбанк 854 3
Газпром нефть 622 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1035 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
Airbnb 90 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 62 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Яндекс Издательство 1 1
Uber 331 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Интеркоммерц КБ 34 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
IKEA - ИКЕА 156 1
Ренессанс Страхование 162 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 589 1
Верный - торговая сеть 291 1
Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Вкусно — и точка 22 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5481 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 141 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11744 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66804 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19655 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51062 19
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 19
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 14
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Microsoft Windows 15735 2
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МТС Exolve 71 2
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Mango Cloud Systems - Mango Office 226 2
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VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 133 2
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 972 1
WhatsApp Messenger 1090 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5251 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1336 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 18 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
Большой музей - платформа 3 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 16 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 639 1
ЭЛАР Контекст 12 1
Сател - Зиакс - Ziax 7 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 1
Microsoft Skype 2067 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5795 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
Zecurion Analytics 25 1
Global Market Insights 13 1
Markets&Markets Research 112 1
Fortune Business Insights 15 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 141 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Cанкт-Петербургская Академическая Филармония имени Д.Д. Шостаковича 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2026 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2445 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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