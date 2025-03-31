Новый этап развития платформы унифицированных коммуникаций РТУ

САТЕЛ, российский разработчик решений в сфере бизнес-коммуникаций и цифровых экосистем промышленных предприятий, представляет обновление флагманского продукта компании – платформы унифицированных коммуникаций РТУ. Новая версия платформы РТУ объединяет в себе модули телефонии, мессенджера и видеоконференцсвязи, которые будут функционировать в едином программном клиенте, разработанном для различных операционных систем (как настольных, так и мобильных). Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

Кроме того, в обновленной версии представлена общая абонентская база, централизованная система администрирования, лицензирования и развертывания. Теперь внедрение системы телефонии на базе РТУ предоставляет возможность подключения дополнительных сервисов для коммуникаций и совместной работы.

Среди других ключевых изменений платформы: модернизация функциональности выживаемости вызовов до уровня Active-Active, что позволяет сохранять активные звонки при проблемах на инфраструктуре заказчика, а также поддержка операционных систем Debian 12 и Astra Linux Smolensk 1.8.

РТУ является ядром платформы экосистемы унифицированных коммуникаций САТЕЛ, которая включает в себя традиционные коммуникационные сервисы (голосовая и видеосвязь, корпоративный мессенджер, ВКС), системы для контроля качества работы сотрудников и повышения уровня обслуживания клиентов (контакт-центр, запись разговоров, гарантированное оповещение, мониторинг), а также оборудование собственного производства для организации телефонной, громкоговорящей и селекторной связи.

«История развития РТУ началась почти 20 лет назад, а на сегодняшний день инсталлированная база абонентов составляет уже 1,8 млн. РТУ по праву занимает позицию лидера на рынке российской IP-телефонии и постоянно развивается с учетом потребностей рынка. Мы точно знаем, как создать надежную систему связи и обеспечить компании возможностями для выхода на качественно новый уровень современных цифровых коммуникаций», — сказал Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании САТЕЛ.