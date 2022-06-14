Российский ИТ-разработчик «Сател» построил инфраструктуру для Региональной межведомственной телефонной сети Ямало-Ненецкого автономного округа

Компания «Сател» завершила первый этап выполнения работ по созданию Региональной межведомственной телефонной сети Ямало-Ненецкого автономного округа с поставкой телекоммуникационного оборудования и передачей неисключительных прав на использование программного обеспечения. Для этого была внедрена собственная UC-платформа «Российский телефонный узел» (РТУ). В рамках реализации первого этапа проекта по внедрению UC-платформы в Ямало-Ненецком автономном округе было установлено и запущено в эксплуатацию ядро системы унифицированных коммуникаций «РТУ». Об этом CNews сообщили представители «Сател».

Модернизация телефонной сети Ямало-Ненецкого автономного округа включала в себя предпроектное обследование, кастомизацию РТУ, поставку, установку системы и введение ее в эксплуатацию. Все работы выполнены в срок, и в настоящий момент идет миграция абонентов на новую UC-платформу. Проектирование и выполнение второго и третьего этапа проекта будет осуществляться исходя из показателей финансово-экономической эффективности, которую сможет показать UC-платформа. «Российский телефонный узел» является полностью отечественным цифровым продуктом, при помощи которого создается высоконагруженные распределенные сети связи федерального масштаба и IP-телефония с надежностью 99,999%. Один сервер с UC-платформой РТУ даже в базовой комплектации может аккумулировать до 4000 единовременных телефонных вызовов и несколько десятков тысяч учетных записей абонентов. РТУ может заменить такие импортные цифровые решения как CISCO, UNIFY, AVAYA, Iskratel.

Внедрение отечественной платформы универсальных коммуникаций РТУ предоставляет возможности использования всех ключевых преимуществ современной связи, в том числе использование мобильного телефона в качестве полноценного офисного телефонного аппарата с коротким номером, бесплатной связью внутри компании и переадресацией звонков с многоканального корпоративного номера. В качестве опорной подходит сеть любого оператора мобильной связи. Все сотрудники — и офисные, и мобильные — находятся вместе в едином коммуникационном пространстве.

«Внедрение РТУ позволяет обеспечить стабильную телефонную связь даже в самых отдаленных регионах России, — отметил Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании «Сател». — При этом являясь полностью отечественной разработкой, UC-платформа надежно защищена от вредоносных атак, а благодаря технологии «Микро РТУ» и от перебоев соединения между абонентами даже при нестабильной связи с центром UC-платформы».

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«Сател» —ИТ-компания, работающая на рынке цифровых и инфокоммуникационных технологий с 1995 г. Компания специализируется на реализации интеграционных проектов по развитию ИТ-инфраструктуры, разработке кастомизированных программных решений и бизнес-приложений, а также на создании и внедрении стратегии цифровой трансформации. Среди клиентов компании как крупные коммерческие организации, так и государственные структуры: Администрация Президента России, ЦБ РФ, РЖД, МТС, «Лукойл», «Икеа», «Газпром нефть», «Ростелеком» и др.