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IKEA
ИКЕА


27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
03.09.2021 «Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 3
26.04.2021 Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест 2
18.01.2021 Check Point: чаще всего в фишинговых атаках хакеры используют бренды Microsoft и DHL 1
03.12.2020 В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью 3
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 3
21.04.2020 Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний 1
05.11.2019 Axoft начал продажи САПР-решений Trimble в России и СНГ 1
08.10.2019 Акселерационная методология GVA поможет инновациям в Индии 1
31.07.2019 Цифровой суверенитет с Liberica JDK и CUBA Platform 1
25.06.2019 В России стартует пилот по маркировке изделий легкой промышленности 1
23.04.2019 Магазины тоже хотят стать ИТ-компаниями 1
21.03.2019 «Северсталь» предложила голодным стартапам поработать бесплатно 1
09.11.2018 Jungheinrich подвел промежуточные итоги строительства склада-автомата ИКЕА в Есипово 1
21.09.2018 Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в Москве 1
30.03.2018 ИТ в ритейле: итоги 2017 года и перспективы развития 1
29.06.2017 Искусственное Солнце: Seoul Semiconductor представляет светодиоды нового поколения 2
29.05.2017 «Первый БИТ» и «ГрузовичкоФ» обеспечат доставку из интернет-магазина ИКЕА с соблюдением международных стандартов 1
20.04.2017 Бизнес в Рунете за 2016 г. составил 1500 млрд рублей 1
22.02.2017 «Экологический союз» выпустил мобильный гид по «зеленым» товарам 1
02.02.2017 Eset предупреждает о новой афере в WhatsApp 1
30.01.2017 Hertz использует IoT-платформу Orange Datavenue для сервиса почасовой аренды автомобилей 2
22.12.2016 SAP открыл нефтегазовый центр инноваций в Губкинском университете 1
09.12.2016 В МИРЭА открылся первый в России и СНГ центр SAP Next-Gen Lab 1
08.11.2016 Аналитики предрекли закат мобильных приложений 1
15.09.2016 Интернет-мошенники под маской известных брендов предлагают поддельные подарочные сертификаты 2
12.04.2016 Итоги рейтинга CNews: Ритейл сохраняет спрос на ИТ 1
18.11.2015 «ВКонтакте» запустила сообщения для сообществ 1
26.10.2015 Высокие технологии: вещи, которые мы потеряли 1
15.10.2015 Под прицелом киберпреступников — пользователи WhatsApp 2
25.09.2015 Smart Engines представила Android-приложение для распознавания этикеток IKEA 3
21.04.2015 Smart Engines представила iOS-приложение для распознавания этикеток IKEA 3
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1
17.11.2014 Анна Имас покидает пост гендиректора Job.ru 1

Публикаций - 81, упоминаний - 116

IKEA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7158 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 6
Microsoft Corporation 11110 6
SAP SE 3216 6
Инфосистемы Джет 675 5
Samsung Electronics 5686 4
VK - Mail.ru Group 2484 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
Крок 1221 3
iTeco - Ай-Теко 718 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
GVA - Global Venture Alliance 9 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Softline - Софтлайн 1474 2
IBM 3546 2
Facebook 3766 2
Philips 724 1
Lenovo Motorola 1010 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Navicon - Навикон 198 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Trimble 25 1
Custis 73 1
Vocord - Вокорд 99 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
ДатаКрат - DataKrat 6 1
Болид НВП - Bolid 26 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 229 1
Yandex - Яндекс 4101 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
X5 Group 599 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
Лента - Сеть розничной торговли 189 3
Wildberries 128 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 3
X5 Group - Перекресток 203 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
PepsiCo - Пепсико 95 2
Связной ГК 881 2
Спортмастер 116 2
Северсталь ПАО 204 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Lamoda 83 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
AliExpress 275 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Adidas 96 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 2
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Восток-Сервис ГК 11 1
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 1
Uniqlo 5 1
Мираторг 12 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 1
Bayer AG - Байер 37 1
Снежная Королева 38 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 12 1
Jungheinrich AG 3 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
L’Oreal 36 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 15 1
Robert Bosch GmbH 9 1
Henkel - Хенкель Рус 23 1
Ferrari NV 71 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Правительство РФ 2206 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Рособоронэкспорт 34 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
Фишинг - Phishing 97 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
Pick-by-Voice - технология голосового управления 9 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
Сенсорный экран - Тачскрин - Touch Screen 41 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
DevOps - Development и Operations 297 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Google Android 10751 11
WhatsApp Messenger 654 7
Apple iOS 5742 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Яндекс.Маркет 439 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Nvidia GeForce GTX 2071 1
Samsung Galaxy Nexus 73 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Samsung Galaxy 345 1
Symbian OS 778 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
ESET NOD32 Mobile Security 36 1
Vocord FaceControl 36 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM Cognos BI 143 1
ПромАвтоматика Sigur СКУД 2 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 3 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Apache HTTP Server 223 1
SketchUp 11 1
Java - Язык программирования 1178 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Vocord Android SDK 4 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
Orecle Technology Compatibility Kit - TCK 14 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
Microsoft Office 365 769 1
Ревяшко Андрей 18 2
Labati Florence - Лабати Флоранс 1 1
Фуголь Екатерина 1 1
Сапронов Сергей 2 1
Чистов Дмитрий 8 1
Заглумин Павел 5 1
Лутц Игорь 3 1
Ратина Ирина 2 1
Тарасенко Игорь 7 1
Ахмадиева Анна 2 1
Аршевская Алла 10 1
Граф Аркадий 24 1
Яковлев Павел 2 1
Schwartz Mark - Шварц Марк 1 1
Комлев Николай 46 1
Duma Fabio - Дума Фабио 1 1
Frey Andreas - Фрай Андреас 1 1
Navez Edwin - Навез Эдвин 1 1
Роза Денис 1 1
Шакирова Лилия 1 1
Козлов Даниил 2 1
Новинский Виктор 6 1
Ritter Agnes - Риттер Агнес 1 1
Тарантасов Геннадий 9 1
Пушков Алексей 8 1
Сапельников Сергей 100 1
Чимиричкина Мария 30 1
Мякишева Марина 84 1
Скрынский Василий 3 1
Шадаев Максут 384 1
Ананьев Виталий 1 1
Филатов Андрей 99 1
Сергеев Сергей 63 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Юсупов Реваз 22 1
Романенко Андрей 76 1
Лашин Ренат 25 1
Шохин Александр 21 1
Смирнов Дмитрий 56 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
Германия - Федеративная Республика 3648 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
Франция - Французская Республика 2130 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Европа 3766 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Япония 2792 3
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Долгопрудный 39 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - Московская область - Есипово 1 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Индия - Бангалор 71 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 1
Россия - Пермь 740 1
Россия - Калининградская область 539 1
Испания - Королевство 1256 1
Украина 3374 1
Италия - Итальянская Республика 1392 1
США - Кремниевая долина 399 1
Бельгия - Королевство 398 1
Польша - Республика 831 1
Казахстан - Республика 2637 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Fashion industry - Индустрия моды 13 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Wikipedia - Википедия 277 3
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1991 3
comScore 226 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 2 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
Fashion Tech Day 1 1
eFashion 1 1
Северсталь Steeltech Lab - акселератор 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764859, в очереди разбора - 668546.
Создано именных указателей - 46354.
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