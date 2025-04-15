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IKEA ИКЕА

IKEA - ИКЕА

СОБЫТИЯ

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15.04.2025 Бежавшая из России IKEA лишилась десятков миллионов евро из-за хакерской атаки

Убытки после кибертаки Компания IKEA лишилась почти $23 млн из-за ИТ-атаки хакеров с помощью вируса-шифровальщика, это следуе
13.09.2024 Склад «Мегамаркета» открылся на месте бывшей IKEA в Химках

«Мегамаркет» открыл в Химках первый склад на площадях, освобожденных ушедшей из России сетью магазинов IKEA в ТЦ «Мега». Маркетплейс тестирует опцию экспресс-доставки товаров продавцов своим покупателям из Москвы и ближайших районов Подмосковья. Всего на площадях IKEA планируется открыть

01.12.2022 «Яндекс маркет» открыл продажи товаров российской «Икеа»

Днем 1 декабря 2022 г. «Яндекс маркет» открыл продажи товаров, приобретенных у российского подразделения «ИКЕА». Больше 20 млн товаров будут постепенно появляться в ассортименте маркетплейса. Уже на старте продаж можно будет купить самые популярные из них. Например, предметы мебели — стулья «Адде»

18.11.2022 «Яндекс» скупил всю IKEA

«Яндекс.Маркет» договорился о покупке товаров со складов IKEA Подразделение «Яндекса» «Яндекс.Маркет» договорилось о приобретении всех товарных запасов российского подразделения IKEA. Об этом говорится в сообщении «Яндекса». Сделка была заключ
18.11.2022 «Яндекс маркет» выкупил все товары российской IKEA

«Яндекс маркет» договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения IKEA. Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представле
26.10.2022 «Яндекс маркет» поможет с продвижением магазинам, которые продают товары ИКЕА и их аналоги

Продавцы «Яндекс маркета» теперь могут прислать сервису заявку, чтобы разместить свою продукцию в популярном разделе «Товары ИКЕА и аналоги». В нем маркетплейс показывает подборки мебели, посуды, постельного белья и многого другого из ассортимента ИКЕА. В разделе есть также товары от других производителей, пох
01.02.2022 Тренды контакт-центров в 2022 году. Как подготовиться к эффективной миграции большого КЦ на примере ИКЕА

нтакт-центров в 2022 году • Какие требования предъявляются к современному контакт-центру на примере ИКЕА • Какие особенности и «подводные камни» нужно учитывать перед началом миграции с одного

26.04.2021 Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест

ер Orange Business Services построил омниканальный контакт-центр на более чем 250 рабочих мест для «Икеа Россия». Новая платформа заменила решение, работавшее только с голосовыми вызовами и эле
09.11.2018 Jungheinrich подвел промежуточные итоги строительства склада-автомата ИКЕА в Есипово

Немецкий концерн Jungheinrich объявил о завершении работ по возведению автоматизированного дистрибьюторского центра ИКЕА в Есипово – одного из крупнейших складов в Европе с ожидаемой емкостью хранения 210 тыс. паллетомест. Концерн Jungheinrich – один из лидеров в области комплексных логистических решений – в
29.05.2017 «Первый БИТ» и «ГрузовичкоФ» обеспечат доставку из интернет-магазина ИКЕА с соблюдением международных стандартов

Компания «Первый БИТ» и «ГрузовичкоФ Аутсорсинг» разработали систему для управления маршрутами доставки ИКЕА из российского интернет-магазина марки. Программа отслеживает движение автомобиля с помощью GPS-трекинга и подсказывает кратчайшие пути доставки, а также контролирует выполнение требований
25.09.2015 Smart Engines представила Android-приложение для распознавания этикеток IKEA

Компания Smart Engines, разработчик решений в области обработки изображений и видеопотока, представила бесплатное приложение по распознаванию этикеток IKEA для платформы Android. Об этом CNews сообщили в Smart Engines. Ранее было представлено приложение для iOS. Мобильное приложение SmartHelper позволяет распознавать ярлыки IKEA и извл
21.04.2015 Smart Engines представила iOS-приложение для распознавания этикеток IKEA

Компания Smart Engines Ltd, разработчик решений в области обработки изображений и видеопотока, представила бесплатное приложение по распознаванию этикеток IKEA для платформы iOS. Об этом CNews сообщили в Smart Engines. Мобильное приложение SmartHelper позволяет распознавать ярлыки IKEA на iPhone и iPad. Приложение умеет извлекать артикул,

03.03.2015 IKEA заряжает

Фирменная мебель IKEA обзаводится модулями беспроводной зарядки смартфонов. Как это бывает у шведского гиганта, это решение в IKEA было принято быстро и эффективно – поэтому первые столы, лампы и кухонны
24.01.2014 T-Systems создаст корпоративную сеть для IKEA в России

Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, подписала контракт с IKEA Россия на создание корпоративной сети с высокой степенью защищенности данных и скоростны
12.11.2013 IKEA доверила Wincor Nixdorf установку ИТ-решений во всех расчетно-кассовых узлах своей торговой сети

Группа компаний IKEA, мировой бренд в области разработки дизайна, производства и продажи мебели для дома, доверила развитие расчетно-кассовой инфраструктуры своей торговой сети, а также поставку программных ре
23.04.2013 Робот поддержки для мебели IKEA

Два итальянских инженера создали робота, способного помогать в сборке мебели IKEA. Робот фактически представляет собой руку-манипулятор, оснащённую сенсорами движения и системой визуального ведения объекта. Благодаря им робот способен подстраивать захват частей мебели п
16.04.2013 В табуретах IKEA нашли велосипед

Дизайнеры Самуэль Бернье и Андреас Бэнд показали, насколько важна правильная последовательность сборки мебели от IKEA, сделав из двух табуретов этой компании велосипед. Модель получила имя Draisienne – так во Франции называли первые беспедальные велосипеды. В ходе сборки дизайнеры по минимуму пользовались
20.04.2012 Мебельный кинотеатр от IKEA

Компания IKEA кардинально решила проблему эстетики от соединения современной мебели и бытовой электрон
25.08.2011 ИКЕА выпустит каталог товаров в приложении для iPhone и Android

Компания ИКЕА объявила о том, что 29 августа выйдет ее Каталог 2012 в формате приложения для iPhone и

20.08.2010 Кухня будущего от Ikea станет персональным психологом

По словам представителей Ikea, новая кухня Intuitiv будет отвечать на энергетическом уровне человеческим потребностям,
10.11.2008 «Белтел» подключил все российские магазины ИКЕА к единому call-центру

ань, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. До конца текущего года планируется открытие магазина IKEA в Самаре. «Опыт нашей работы говорит о том, что единый контакт-центр для всех магазинов

18.12.2007 «Сервис Плюс» оснастила два новых магазина IKEA кассовым оборудованием

Компания «Сервис Плюс» поставила оборудование для основной кассовой линии двух новых магазинов IKEA в Новосибирске и Ростове-на-Дону, а также расчетных узлов в ресторане и бистро. Сервисное обслуживание кассового оборудования во всех магазинах IKEA осуществляет компания «Авторизов
23.01.2007 В торговой сети ИКЕА создан единый контакт-центр

нтегратор в области телекоммуникаций, объявил о завершении первого этапа проекта для сети магазинов ИКЕА, в ходе которого был создан единый региональный контакт-центр, а также модернизирована и
29.12.2006 "Сервис Плюс" обеспечила оборудованием новый магазин ИКЕА в Санкт-Петербурге

В декабре открылся новый магазин ИКЕА «Парнас» в Санкт-Петербурге. Оборудование для основной кассовой линии, а также расчетных
30.11.2006 "Сервис Плюс" обеспечила оборудованием региональные магазины ИКЕА

Компания «Сервис Плюс» поставила оборудование для кассовых узлов в два новых магазина ИКЕА в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Сервисное обслуживание кассового оборудования во всех магазинах ИКЕА осуществляет компания «Авторизованный Сервисный Центр НИКСДОРФ» (АСЦН), вход
31.10.2006 ИКЕА завершила автоматизацию корпоративного обслуживания

Компании ИКЕА и NaviCon объявляют об успешном завершении совместного проекта по автоматизации отдела корпоративного обслуживания компании ИКЕА на базе системы Microsoft Dynamics NAV. Проект был р
07.06.2006 В ИКЕА будет новая ERP-система

оведенного тендера компания NaviCon была выбрана исполнителем работ по внедрению информационной системы, предназначенной для поддержки процессов работы с корпоративными покупателями во всех магазинах ИКЕА на территории России. Современная ERP-система на базе Microsoft Dynamics NAV (ранее Microsoft Navision) заменит существующую систему, обеспечив эффективное выполнение основных операций, не
14.09.2000 Взломан сайт IKEA

Мебельная компания IKEA начала информировать своих онлайновых покупателей о проделках злых хакеров, сломавших сайт компании в прошлые выходные, сообщает ZDNet. Представители IKEA признались, что вскрыта бы
17.08.2000 IKEA отсудила домен у киберсквоттера

Шведская фирма IKEA, занимающаяся производством мебели, отсудила у киберсквоттера домен www.e-ikea.co

Публикаций - 171, упоминаний - 202

IKEA и организации, системы, технологии, персоны:

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Yandex - Яндекс 9216 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
SAP SE 5601 13
Samsung Electronics 11064 12
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Microsoft Windows 2000 8678 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
Google - Gmail 1021 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 4
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
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