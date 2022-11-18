«Яндекс» скупил всю IKEA

«Яндекс.Маркет» договорился о покупке товаров, находящихся на складах российского подразделения IKEA. Ранее товары из IKEA уже стали продаваться через «Яндекс.Маркет».

«Яндекс.Маркет» договорился о покупке товаров со складов IKEA

Подразделение «Яндекса» «Яндекс.Маркет» договорилось о приобретении всех товарных запасов российского подразделения IKEA. Об этом говорится в сообщении «Яндекса». Сделка была заключена 16 ноября 2022 г., ее стоимость не раскрывается.

Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в IKEA - от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома. Продажи товаров на «Яндекс.Маркет» начнутся до конца 2022 г.

Как IKEA уходила из России

IKEA прекратила работу своих магазинов в России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Летом в магазинах IKEA началась закрытая распродажа для сотрудников компании, затем она проводилась на интернет-сайте компании.

«Яндекс.Маркет» купил все товарные запасы российского подразделения IKEA

В августе на «Яндекс.Маркет» появился раздел «Товары IKEA». На нем собраны товары от разных партнеров, например, фабрик, поставляющих свои товары в IKEA, а также магазинов, продающих товары шведской сети. Кроме того, на «Яндекс.Маркет» есть товары, привезенные партнерами из-за рубежа.

С лета IKEA вела переговоры с потенциальными покупателями своих российских активов, в частности, четырех заводов. Осенью были уволены 10 тыс. из 12 тыс. сотрудников компании.

Издание РБК сообщало, что среди претендентов значатся АФК «Система» и ее подразделение – лесопромышленный холдинг Segezha Group, а также строительная группа ПИК и компания по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan (представители ПИК отрицали факт переговоров).

Факты из истории «Яндекс.Маркета»

Для «Яндекс.Маркет» договоренность с IKEA – первая сделка с офлайн-ритейлером. В 2021 г. «Яндекс.Маркет» обсуждал приобретение розничной сети «Азбука вкуса», но сделка так и не состоялась.

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В 2018-2020 гг. совладельцами «Яндекс.Маркета» в равных долях были «Яндекс» и Сбербанк. Договоренность о вхождении Сбербанка в капитал «Яндекс.Маркета» была достигнута в 2017 г.: банк согласился вложить в компанию 30 млрд руб. и получил в ней долю размером 45%.

В рамках партнерства «Яндекс.Маркет» запустил два маркетплейса – «Беру.ру» и Bringly (был ориентирован на покупки в зарубежных интернет-магазинах). В 2020 г . «Яндекс и Сбербанк договорились о разводе: «Яндекс» выкупил у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркет» за 42 млрд руб., а Сбербанк приобрел у «Яндекса» его долю в платежной системе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд руб.