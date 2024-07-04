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Магнит Азбука вкуса Городской супермаркет АВ Daily сеть продовольственных супермаркетов

Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов

«Азбука вкуса» — участник рынка розницы в российском фуд-ритейле. Компания развивает свою «экосистему питания», в которую входят сеть из более чем 170 магазинов разных форматов в Москве и Санкт-Петербурге, доставка, собственное производство готовой еды и полуфабрикатов, собственные торговые марки, хозяйство в Калужской области, ресторан «АВ Гранд Кафе», кейтеринг, b2b-сервисы и другие направления бизнеса.

Судебные дела (4) на сумму 2 322 485 ₽
в качестве истца (1) на сумму 1 523 312 ₽
в качестве ответчика (3) на сумму 799 173 ₽


04.07.2024 Клиенты «Азбуки вкуса» сдали на переработку более 300 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок с начала года

ем расширение совместного проекта, видим возможности для установки фандоматов в 90% магазинов сети «Азбука вкуса». Так, весь процесс — от сдачи сырья до получения полезных бонусов — станет еще

08.04.2024 «Азбука вкуса» запустит первые дарксторы

нологичными решениями для стороннего ритейла. Об этом CNews сообщили представители «Азбуки вкуса». «Азбука вкуса» стала первым партнером нового сервиса «Яндекс Лавки» по продаже собственных тех
09.11.2023 «Азбука вкуса» внедрила технологию проверки сроков годности товаров во все магазины сети

«Азбука вкуса» масштабировала на всю розничную сеть технологию проверки сроков годности маркированных продуктов на кассе при помощи системы «Честный знак». Доработка, внедренная специалистами ри
12.09.2023 Без вредоносных рассылок: «Азбука вкуса» импортозаместила ИБ-решение

Предпосылки внедрения «Азбука вкуса» — это российская розничная компания, которая представлена магазинами разного фо
23.08.2023 В UserGate назначен директор центра мониторинга и реагирования

продуктах и решениях UserGate на рынке ИБ России. Дмитрий Кузеванов перешел в UserGate из компании «Азбука вкуса», где до этого занимал высшие управленческие должности. В 2017 г. Дмитрий был на
18.08.2023 «Сбер» и «Азбука вкуса» запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой»

«Сбер» запустил технологичный способ оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети «Азбука вкуса». «Оплата улыбкой» — ещё один шаг к развитию бесконтактных методов платежей для

10.08.2023 F.A.C.C.T. и «Азбука вкуса»: опыт импортозамещения решений для защиты электронной почты

огий для борьбы с киберпреступлениями, сообщил об успешном сотрудничестве с продуктовым ритейлером «Азбука вкуса». Для защиты корпоративной почты от киберугроз «Азбука вкуса» ранее испол
18.05.2023 «Азбука вкуса» применила облачную экономию

Перевод в облако «Крок» своей ИТ-инфраструктуры позволит компании «Азбука вкуса» сэкономить в течение пяти лет до 20% стоимости затрат на ее содержание и обслуж
19.04.2023 «Азбука вкуса» внедряет в работу сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» и Yandex Cloud

«Азбука вкуса», насчитывающая свыше 150 супер-, гипер- и минимаркетов в Москве, Московской обл
03.03.2023 Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке»

Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке». В новой р
06.09.2022 «Азбука вкуса» перенесет свою ИТ-инфраструктуру в облако «Крок»

Российская частная розничная компания «Азбука вкуса» перенесет свою ИТ-инфраструктуру в облако «Крок». Соглашение о сотрудничестве и
17.05.2022 «Сберкорус» и «Азбука вкуса» подключили поставщиков к российской системе обмена электронными документами

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» и торговая сеть «Азбука вкуса» создали возможность обмена электронными документами с поставщиками с помощью ро
17.02.2022 «Азбука вкуса» использует data science в ценообразовании

«Азбука вкуса» внедрила систему умного ценообразования, разработанную международной компанией

23.08.2021 В «Азбуке вкуса» назначен вице-президент по ИТ

Новым вице-президентом по информационным технологиям «Азбуки вкуса» назначена Юлия Золотарева. Она присоединилась к команде «Азбуки вкуса» в 2015 г. в роли программиста поддержки. Сейчас Юлия является одним из самых молодых ИТ-директоров в

13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов

состоялась Российский интернет-гигант «Яндекс» прекратил переговоры по покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса», пишет «Коммерсант». Со слов источника издания, связанного со сферой электронно
11.06.2021 «Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса»

я офлайн-ритейлом Интернет-гигант «Яндекс» заинтересовался покупкой сети премиальных супермаркетов «Азбука вкуса». По информации The Bell, в настоящее время стороны ведут переговоры о сделке. К
04.03.2021 «Азбука вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах

Розничная сеть «Азбука вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах. Теперь покупатели могут
18.02.2021 «Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» мигрировала на обновленную версию Naumen Service Desk и масштабировала решение

14.08.2020 «Азбука вкуса» запустила программу вознаграждений за поиск уязвимостей

«Азбука вкуса» объявила о том, что стала первым российским продуктовым ритейлером с публичной

20.05.2020 Сбербанк, «Азбука вкуса» и Visa открыли магазин без касс и продавцов

Сбербанк, розничная сеть «Азбука вкуса» и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, оснащен
21.04.2020 Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета

«Цифровизация — модное слово» CNews: Виктория, «Азбука вкуса» начала цифровизироваться еще когда и не было толком такого понятия. По каким на
25.03.2020 «Азбука вкуса» отказывается от бумажных чеков

они будут получать электронные на email. Такую возможность своим клиентам уже начала предоставлять «Азбука вкуса», несколько других торговых сетей готовятся к запуску аналогичной функциональнос
15.05.2019 Почему «Азбука вкуса» арендует ЦОД

Фокусировка на профильных активах «Азбука Вкуса» – одна из наиболее динамично развивающихся компаний розничного сектора, ведет б
10.01.2019 Сбербанк и «Азбука вкуса» усовершенствовали сервис оплаты покупок по отпечатку пальца

говых сетях». Георгий Михайлов, вице-президент по информационным технологиям и инновациям компании «Азбука вкуса», отметил: «“Азбука вкуса“ стремится предлагать своим клиентам те инновац
04.07.2018 «Азбука вкуса» начала тестирование разработки резидента «Сколково» в области компьютерного зрения

«Азбука вкуса», российская розничная сеть, сообщила о тестировании решения резидента ИТ-кластера фонда «Сколково» Intelligence Retail по контролю точности и скорости распознавания продуктов моло
06.03.2018 «Тинькофф Банк», «Азбука Вкуса» и Mastercard запускают кобрендовые банковские карты

«Тинькофф Банк», «Азбука Вкуса» и Mastercard представили кобрендовые банковские карты «Тинькофф — Азбука Вку
11.01.2018 Банк «Русский Стандарт» подключил магазины «Азбука вкуса» к платежной системе Alipay

Стандарт» обеспечил доступ к платежной системе Alipay покупателям в супермаркетах популярной сети «Азбука вкуса».  Alipay – одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group. Основ
20.04.2017 «Азбука Вкуса » запустила мобильное приложение интернет-магазина AV.ru

«Азбука Вкуса» объявляет о запуске мобильного приложения интернет-магазина AV.RU для операцион
13.04.2017 «Азбука Вкуса» перевела документооборот с поставщиками в электронный вид

«Азбука Вкуса», компания розничного сектора, перевела документооборот с поставщиками в электро
21.12.2016 «Азбука Вкуса» перевела сайт и интернет-магазин на платформу SAP Hybris Commerce

Компания «Азбука Вкуса», работающая в сфере розничной торговли продуктами питания, объявила о переводе

27.09.2016 «Азбука Вкуса» переходит на биометрические платежи

Компания «Азбука Вкуса» объявила о запуске проекта оплаты покупок с помощью биометрических данных. Перв
24.05.2016 AT Consulting расширила возможности CRM-системы «Азбуки Вкуса»

Компания AT Consulting расширила возможности CRM-системы ритейлера «Азбука Вкуса». На базе Oracle Siebel Loyalty автоматизирована клубная программа «Вкусомания»,
18.05.2016 Мобильное приложение «Азбуки Вкуса» заменит пластиковые карты лояльности

Компания Redmadrobot выпустила мобильное приложение для розничной сети «Азбука Вкуса». Приложение «Вкусомания» заменяет пластиковые карты лояльности: для того, чтобы
21.01.2016 «Азбука Вкуса» выбрала IBM Commerce для оптимизации цен

Корпорация IBM объявила о том, что российская сеть розничной торговли «Азбука Вкуса» будет использовать облачные аналитические решения IBM для оптимизации процесса

30.09.2015 «Азбука Вкуса» оптимизировала ИТ-инфраструктуру на основе продуктов Oracle

Сеть супермаркетов «Азбука Вкуса», игрок российского розничного рынка, оптимизировала бизнес-процессы и ИТ-инфрас
21.09.2015 «Азбука Вкуса» модернизовала процессы бюджетного управления с помощью «Корус Консалтинга»

для нашей компании жизненно необходимым, — заявила Виктория Лубнина, финансовый директор компании «Азбука Вкуса». — Необходимые модификации реализовались в партнерстве со специалистами ГК “Кор
04.12.2014 «Азбука Вкуса»: знаковый для России проект по управлению лояльностью

на внедрение инноваций в рознице. И площадкой в данном случае стали действующие супермаркеты сети «Азбука Вкуса», что подразумевало высокую степень ответственности и отсутствие права на ошибку
03.12.2014 AT Consulting автоматизировала программы лояльности в «Азбуке Вкуса»

Компания «Азбука Вкуса» внедрила систему управления лояльностью и персонификации взаимоотношений с клие
03.10.2014 «Азбука Вкуса» оптимизирует систему персонального подхода к клиентам вместе с SAS

Компания «Азбука Вкуса», российский ритейлер, и компания SAS Россия/СНГ, мировой поставщик решений и ус
29.07.2013 «Алиот» изготовила упаковку для предоплаченных карт «Промсвязьбанка» и «Азбуки Вкуса»

В июне 2013 г. в магазинах «Азбука Вкуса» Москвы и Московской области начались продажи предоплаченных карт MasterCard «Пр

Публикаций - 190, упоминаний - 275

Магнит и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7648 23
Microsoft Corporation 24806 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13103 18
Ростелеком 9883 15
МегаФон 9192 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8863 12
Крок - Croc 1784 11
SAP SE 5323 10
Oracle Corporation 6753 9
VK - Mail.ru Group 3481 9
8422 9
IBM - International Business Machines Corp 9467 9
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 8
Broadcom - VMware 2403 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 7
Код Безопасности 644 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2945 6
Корус Консалтинг ГК 1246 6
Inventive Retail Group 76 5
Softline - Софтлайн 2948 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 527 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1271 5
Cisco Systems 5146 5
SAS Institute 984 4
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Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 4
Amazon Inc - Amazon.com 3038 4
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 187 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 339 4
HackerOne 32 3
Эвотор - Evotor 188 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3237 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 79 3
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Цифра ГК 2465 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7539 36
X5 Group - Перекрёсток 568 28
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 26
Лента - Сеть розничной торговли 2134 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2486 24
Auchan Holding - Ашан Ритейл 291 23
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1062 22
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 479 21
ВкусВилл - Избёнка 162 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1420 19
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 17
Связной ГК 1373 13
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Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 13
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 13
Альфа-Банк 1792 13
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Спортмастер - Sportmaster 181 11
Седьмой Континент 64 11
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 163 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2862 10
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 743 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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