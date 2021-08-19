Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|19.08.2021
|
Google начала массовое распространение своей «секретной» операционной системы
у предварительной оценки (Preview program) ПО, присоединиться к которой можно было через приложение Google Home для настройки устройств умного дома. Участники данной программы получали доступ к
|06.11.2019
|
Google Home, Amazon Echo и Facebook Portal можно взломать лучом лазерной указки через окно
Свет и звук Персональные помощники, такие как Google Home, Amazon Echo, Facebook Portal, а также их программные варианты, используемые в см
|10.10.2018
|
Google выпустила смартфоны без «моноброви» и планшеты без Android. Видео
, YouTube, Messenger, Calendar и весь спектр других сервисов Google и др. «Умный» дисплей-ассистент Google Home Hub Google Home Hub представляет собой «умное» устройство с голосовым упра
|11.10.2017
|
Умные колонки Google попались на круглосуточной слежке за владельцами
Шпионы Google HomeУмные колонки Google Home практически постоянно записывают все звуки, которые в состоянии уловить их микроф
|09.10.2017
|
Презентация Google: Pixel 2 официально представлен
Умная колонка Google Home Mini С каждым годом помощники от Google становятся все умнее и умнее. На данный м
|10.07.2017
|
Искусственный интеллект Google натравил полицию на ругавшихся супругов
Google Home предотвратил убийство«Умная» колонка Google Home самостоятельно вызвала полицию, став свидетельницей домашней ссоры, которая грози
|19.05.2016
|
Google I/O 2016: Android N, Google Ассистент, Google Home и другие события конференции
ля SIM-карты). Также стоит отметить поддержку рукописного ввода и расширение спортивных функций: часы сами выяснят, какое упражнение вы выполняете, и посчитают калории в правильном режиме. [pagebreak]Google Home В позапрошлом году Amazon выпустила умную колонку Echo со встроенным голосовым помощником — вещь получилась довольно любопытной, но хитом не стала. Теперь Echo реинкарнировала в
