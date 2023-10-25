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Promobot Nested Chat

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.10.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет посещать экскурсии в музеях. 1
04.10.2023 «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься футболом 1
19.07.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься боксом 1
28.06.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет записаться на занятия йогой 1
25.05.2023 В России создали искусственный интеллект, который заменит гидов в музеях 1
17.05.2023 В дагестанской строительной компании начал работать секретарь с искусственным интеллектом 1
04.05.2023 В России разработали искусственный интеллект для продажи туров по Уралу 1
12.04.2023 В России создали искусственный интеллект, который заменит кассиров в театре 1
06.04.2023 В России создали офис-менеджера с искусственным интеллектом 1
30.11.2022 В России создали искусственный интеллект, который защищает компании от спама и рассылок 1
21.11.2022 Пермская компания создаст робота-помощника для иностранных гостей 1
02.11.2022 В России создали чат-бот с искусственным интеллектом для помощи туристам 1
26.10.2022 В России создали платформу для создания чат-ботов с искусственным интеллектом 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Promobot Nested Chat и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2940 14
Promobot - Промобот 168 14
Yandex - Яндекс 9216 13
Oracle Corporation 7074 6
Айдол 5 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
KUKA Robotics 41 1
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 1
RobotLAB 5 1
Unitree Robotics 27 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Dubai Mall - Дубай Молл 51 2
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 13
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 63 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 11
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 130 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 5
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 484 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Бронирование - Booking 983 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 13
Rakuten Viber 665 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 12
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 101 12
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 83 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 40 1
Кивокурцев Олег 100 12
Чугунов Максим 11 2
Южаков Алексей 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
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Спорт - Футбол 776 1
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Business Insider - Бизнес инсайдер 264 6
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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