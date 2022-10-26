В России создали платформу для создания чат-ботов с искусственным интеллектом

Компания «Промобот», производитель автономных сервисных роботов, объявила о разработке платформы для создания чат-ботов – Promobot Nested Chat. Это интеллектуальная платформа разговорного искусственного интеллекта с использованием технологий машинного обучения. Платформа создана специально для улучшения пользовательского взаимодействия и ответов на вопросы пользователей на различных сайтах. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

С помощью платформы, пользователи могут создавать чат-боты для отдела кадров для экономии рабочего времени специалистов отдела кадров, чат-бота секретаря для экономии рабочего времени руководителя, чат-бота для отдела продаж для увеличения количества продаж, умных голосовых помощников для различных устройств.

Promobot Nested Chat включает в себя: ядро обработки смысла входящего высказывания,

интерфейс и административную панель с функцией личного кабинета, набор сценариев построения диалога, модули понимания естественного языка, а также дополнительные каналы для расширения функционала включающие предобработчики и постобработчики естественного языка.

«С 2015 г. мы ведем разработку диалоговых систем и инструментов общения между роботом и человеком. В ходе работы мы часто получали запросы от банков, крупных ритейлеров, государственных организаций, представителей малого бизнеса на использование наших разработок на их онлайн ресурсах для общения с пользователями. Сейчас, мы, наконец, подготовили данное решение к использованию и сегодня активно выводим его на рынок. На данный момент, решение планируют использовать некоторые телеком-операторы, а также несколько банков», - отметил Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот».

Диалоговая платформа понимает текст и разговорный язык, извлекая нужную информацию и предоставляя нативный ответ. В ходе работы, решение определяет тему обращения, основные и дополняющие запросы, задает уточняющие вопросы и обрабатывает нераспознанные. Есть возможность использования как преднастроенных шаблонов, так и создание индивидуальных решений.

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По словам разработчиков, одним из ключевых вопросов в создании продукта, стала возможность подключения различных периферийных устройств и каналов к системе. Благодаря разработанной API, решение позволяет другим приложениям взаимодействовать и обмениваться данными с диалоговой системой. Доступна интеграция с облачными системами и с популярными мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram), умными колонками («Яндекс», Amazon Echo, Google Nest Mini), CRM-системами (Bitrix), что позволило продукту стать доступным для массового использования.

Согласно исследованию Business Insider, рынок диалоговых систем и чат-ботов ждет изменение совокупного среднегодового темпа роста, CAGR, на 29,7% с $2,6 млрд в 2019 г до $9,4 млрд к 2024 г. Наибольший рост, связанный с чат-ботами, в ближайшие пять лет ожидает рынок ритейла и eCommerce. По данным исследования Oracle, более 50% клиентов уже сейчас ждут, что бизнес будет доступен 24/7. Чат-боты могут справиться с этим запросом и круглосуточно отвечать на запросы пользователей.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. В том же году компания стала резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.