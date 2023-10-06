Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ

Разделы

СберНПФ — негосударственный пенсионный фонд Сбербанка, основанный 17 марта 1995 года.

  Общий объём активов фонда превышает 785 млрд рублей (по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год).
06.10.2023 «НПФ Сбербанка» перейдёт на отечественное ПО для подготовки XBRL отчётности вместе с «Синтегс»

«НПФ Сбербанка» повышает уровень автоматизации при подготовке XBRL-отчетности. Программа «Фабрика XBRL» заменит иностранное программное обеспечение и будет интегрирована с внутренними процессами
21.08.2023 Спрос клиентов «СберНПФ» на электронные сервисы вырос в полтора раза

В январе-июле 2023 г. клиенты «СберНПФ» оформили онлайн 139 тыс. обращений и заявлений на получение документов, актуализацию персональных данных и назначение выплат по договорам. Это на 55% превышает аналогичный показатель 2
20.06.2023 Роботы заплатят пенсии: «СберНПФ» автоматизировал выплаты по ОПС и НПО

. *** «СберНПФ» — АО «Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка», основанный 17 марта 1995 г. АО «НПФ Сбербанка» входит в блок «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк.
15.02.2023 Востребованность электронных услуг «СберНПФ» выросла вдвое

«СберНПФ» оцифровывает свои пенсионные сервисы, и клиенты всё чаще получают их в «цифре». В 2022 г. клиенты фонда оформили онлайн 204 тыс. обращений и заявлений на получение документов, актуализ
23.12.2022 «СберНПФ» за год сократил использование бумаги на 30%

торы. «СберНПФ» — АО «Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка», основанный 17 марта 1995 г. АО «НПФ Сбербанка» входит в блок «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк, Общий объем активов ф
21.12.2021 От полного перехода на фриланс россиян удерживает финансовая нестабильность и отсутствие пенсий

Около половины россиян (46%) рассматривают возможность полного перехода на фриланс, выяснили «Работа.ру» и «СберНПФ» в ходе совместного исследования, в котором приняли участие более 5000 человек из всех регионов России. Основными рисками такого трудоустройства респонденты называют финансовую нестабил
20.04.2021 «Сбер» запустил цифровую пенсионную витрину

ться инструментами для долгосрочных накоплений. Вся информация отражена в разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ». Система обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая сегодня формирует буду
13.05.2020 В период самоизоляции популярность онлайн-услуг НПФ Сбербанка выросла вдвое

Клиенты НПФ Сбербанка стали активнее пользоваться онлайн-услугами фонда в период самоизоляции. В апреле 2020 г. количество посетителей сайта НПФ удвоилось и превысило 500 тыс. человек. Личным кабинетом
28.02.2020 НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL»

Система обеспечивает визуализацию данных для пользователей Для автоматизации подготовки отчетности XBRL НПФ «Ренессанс пенсии» выбрал решение «Хомнет:XBRL». НПФ «Ренессанс пенсии» входит в число двадцати крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов. Для автоматизации подготовки отчетност
03.06.2019 В НПФ Сбербанка появилась поддержка оплаты взносов с помощью Google Pay

загрузятся автоматически. Возможность пользоваться платежным сервисом будет востребована у клиентов фонда, поскольку многие из них предпочитают проводить операции онлайн. Так, более 1, 5 млн клиентов НПФ Сбербанка являются пользователями личного кабинета на сайте Фонда. Пополнение счета онлайн – одна из самых популярных функций. Google Pay – это безопасный сервис. При его использовании данн
19.04.2019 Клиенты НПФ Сбербанка внесли более 1 млрд рублей с помощью онлайн-платежей

более чем в два раза. Люди этих возрастных групп предпочитают лично контролировать состояние своих пенсионных сбережений и поэтому активно используют все возможности онлайн-сервисов. К началу 2019 г. НПФ Сбербанка стал первым полностью цифровым негосударственным пенсионным фондом России. Клиенты Фонда могут дистанционно воспользоваться всеми сервисами, доступными в отделении: оформить индив
27.12.2018 Система автоплатежа пенсионных взносов набирает популярность у клиентов НПФ Сбербанка

250 млн руб. пенсионных взносов внесли на свои индивидуальные пенсионные планы клиенты НПФ Сбербанка при помощи сервиса автоплатежа на официальном сайте Фонда в 2018 г. Таким образом, более 10 тыс. человек регулярно делают взносы при помощи автоматических перечислений средств со

04.10.2018 НПФ Сбербанка выпустил мобильное приложения

НПФ Сбербанка запустил мобильное приложение для клиентов фонда, которое можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play. Функциональность приложения совпадает с веб-версией личного кабинета на сайте НПФ Сбербанка. С помощью приложения клиенты НПФ Сбербанка могут оперативно получить доступ к основной информации о состоянии своих пенсионных накоплений, воспользоваться сервисом по офор
13.08.2018 Клиенты НПФ Сбербанка смогут воспользоваться личным кабинетом через «Сбербанк онлайн»

сс регистрации новых клиентов и сократить время на авторизацию существующих клиентов в личном кабинете фонда. «Модернизация и развитие клиентских сервисов и услуг – одни из главных направлений работы НПФ Сбербанка, – рассказал и.о. Генерального директора НПФ Сбербанка Александр Прокопенков. – Нынешнее нововведение сэкономит время клиента и позволит ему пользоваться привычной авториза
18.04.2018 Завершены основные этапы проекта «Резервный ЦОД» для НПФ Сбербанка

НПФ Сбербанка объявил о том, что основные этапы проекта «Резервный ЦОД» (РЦОД) успешно завершены. НПФ Сбербанка не только обеспечивает надёжность накоплений своих клиентов, но и совершенствует технологии, которые обеспечивают бесперебойную и высокоэффективную работу бизнес-критичных систем

21.04.2017 WEB-портал НПФ Сбербанка открывает новые возможности для мобильных пользователей

формации. На портале значительно обновлен раздел, посвященный корпоративным пенсионным программам, и, в частности, расширен функционал «Личного кабинета для корпоративных клиентов» - сервиса, который НПФ Сбербанка первым запустил на пенсионном рынке. Пользователи ресурса получили обновленный интерактивный калькулятор расчета пенсии, учитывающий все необходимые параметры для определения вели

