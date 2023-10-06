Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ

Получите все материалы CNews по ключевому слову
СберНПФ — негосударственный пенсионный фонд Сбербанка, основанный 17 марта 1995 года.
- Общий объём активов фонда превышает 785 млрд рублей (по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год).
СОБЫТИЯ
|06.10.2023
|
«НПФ Сбербанка» перейдёт на отечественное ПО для подготовки XBRL отчётности вместе с «Синтегс»
«НПФ Сбербанка» повышает уровень автоматизации при подготовке XBRL-отчетности. Программа «Фабрика XBRL» заменит иностранное программное обеспечение и будет интегрирована с внутренними процессами
|21.08.2023
|
Спрос клиентов «СберНПФ» на электронные сервисы вырос в полтора раза
В январе-июле 2023 г. клиенты «СберНПФ» оформили онлайн 139 тыс. обращений и заявлений на получение документов, актуализацию персональных данных и назначение выплат по договорам. Это на 55% превышает аналогичный показатель 2
|20.06.2023
|
Роботы заплатят пенсии: «СберНПФ» автоматизировал выплаты по ОПС и НПО
. *** «СберНПФ» — АО «Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка», основанный 17 марта 1995 г. АО «НПФ Сбербанка» входит в блок «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк.
|15.02.2023
|
Востребованность электронных услуг «СберНПФ» выросла вдвое
«СберНПФ» оцифровывает свои пенсионные сервисы, и клиенты всё чаще получают их в «цифре». В 2022 г. клиенты фонда оформили онлайн 204 тыс. обращений и заявлений на получение документов, актуализ
|23.12.2022
|
«СберНПФ» за год сократил использование бумаги на 30%
торы. «СберНПФ» — АО «Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка», основанный 17 марта 1995 г. АО «НПФ Сбербанка» входит в блок «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк, Общий объем активов ф
|21.12.2021
|
От полного перехода на фриланс россиян удерживает финансовая нестабильность и отсутствие пенсий
Около половины россиян (46%) рассматривают возможность полного перехода на фриланс, выяснили «Работа.ру» и «СберНПФ» в ходе совместного исследования, в котором приняли участие более 5000 человек из всех регионов России. Основными рисками такого трудоустройства респонденты называют финансовую нестабил
|20.04.2021
|
«Сбер» запустил цифровую пенсионную витрину
ться инструментами для долгосрочных накоплений. Вся информация отражена в разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ». Система обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая сегодня формирует буду
|13.05.2020
|
В период самоизоляции популярность онлайн-услуг НПФ Сбербанка выросла вдвое
Клиенты НПФ Сбербанка стали активнее пользоваться онлайн-услугами фонда в период самоизоляции. В апреле 2020 г. количество посетителей сайта НПФ удвоилось и превысило 500 тыс. человек. Личным кабинетом
|28.02.2020
|
НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL»
Система обеспечивает визуализацию данных для пользователей Для автоматизации подготовки отчетности XBRL НПФ «Ренессанс пенсии» выбрал решение «Хомнет:XBRL». НПФ «Ренессанс пенсии» входит в число двадцати крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов. Для автоматизации подготовки отчетност
|03.06.2019
|
В НПФ Сбербанка появилась поддержка оплаты взносов с помощью Google Pay
загрузятся автоматически. Возможность пользоваться платежным сервисом будет востребована у клиентов фонда, поскольку многие из них предпочитают проводить операции онлайн. Так, более 1, 5 млн клиентов НПФ Сбербанка являются пользователями личного кабинета на сайте Фонда. Пополнение счета онлайн – одна из самых популярных функций. Google Pay – это безопасный сервис. При его использовании данн
|19.04.2019
|
Клиенты НПФ Сбербанка внесли более 1 млрд рублей с помощью онлайн-платежей
более чем в два раза. Люди этих возрастных групп предпочитают лично контролировать состояние своих пенсионных сбережений и поэтому активно используют все возможности онлайн-сервисов. К началу 2019 г. НПФ Сбербанка стал первым полностью цифровым негосударственным пенсионным фондом России. Клиенты Фонда могут дистанционно воспользоваться всеми сервисами, доступными в отделении: оформить индив
|27.12.2018
|
Система автоплатежа пенсионных взносов набирает популярность у клиентов НПФ Сбербанка
250 млн руб. пенсионных взносов внесли на свои индивидуальные пенсионные планы клиенты НПФ Сбербанка при помощи сервиса автоплатежа на официальном сайте Фонда в 2018 г. Таким образом, более 10 тыс. человек регулярно делают взносы при помощи автоматических перечислений средств со
|04.10.2018
|
НПФ Сбербанка выпустил мобильное приложения
НПФ Сбербанка запустил мобильное приложение для клиентов фонда, которое можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play. Функциональность приложения совпадает с веб-версией личного кабинета на сайте НПФ Сбербанка. С помощью приложения клиенты НПФ Сбербанка могут оперативно получить доступ к основной информации о состоянии своих пенсионных накоплений, воспользоваться сервисом по офор
|13.08.2018
|
Клиенты НПФ Сбербанка смогут воспользоваться личным кабинетом через «Сбербанк онлайн»
сс регистрации новых клиентов и сократить время на авторизацию существующих клиентов в личном кабинете фонда. «Модернизация и развитие клиентских сервисов и услуг – одни из главных направлений работы НПФ Сбербанка, – рассказал и.о. Генерального директора НПФ Сбербанка Александр Прокопенков. – Нынешнее нововведение сэкономит время клиента и позволит ему пользоваться привычной авториза
|18.04.2018
|
Завершены основные этапы проекта «Резервный ЦОД» для НПФ Сбербанка
НПФ Сбербанка объявил о том, что основные этапы проекта «Резервный ЦОД» (РЦОД) успешно завершены. НПФ Сбербанка не только обеспечивает надёжность накоплений своих клиентов, но и совершенствует технологии, которые обеспечивают бесперебойную и высокоэффективную работу бизнес-критичных систем
|21.04.2017
|
WEB-портал НПФ Сбербанка открывает новые возможности для мобильных пользователей
формации. На портале значительно обновлен раздел, посвященный корпоративным пенсионным программам, и, в частности, расширен функционал «Личного кабинета для корпоративных клиентов» - сервиса, который НПФ Сбербанка первым запустил на пенсионном рынке. Пользователи ресурса получили обновленный интерактивный калькулятор расчета пенсии, учитывающий все необходимые параметры для определения вели
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 314 22
|Абакумов Евгений 224 21
|Валчев Стоян 48 21
|Хомков Игорь 46 18
|Путятинский Сергей 109 17
|Кириченко Игорь 52 17
|Антонов Александр 77 17
|Педоренко Андрей 42 17
|Клявин Владимир 51 17
|Савцов Игорь 29 17
|Поляков Сергей 75 17
|Кивокурцев Олег 97 16
|Огуряев Дмитрий 85 14
|Васильев Григорий 44 14
|Прохоров Фёдор 83 14
|Агафонова Наталия 41 14
|Шершнев Георгий 14 14
|Теленков Андрей 27 14
|Казарин Станислав 175 9
|Егоров Владимир 87 8
|Платонов Михаил 42 8
|Халматов Максим 64 7
|Урьяс Вадим 98 7
|Клепиков Алексей 121 7
|Сотин Денис 216 7
|Слышкин Василий 129 7
|Карпов Иван 79 7
|Семенихин Игорь 56 7
|Нестеров Алексей 172 7
|Степченков Максим 65 7
|Сыкулев Андрей 85 7
|Соловьев Алексей 94 7
|Васильев Владислав 58 7
|Мискевич Евгений 50 7
|Ямщиков Владимир 51 7
|Генкина Екатерина 43 7
|Вахнин Павел 53 7
|Лебедев Антон 52 7
|Рубин Адар 47 7
|Прокопенков Александр 7 7
