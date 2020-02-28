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НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Система обеспечивает визуализацию данных для пользователей

Для автоматизации подготовки отчетности XBRL НПФ «Ренессанс пенсии» выбрал решение «Хомнет:XBRL». НПФ «Ренессанс пенсии» входит в число двадцати крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов.

Для автоматизации подготовки отчетности в формате XBRL Фонд выбрал ПО, которое обладает определенным набором настроек интеграции с бухгалтерскими системами и механизмами интеграции с другими внешними системами, т.е. решение умеет интегрироваться с системами учёта, применяющими ЕПС, бэк-офисными системами, хранилищами данных. Кроме того, система обеспечивает визуализацию данных для пользователей.

В ходе внедрения специалисты ГК «Хомнет» выполнили интеграцию Хомнет:XBRL с системами заказчика. В результате проекта автоматизированы такие функции, как работа с таксономией; загрузка данных из разных систем; валидация данных по правилам таксономии Банка России; технологическая проверка данных; формирование пакета отчетности согласно таксономии Банка России.

Фонд и ГК «Хомнет» заключили договор сопровождения, согласно которому вендор продолжает оказывать консультационную поддержку пользователям по методическим и техническим вопросам работы в программе.

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