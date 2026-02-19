Разделы

Хомнет XBRL


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.02.2026 УК «Спутник – Управление Капиталом» ведет учет в продуктах «Хомнет:НФО» и «Хомнет:XBRL» 1
29.10.2025 БК «Ингосстрах-Инвестиции» построила информационную учетную систему вместе с ГК «Хомнет» 1
22.10.2025 В «Кит Финанс» внедрена система подготовки отчетности в формате XBRL с помощью «Хомнет:XBRL» 1
22.09.2025 НПФ «Корабел» адаптировал учетную систему, построенную на «Хомнет:НФО», к новым требованиям МСФО 1
20.10.2023 «Сигнет капитал» установила «Хомнет:XBRL» для самостоятельной сдачи отчетность в формате XBRL в Центральный банк России 1
20.01.2023 ГК «Хомнет» помогла упростить процесс подготовки отчетности XBRL в «Титульный брокер» 1
28.12.2022 УК «Байкал» установила «Хомнет:XBRL» для автоматизированной сдачи отчетности в ЦБ 1
24.09.2021 «Хомнет:МСФО» включено в реестр российского софта 1
30.10.2020 «СДФ» внедрил ПО «Хомнет:XBRL» для подготовки регламентированной отчетности 1
28.02.2020 НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL» 1
08.11.2019 В СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС 1
17.09.2019 ГК «Хомнет» оптимизировала подготовку отчетности XBRL в УК «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» 1
30.08.2019 УК «Трастюнион айэм» автоматизировала учет на плане счетов с помощью «Хомнет:НФО» 1
27.08.2019 НПФ «Федерация» автоматизировал подготовку отчетности XBRL с помощью решения «ХОМНЕТ:XBRL» 1
21.08.2019 «Тинькофф Страхование» внедрила «ХОМНЕТ:XBRL» для обеспечения автоматической подготовки финотчетности, соответствующей требованиям ЦБ 1
05.07.2019 «Церих кэпитал менеджмент» внедрил систему «Хомнет:НФО» для автоматизации учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ 1
07.06.2019 «Аналитический центр» внедрил решение «Хомнет XBRL» на базе «1С:Предприятие» 1
27.07.2018 «Москва сити секьюритиз» автоматизировала сбор отчетности при помощи решения «Хомнет: XBRL» 1
11.01.2018 «Лидер» и ГК «Хомнет» автоматизируют подготовку отчетности в формате XBRL 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Хомнет XBRL и организации, системы, технологии, персоны:

Хомнет Консалтинг - ХК Групп 179 18
9119 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 2
ТрастЮнион АйЭм 2 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Церих кэпитал менеджмент ИК 6 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Москва Сити Секьюритиз 2 1
СДФ 1 1
Федерация НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Ренессанс Здоровье - страховая компания 3 1
Церих банк 9 1
Титульный брокер ИК 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5337 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13066 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 123 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34087 13
Таксономия - Taxonomy 75 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73974 7
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 131 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26161 4
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 290 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32030 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1401 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3417 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5903 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1418 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2063 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23307 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1171 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3764 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4056 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4708 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1517 1
Хомнет НФО 32 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2461 4
Microsoft Office 4004 2
Хомнет МСФО - Хомнет IFRS 41 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 662 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1337 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1557 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
Наумова Светлана 1 1
Вержановская Елена 1 1
Литвинова Юлия 2 1
Камышанова Елена 1 1
Чумаченко Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158671 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46162 1
ЕПС - Единый план счетов 190 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6348 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51402 8
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 45 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17448 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1714 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2186 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 2
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 204 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6269 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10499 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 689 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1050 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 207 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6381 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 118 1
Аудит - аудиторский услуги 3124 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3268 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420332, в очереди разбора - 726055.
Создано именных указателей - 190776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

