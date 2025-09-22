НПФ «Корабел» адаптировал учетную систему, построенную на «Хомнет:НФО», к новым требованиям МСФО

ГК «Хомнет» модернизировала автоматизированную учетную систему НПФ «Корабел», построенную ранее с помощью решений «Хомнет:НФО» и «Хомнет:XBRL». В рамках нового проекта в Фонде внедрено специализированное решение «Хомнет:IFRS 17» и модуль «Расчет резервов по IFRS9».

НПФ «Корабел» осуществляет негосударственное пенсионное обеспечение.

С 1 января 2025 г. все негосударственные пенсионные фонды обязаны применять новые международные стандарты финансовой отчетности МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Для выполнения этих требований НПФ «Корабел» принял решение провести модернизацию существующей автоматизированной учетной системы, построенной с помощью решений «Хомнет:НФО» и «Хомнет:XBRL».

НПФ «Корабел» сотрудничает с ГК «Хомнет» с 2016 г., с проекта внедрения системы для учета на ЕПС «Хомнет:НФО». В дальнейшем положительный опыт сотрудничества повлиял на выбор программного продукта «Хомнет:XBRL» и исполнителя проекта по автоматизации отчетности XBRL.

В рамках нового проекта был внедрен специализированный продукт «Хомнет:IFRS 17» и модуль продукта «Хомнет:НФО» – «Расчет резервов по IFRS9». Внедрение обеспечило: автоматизированный расчет пенсионных обязательств по новым правилам, корректное отражение договоров НПО в соответствии с IFRS 17 и положениями банка России 713-П, 773-П, 774-П, 775-П, 776-П; автоматизированное начисление резервов в строгом соответствии с требованиями IFRS 9; бесшовную интеграцию с действующей системой финансового учета; формирование регламентированной отчетности в обновленном формате.

Новые ИТ-решения позволили фонду сохранить преемственность учетных процессов при полном соответствии новым регуляторным требованиям.

«Внедренные продукты полностью оправдали наши ожидания. Отчетность теперь формируется автоматически в требуемых форматах, что значительно сократило трудозатраты и минимизировало риски ошибок. В целом автоматизация учета в НПФ критически важна для точного соблюдения нормативов ЦБ РФ и МСФО, защиты пенсионных средств клиентов и минимизации регуляторных рисков. Она позволяет исключить ошибки в расчетах резервов, сократить время подготовки отчетности на 60-70% и обеспечить прозрачность всех операций. В условиях ужесточающегося регулирования автоматизация становится не просто инструментом оптимизации, а необходимым условием для устойчивой работы фонда и сохранения лицензии», – сказала Мария Чумаченко, главный бухгалтер НПФ «Корабел».

НПФ «Корабел» продолжает сотрудничать с ГК «Хомнет».