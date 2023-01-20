Разделы

Цифровизация Внедрения
|

ГК «Хомнет» помогла упростить процесс подготовки отчетности XBRL в «Титульный брокер»

В ООО «ИК «Титульный брокер» завершены работы по внедрению программы «Хомнет:XBRL». В системе реализованы удобные механизмы, упрощающие подготовку бухгалтерской (финансовой), надзорной и статистической отчетности по таксономии XBRL. Об этом CNews сообщили представители ГК «Хомнет».

В рамках утвержденного плана работ специалисты ГК «Хомнет» установили и настроили «Хомнет:XBRL», провели обучение пользователей по ручному вводу данных и загрузке отчетов XBRL в программу.

Проект также включал в себя совместную подготовку первого пакета отчетности из «Хомнет:XBRL». В процессе сдачи месячной XBRL-отчетности методологи и эксперты со стороны интегратора консультировали специалистов ООО «ИК «Титульный брокер».

Обучение способствовало плавному и комфортному переходу к работе в новой системе. ООО «ИК «Титульный брокер» на сегодня приняло систему в промышленную эксплуатацию и продолжает сотрудничать с ГК «Хомнет» уже в рамках договора сопровождения.

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена
Поддержка ИТ-отрасли

Функционал, автоматизированный на проекте, включает: работу с таксономией; валидацию данных по правилам таксономии ЦБ; технологическую проверку данных; формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

Внедрение «Хомнет:XBRL» привело к снижению нагрузки на сотрудников, вовлеченных в процесс составления отчетности, значительно сократилось время на сбор данных, а также благодаря автоматической проверке данных снизилось количество ошибок в отчетности. Главное – риск получения предписания от ЦБ сведен к минимуму благодаря оперативному обновлению системы в соответствии с постоянно меняющимися регуляторными требованиями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти нашли замену доллару при расчетах с другими странами. Это цифровой рубль

В России не хватает более 2000 отечественных САПР. Программисты получат колоссальный объем работ на ближайшие семь лет

Причуды цифровизации. Электронные водительские права будут бесполезны без бумажных

В России разработан материал нового поколения для печатных плат

Как таможня потратила 780 миллионов на свою ИКТ-инфраструктуру

Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще