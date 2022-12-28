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УК «Байкал» установила «Хомнет:XBRL» для автоматизированной сдачи отчетности в ЦБ

УК «Байкал» установила бизнес-решение «Хомнет:XBRL» для подготовки и валидации отчетности XBRL по таксономии ЦБ.

В рамках проекта специалисты со стороны разработчика, ГК «Хомнет», инсталлировали и настроили «Хомнет:XBRL», реализовали интеграцию с бухгалтерскими и управленческими программами, в том числе с ранее установленной системой учета на ЕПС «Хомнет:НФО». Также помогли сотрудникам УК «Байкал» сдать первую отчетность из новой системы, оказав комплексную методологическую поддержку: консультирование по загрузке таксономии, инструктаж по ручному вводу, просмотру, валидации данных, выгрузке и сдаче отчетности в формате XBRL. Об этом CNews сообщили представители ГК <Хомнет>.

Первый и последующие пакеты отчетности в формате XBRL успешно прошли аудит ЦБ, что является результатом автоматизации процесса «от и до», включая: работу с таксономией ЦБ; валидацию данных по правилам таксономии; технологическую проверка данных; формирование готового для сдачи пакета отчетности (БФО, НСО) в формате XBRL.

Последнее выполняется по кнопке через реализованную функцию автоматической выгрузки данных из базы системы учета «Хомнет:НФО» в «Хомнет:XBRL».

Консультации, которые специалисты ГК «Хомнет» проводили в течение всего проекта помогли сотрудникам УК «Байкал» плавно адаптироваться к работе в новой системе. Поддержка оказывается по сей день в рамках договора сопровождения. Система постоянно развивается и оперативно обновляется в соответствии с действующим законодательством.

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