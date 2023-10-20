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«Сигнет капитал» установила «Хомнет:XBRL» для самостоятельной сдачи отчетность в формате XBRL в Центральный банк России

ООО «Сигнет капитал» управляющая компания в партнерстве с ГК «Хомнет» автоматизировала подготовку XBRL-отчетности на базе бизнес-решения «Хомнет:XBRL». Об этом CNews сообщили представители ГК «Хомнет».

Ход проекта

Автоматизация подготовки отчетности в формате XBRL выполнялась в четыре этапа. В первую очередь специалисты ГК «Хомнет» развернули программу «Хомнет:XBRL» на серверах заказчика и произвели настройки, после провели инструктаж, ознакомив пользователей с интерфейсом и возможностями программы.

Также проект включал в себя всестороннюю методологическую поддержку со стороны специалистов и опытных методологов ГК «Хомнет» при сдаче первой отчетности из «Хомнет:XBRL» по одной точке входа.

В рамках четвертого этапа под специфику учета «Сигнет капитал» был разработан функционал суммирования данных, который суммирует значения при условии, когда из разных источников в систему «Хомнет:XBRL» поступают данные с одинаковым идентификатором.

Результат

По завершению проекта программа «Хомнет:XBRL» поставлена на поддержку и полноценно используется заказчиком.

Наличие функционала автоматической выгрузки данных из ранее установленной системы учета «Хомнет:НФО» в модуль XBRL делает возможным выгрузить готовый для сдачи пакет отчетности в формате XBRL по кнопке, что упрощает работу бухгалтера.

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