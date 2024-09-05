ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания

«Авто-ПЭК» тестирует перевозки с электронными путевыми листами ​ Транспортная компания «Авто-ПЭК» (входит в группу компаний ПЭК) протестировала доставку с электронными путевыми ли

Число компаний, подключившихся к электронной накладной, за год выросло вдвое По данным мультисервисного логистического оператора ПЭК и компании «СКБ Контур», в I квартале 2024 г. на ЭДО в грузоперевозках перешли в два раза больше компаний, чем за январь-март 2023 г., а трафик обмена документами за этот период вырос более

ПЭК подключил к электронной накладной 16% партнеров-перевозчиков по всей стране В первой половине 2024 г. компания ПЭК планирует перевести на ЭТРН 90% рейсов с участием внешнего автопарка. Это поможет ускорит

ПЭК перевел на кадровый ЭДО более половины сотрудников Мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК на 70% сократил объем ручного труда сотрудников и на 80% ускорил обмен документами между

ПЭК перевел на электронные накладные более 90% своих рейсов До конца 2023 г. компания планирует ПЭК завершить переход на электронный документооборот и подключить к работе более 400 партнеро

ПЭК автоматизирует складскую логистику с применением автономных грузовиков Evocargo Мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК и компания Evocargo, предоставляющая сервис на базе электрических автономных платформ собственного производства, приняли решение о сотрудничестве в области применения автономного транспорта

ПЭК запускает перевозки с электронными транспортными накладными Мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК объявил о переходе на электронные перевозочные документы. В этом году компания переведет на ЭТРН перевозки с участием грузового парка «Авто-ПЭК» (входит в группу компаний ПЭК)

Логистика выбыла из топа самых лояльных к удаленке отраслей Второй квартал подряд на российском рынке труда наблюдается снижение количества вакансий, в том числе удаленных. Компания ПЭК проанализировала данные крупнейшей в стране рекрутинговой платформы HeadHunter за январь-июнь 2021 и 2022 гг. и обнаружила, что логистическая отрасль, которая год назад входила в число самы

Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного ого грузовика обойдется перевозчикам в 17–18 млн руб., то есть в 2,5 раза выше стоимости нового магистрального тягача, управляемого водителем. Такие расчеты представила CNews компания-грузоперевозчик ПЭК. Сумма 17-18 млн руб. складывается из двух составляющих. Во-первых, приобретение отечественных грузовиков, адаптированных к возможности установки оборудования для высокоавтоматизированного

«Эвокарго» и ПЭК запустят беспилотные грузовики для межскладских перевозок «Эвокарго» и «Первая экспедиционная компания» (ПЭК) запускают первый в России коммерческий проект по внедрению сервиса транспортировки грузов беспилотными транспортными средствами EVO-1 на закрытой территории. Перевозки будут организованы н

ПЭК запускает электронную торговую площадку для взаимодействия с грузоперевозчиками ссы сделки от поиска поставщика и создания заявки до оплаты услуги оцифрованы, в режиме реального времени доступна проверка статуса рейса. Электронная площадка объединит всех перевозчиков, с которыми ПЭК сотрудничает в столице и регионах. Сейчас их более 150. Возможно, в дальнейшем количество грузоперевозчиков увеличится. На данном этапе завершена работа по созданию «личного кабинета постав

ПЭК переводит геораспределенный ИТ-кластер в Oracle Cloud Infrastructure стойчивой инфраструктуры для поддержки территориально распределенного бизнеса. На OCI развертываются как тестовые среды, так и бизнес-критичные рабочие нагрузки. Выбор модели Universal Credits открыл ПЭК доступ ко всем облачным сервисам Oracle IaaS и PaaS. Ежегодно логистическими услугами ПЭК пользуются более 3,5 млн клиентов: частные лица, крупные производственные и торговые предпри

ПЭК вместе с «Неофлекс» оптимизировал обработку заказов на прием и отправку грузов и модернизировал СЭД Компания «Неофлекс» подвела итоги сотрудничества с компанией ПЭК по сопровождению решения на основе платформы IBM BPM, а также поддержке и развитию системы электронного документооборота на платформе Alfresco. Об этом CNews сообщили в «Неофлекс». Компания

ПЭК упростила коммуникации с помощью Skype для бизнеса Российская транспортно-экспедиционная компания ПЭК (ранее «Первая Экспедиционная Компания») выстроила единую корпоративную систему коммуникаций на базе Microsoft Skype для бизнеса. Это упростило связь между территориально-распределенными фи

Грузоперевозчик ПЭК: итоги четырех лет эксплуатации решения Genesys CNews: Наталья, расскажите, пожалуйста, почему «ПЭК» выбрала платформу Genesys, какие результаты достигнуты? Наталья Погорелова: В 2011 году, мы четко осознали, что для предоставления высокого уровня сервисного обслуживания – на тот момент т

Как улучшить коммуникации между сотней филиалов одним приложением? Сутки на перемены Разброс компании «ПЭК» по территории страны изначально требовал высокоэффективного средства коммуникации между

"1C:Управление торговлей" внедрили в ЗАО «Пэк» по внедрению системы «1С:Управление Торговлей» для автоматизации оперативного учета в компании ЗАО «Пэк», занимающейся торговлей электронными компонентами. Особенностью проекта является очень б