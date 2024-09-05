ПЭК Первая Экспедиционная Компания Авто-ПЭК транспортная компания
ПЭК — мультисервисный оператор логистических услуг, эксперт в сфере комплексных решений и организации грузоперевозок на территории России и за рубежом. Компания основана в 2001 году. В 2022 году филиальная сеть ПЭК насчитывает более 274 отделений и охватывает свыше 100 населенных пунктов в России. Официальные представительства компании открыты в Армении, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Китае. Ежегодно услугами ПЭК пользуются 4,5 млн клиентов. Экосистема ПЭК образована подразделениями:
- ПЭК: GLOBAL – международные грузоперевозки
- ПЭК: LTL – доставка сборных грузов
- ПЭК: 3PL – аутсорсинг складской логистики
- ПЭК: FTL – доставка генеральных грузов
- ПЭК: RETAIL – доставка в торговые сети и маркетплейсы
- ПЭК: EXPRESS – срочная доставка грузов по России
- ПЭК: MALL – маркетплейс автозапчастей и аксессуаров
Олег Сковородников, Директор департамента цифровой трансформации, Первая Экспедиционная Компания "Цифровая трансформация в логистике" - 29 марта 2022 года конференция CNews "Цифровая трансформация 2022"
|05.09.2024
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«Авто-ПЭК» тестирует перевозки с электронными путевыми листами
Транспортная компания «Авто-ПЭК» (входит в группу компаний ПЭК) протестировала доставку с электронными путевыми ли
|23.04.2024
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Число компаний, подключившихся к электронной накладной, за год выросло вдвое
По данным мультисервисного логистического оператора ПЭК и компании «СКБ Контур», в I квартале 2024 г. на ЭДО в грузоперевозках перешли в два раза больше компаний, чем за январь-март 2023 г., а трафик обмена документами за этот период вырос более
|04.12.2023
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ПЭК подключил к электронной накладной 16% партнеров-перевозчиков по всей стране
В первой половине 2024 г. компания ПЭК планирует перевести на ЭТРН 90% рейсов с участием внешнего автопарка. Это поможет ускорит
|21.11.2023
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ПЭК перевел на кадровый ЭДО более половины сотрудников
Мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК на 70% сократил объем ручного труда сотрудников и на 80% ускорил обмен документами между
|02.10.2023
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ПЭК перевел на электронные накладные более 90% своих рейсов
До конца 2023 г. компания планирует ПЭК завершить переход на электронный документооборот и подключить к работе более 400 партнеро
|15.06.2023
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ПЭК автоматизирует складскую логистику с применением автономных грузовиков Evocargo
Мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК и компания Evocargo, предоставляющая сервис на базе электрических автономных платформ собственного производства, приняли решение о сотрудничестве в области применения автономного транспорта
|18.05.2023
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ПЭК запускает перевозки с электронными транспортными накладными
Мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК объявил о переходе на электронные перевозочные документы. В этом году компания переведет на ЭТРН перевозки с участием грузового парка «Авто-ПЭК» (входит в группу компаний ПЭК)
|18.08.2022
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Логистика выбыла из топа самых лояльных к удаленке отраслей
Второй квартал подряд на российском рынке труда наблюдается снижение количества вакансий, в том числе удаленных. Компания ПЭК проанализировала данные крупнейшей в стране рекрутинговой платформы HeadHunter за январь-июнь 2021 и 2022 гг. и обнаружила, что логистическая отрасль, которая год назад входила в число самы
|15.09.2021
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Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного
ого грузовика обойдется перевозчикам в 17–18 млн руб., то есть в 2,5 раза выше стоимости нового магистрального тягача, управляемого водителем. Такие расчеты представила CNews компания-грузоперевозчик ПЭК. Сумма 17-18 млн руб. складывается из двух составляющих. Во-первых, приобретение отечественных грузовиков, адаптированных к возможности установки оборудования для высокоавтоматизированного
|04.12.2020
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«Эвокарго» и ПЭК запустят беспилотные грузовики для межскладских перевозок
«Эвокарго» и «Первая экспедиционная компания» (ПЭК) запускают первый в России коммерческий проект по внедрению сервиса транспортировки грузов беспилотными транспортными средствами EVO-1 на закрытой территории. Перевозки будут организованы н
|02.06.2020
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ПЭК запускает электронную торговую площадку для взаимодействия с грузоперевозчиками
ссы сделки от поиска поставщика и создания заявки до оплаты услуги оцифрованы, в режиме реального времени доступна проверка статуса рейса. Электронная площадка объединит всех перевозчиков, с которыми ПЭК сотрудничает в столице и регионах. Сейчас их более 150. Возможно, в дальнейшем количество грузоперевозчиков увеличится. На данном этапе завершена работа по созданию «личного кабинета постав
|29.10.2019
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ПЭК переводит геораспределенный ИТ-кластер в Oracle Cloud Infrastructure
стойчивой инфраструктуры для поддержки территориально распределенного бизнеса. На OCI развертываются как тестовые среды, так и бизнес-критичные рабочие нагрузки. Выбор модели Universal Credits открыл ПЭК доступ ко всем облачным сервисам Oracle IaaS и PaaS. Ежегодно логистическими услугами ПЭК пользуются более 3,5 млн клиентов: частные лица, крупные производственные и торговые предпри
|27.09.2016
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ПЭК вместе с «Неофлекс» оптимизировал обработку заказов на прием и отправку грузов и модернизировал СЭД
Компания «Неофлекс» подвела итоги сотрудничества с компанией ПЭК по сопровождению решения на основе платформы IBM BPM, а также поддержке и развитию системы электронного документооборота на платформе Alfresco. Об этом CNews сообщили в «Неофлекс». Компания
|18.01.2016
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ПЭК упростила коммуникации с помощью Skype для бизнеса
Российская транспортно-экспедиционная компания ПЭК (ранее «Первая Экспедиционная Компания») выстроила единую корпоративную систему коммуникаций на базе Microsoft Skype для бизнеса. Это упростило связь между территориально-распределенными фи
|11.01.2016
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Грузоперевозчик ПЭК: итоги четырех лет эксплуатации решения Genesys
CNews: Наталья, расскажите, пожалуйста, почему «ПЭК» выбрала платформу Genesys, какие результаты достигнуты? Наталья Погорелова: В 2011 году, мы четко осознали, что для предоставления высокого уровня сервисного обслуживания – на тот момент т
|30.11.2015
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Как улучшить коммуникации между сотней филиалов одним приложением?
Сутки на перемены Разброс компании «ПЭК» по территории страны изначально требовал высокоэффективного средства коммуникации между
|26.12.2006
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"1C:Управление торговлей" внедрили в ЗАО «Пэк»
по внедрению системы «1С:Управление Торговлей» для автоматизации оперативного учета в компании ЗАО «Пэк», занимающейся торговлей электронными компонентами. Особенностью проекта является очень б
|29.03.2005
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В российском представительстве Samsung назначен новый генеральный директор
анам СНГ и Балтии и генеральным директором Samsung Electronics Rus. Он сменил на этом посту г-на Джанг Чанг Дака, возглавлявшего российское представительство компании с февраля 2002 года. Г-н Бон Чжу Пэк родился 17 апреля 1950 года в Пусане, Южная Корея. В 1976 году окончил Сеульский университет, получив степень бакалавра технических наук. Бон Чжу Пэк пришел в компанию в 1978 году, г
ПЭК и организации, системы, технологии, персоны:
|Сарнацкий Владислав 16 15
|Чаркин Евгений 296 14
|Богданов Кирилл 112 14
|Абакумов Евгений 205 14
|Путятинский Сергей 86 14
|Шевченко Владимир 146 14
|Антонов Александр 77 14
|Рыстенко Михаил 62 14
|Савцов Игорь 29 14
|Валчев Стоян 48 14
|Гордиенко Ростислав 28 14
|Слученков Антон 14 14
|Трофимова Людмила 50 13
|Каюмов Шамиль 53 13
|Прохорова Алла 65 13
|Дьяченко Валерий 95 13
|Халматов Максим 64 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Клепиков Алексей 117 13
|Сотин Денис 205 13
|Слышкин Василий 129 13
|Егоров Владимир 82 13
|Карпов Иван 78 13
|Семенихин Игорь 56 13
|Нестеров Алексей 143 13
|Степченков Максим 65 13
|Сирота Юрий 67 13
|Сыкулев Андрей 84 13
|Соловьев Алексей 88 13
|Васильев Владислав 58 13
|Мискевич Евгений 49 13
|Ямщиков Владимир 51 13
|Генкина Екатерина 43 13
|Вахнин Павел 53 13
|Лебедев Антон 51 13
|Рубин Адар 47 13
|Платонов Михаил 42 13
|Хасин Михаил 27 13
|Федечкин Сергей 20 13
|Смык Виталий 46 13
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
|Gartner - Гартнер 3556 4
|IDC - International Data Corporation 4910 2
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