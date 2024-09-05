Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ПЭК Первая Экспедиционная Компания Авто-ПЭК транспортная компания

ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания

ПЭК — мультисервисный оператор логистических услуг, эксперт в сфере комплексных решений и организации грузоперевозок на территории России и за рубежом. Компания основана в 2001 году. В 2022 году филиальная сеть ПЭК насчитывает более 274 отделений и охватывает свыше 100 населенных пунктов в России. Официальные представительства компании открыты в Армении, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Китае. Ежегодно услугами ПЭК пользуются 4,5 млн клиентов. Экосистема ПЭК образована подразделениями:

  • ПЭК: GLOBAL – международные грузоперевозки
  • ПЭК: LTL – доставка сборных грузов
  • ПЭК: 3PL – аутсорсинг складской логистики
  • ПЭК: FTL –  доставка генеральных грузов
  • ПЭК: RETAIL – доставка в торговые сети и маркетплейсы
  • ПЭК: EXPRESS – срочная доставка грузов по России
  • ПЭК: MALL – маркетплейс автозапчастей и аксессуаров

 

 

 

Олег Сковородников, Директор департамента цифровой трансформации, Первая Экспедиционная Компания "Цифровая трансформация в логистике" - 29 марта 2022 года конференция CNews  "Цифровая трансформация 2022"


05.09.2024 «Авто-ПЭК» тестирует перевозки с электронными путевыми листами ​

Транспортная компания «Авто-ПЭК» (входит в группу компаний ПЭК) протестировала доставку с электронными путевыми ли
23.04.2024 Число компаний, подключившихся к электронной накладной, за год выросло вдвое

По данным мультисервисного логистического оператора ПЭК и компании «СКБ Контур», в I квартале 2024 г. на ЭДО в грузоперевозках перешли в два раза больше компаний, чем за январь-март 2023 г., а трафик обмена документами за этот период вырос более
04.12.2023 ПЭК подключил к электронной накладной 16% партнеров-перевозчиков по всей стране

В первой половине 2024 г. компания ПЭК планирует перевести на ЭТРН 90% рейсов с участием внешнего автопарка. Это поможет ускорит
21.11.2023 ПЭК перевел на кадровый ЭДО более половины сотрудников

Мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК на 70% сократил объем ручного труда сотрудников и на 80% ускорил обмен документами между

02.10.2023 ПЭК перевел на электронные накладные более 90% своих рейсов

До конца 2023 г. компания планирует ПЭК завершить переход на электронный документооборот и подключить к работе более 400 партнеро
15.06.2023 ПЭК автоматизирует складскую логистику с применением автономных грузовиков Evocargo

Мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК и компания Evocargo, предоставляющая сервис на базе электрических автономных платформ собственного производства, приняли решение о сотрудничестве в области применения автономного транспорта
18.05.2023 ПЭК запускает перевозки с электронными транспортными накладными

Мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК объявил о переходе на электронные перевозочные документы. В этом году компания переведет на ЭТРН перевозки с участием грузового парка «Авто-ПЭК» (входит в группу компаний ПЭК)
18.08.2022 Логистика выбыла из топа самых лояльных к удаленке отраслей

Второй квартал подряд на российском рынке труда наблюдается снижение количества вакансий, в том числе удаленных. Компания ПЭК проанализировала данные крупнейшей в стране рекрутинговой платформы HeadHunter за январь-июнь 2021 и 2022 гг. и обнаружила, что логистическая отрасль, которая год назад входила в число самы
15.09.2021 Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного

ого грузовика обойдется перевозчикам в 17–18 млн руб., то есть в 2,5 раза выше стоимости нового магистрального тягача, управляемого водителем. Такие расчеты представила CNews компания-грузоперевозчик ПЭК. Сумма 17-18 млн руб. складывается из двух составляющих. Во-первых, приобретение отечественных грузовиков, адаптированных к возможности установки оборудования для высокоавтоматизированного

04.12.2020 «Эвокарго» и ПЭК запустят беспилотные грузовики для межскладских перевозок

«Эвокарго» и «Первая экспедиционная компания» (ПЭК) запускают первый в России коммерческий проект по внедрению сервиса транспортировки грузов беспилотными транспортными средствами EVO-1 на закрытой территории. Перевозки будут организованы н
02.06.2020 ПЭК запускает электронную торговую площадку для взаимодействия с грузоперевозчиками

ссы сделки от поиска поставщика и создания заявки до оплаты услуги оцифрованы, в режиме реального времени доступна проверка статуса рейса. Электронная площадка объединит всех перевозчиков, с которыми ПЭК сотрудничает в столице и регионах. Сейчас их более 150. Возможно, в дальнейшем количество грузоперевозчиков увеличится. На данном этапе завершена работа по созданию «личного кабинета постав
29.10.2019 ПЭК переводит геораспределенный ИТ-кластер в Oracle Cloud Infrastructure

стойчивой инфраструктуры для поддержки территориально распределенного бизнеса. На OCI развертываются как тестовые среды, так и бизнес-критичные рабочие нагрузки. Выбор модели Universal Credits открыл ПЭК доступ ко всем облачным сервисам Oracle IaaS и PaaS. Ежегодно логистическими услугами ПЭК пользуются более 3,5 млн клиентов: частные лица, крупные производственные и торговые предпри
27.09.2016 ПЭК вместе с «Неофлекс» оптимизировал обработку заказов на прием и отправку грузов и модернизировал СЭД

Компания «Неофлекс» подвела итоги сотрудничества с компанией ПЭК по сопровождению решения на основе платформы IBM BPM, а также поддержке и развитию системы электронного документооборота на платформе Alfresco. Об этом CNews сообщили в «Неофлекс». Компания
18.01.2016 ПЭК упростила коммуникации с помощью Skype для бизнеса

Российская транспортно-экспедиционная компания ПЭК (ранее «Первая Экспедиционная Компания») выстроила единую корпоративную систему коммуникаций на базе Microsoft Skype для бизнеса. Это упростило связь между территориально-распределенными фи
11.01.2016 Грузоперевозчик ПЭК: итоги четырех лет эксплуатации решения Genesys

CNews: Наталья, расскажите, пожалуйста, почему «ПЭК» выбрала платформу Genesys, какие результаты достигнуты? Наталья Погорелова: В 2011 году, мы четко осознали, что для предоставления высокого уровня сервисного обслуживания – на тот момент т
30.11.2015 Как улучшить коммуникации между сотней филиалов одним приложением?

Сутки на перемены Разброс компании «ПЭК» по территории страны изначально требовал высокоэффективного средства коммуникации между

26.12.2006 "1C:Управление торговлей" внедрили в ЗАО «Пэк»

по внедрению системы «1С:Управление Торговлей» для автоматизации оперативного учета в компании ЗАО «Пэк», занимающейся торговлей электронными компонентами. Особенностью проекта является очень б
29.03.2005 В российском представительстве Samsung назначен новый генеральный директор

анам СНГ и Балтии и генеральным директором Samsung Electronics Rus. Он сменил на этом посту г-на Джанг Чанг Дака, возглавлявшего российское представительство компании с февраля 2002 года. Г-н Бон Чжу Пэк родился 17 апреля 1950 года в Пусане, Южная Корея. В 1976 году окончил Сеульский университет, получив степень бакалавра технических наук. Бон Чжу Пэк пришел в компанию в 1978 году, г

Публикаций - 72, упоминаний - 79

ПЭК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 17
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 16
8213 16
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 14
Schneider Electric 575 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 13
Rimini Street 58 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Такском - Taxcom 240 13
Центр2М - Center2М 66 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 13
Diasoft - Диасофт 870 9
Naumen - Наумен 625 7
Comindware - Колловэар 154 6
Veeam Software 318 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 5
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Dynatrace 56 4
Ланит - Норбит - Norbit 368 4
Oracle Corporation 6687 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Neoflex - Неофлекс 220 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 3
ХИ-квадрат 6 3
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 12 3
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 3
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 3
Ростелеком 9699 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 19
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 16
РЖД - Российские железные дороги 1903 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 15
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 14
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 14
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 14
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 14
Траско - Trasko 32 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 13
ГПБ - Газпромбанк 1084 13
МКБ - Московский кредитный банк 558 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 13
Ингосстрах СПАО 421 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 13
OKS Group 51 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Кораблик-Р 20 13
Альфа-Банк 1769 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 8
Фора Банк 55 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 7
Mary Kay - Мэри Кэй 104 7
Почта России ПАО 2112 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 5
Газпром нефть 618 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 7
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 32 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Правительство Иркутской области 29 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
АвтоГрузЭкс - Ассоциация автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 26
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 17
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 17
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 16
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 14
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 13
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 155 13
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 13
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 9
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 5
1С:ERP Управление предприятием 550 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 13
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 5
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 3
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Microsoft Azure 1408 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 2
Eurocargo EVO-1 - электромобиль 3 2
Microsoft Skype 2067 2
Microsoft Outlook 1390 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 2
FreePik 980 2
Oracle Cloud Compute Services - Oracle Compute Cloud Service 4 1
Oracle Cloud Storage Services - Oracle Storage Cloud 10 1
Oracle Cloud Networking 2 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Microsoft Office 365 940 1
Apache Hadoop 427 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Siemens MindSphere 26 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 75 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Oracle Management Cloud 17 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 1
Siemens IoT MindSphere 4 1
Apache Zeppelin 9 1
Oracle UCs - Oracle Universal Cloud Credits 9 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Сарнацкий Владислав 16 15
Чаркин Евгений 296 14
Богданов Кирилл 112 14
Абакумов Евгений 205 14
Путятинский Сергей 86 14
Шевченко Владимир 146 14
Антонов Александр 77 14
Рыстенко Михаил 62 14
Савцов Игорь 29 14
Валчев Стоян 48 14
Гордиенко Ростислав 28 14
Слученков Антон 14 14
Трофимова Людмила 50 13
Каюмов Шамиль 53 13
Прохорова Алла 65 13
Дьяченко Валерий 95 13
Халматов Максим 64 13
Урьяс Вадим 98 13
Клепиков Алексей 117 13
Сотин Денис 205 13
Слышкин Василий 129 13
Егоров Владимир 82 13
Карпов Иван 78 13
Семенихин Игорь 56 13
Нестеров Алексей 143 13
Степченков Максим 65 13
Сирота Юрий 67 13
Сыкулев Андрей 84 13
Соловьев Алексей 88 13
Васильев Владислав 58 13
Мискевич Евгений 49 13
Ямщиков Владимир 51 13
Генкина Екатерина 43 13
Вахнин Павел 53 13
Лебедев Антон 51 13
Рубин Адар 47 13
Платонов Михаил 42 13
Хасин Михаил 27 13
Федечкин Сергей 20 13
Смык Виталий 46 13
Россия - РФ - Российская федерация 144186 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 16
Европа Восточная 3075 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 12
Казахстан - Республика 5525 8
Беларусь - Белоруссия 5637 5
Украина 7608 5
Грузия 1240 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 3
Россия - ЦФО - Калужская область 979 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 552 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 19
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 13
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 8
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 6
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 297 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 2
Ведомости 996 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Известия ИД 624 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
Gartner - Гартнер 3556 4
IDC - International Data Corporation 4910 2
A2:Research 10 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
Genesys University 4 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 14
CNews AWARDS - награда 519 14
CNews Баттл 64 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
Directum Grant 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
ELMA DAY 12 1
1С:Проект года 23 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще