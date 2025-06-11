ПЭК и «ЭвоКарго» оценили экономическую эффективность автономных перевозок

Переход на полностью роботизированную доставку позволит сократить топливные расходы до 7%, сроки доставки – не менее чем на 10% и время непрерывной работы грузовика до семи часов в сутки, подсчитали в компаниях ПЭК и «ЭвоКарго». Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Уже сейчас при беспилотных перевозках компании могут снизить издержки на топливо и комплектующие до 15%, подсчитали в ПЭК.

Как пояснил директор по транспортной логистике компании Александр Дьяконов, автономная система рассчитывает оптимальную модель управления техникой, исходя из скорости движения, метеоусловий, приближения транспортных средств с приоритетным проездом, дорожных работ, ДТП, происшествий и других факторов.

При этом пока водитель-испытатель остается в кабине, топливо, которое занимает до 40% в структуре себестоимости грузоперевозок, расходуется не только для движения грузового ТС, но и для обогрева салона, вентиляции и так далее. В перспективе после перехода на полностью беспилотные перевозки мы рассчитываем оптимизировать и эти затраты в денежном выражении на 2-7%, в зависимости от сезона, пояснил он.

Кроме того, по данным «ЭвоКарго», для доставки груза на расстояние порядка 700 км между Москвой и Санкт-Петербургом дизельный тягач тратит около 310 литров топлива, что в июне 2025 года обходится примерно в 22 тыс. руб. При этом электрогрузовик за тот же маршрут потребляет электроэнергии на сумму около 14 тыс. рублей, пояснил Василий Жуков, заместитель генерального директора компании.

«Дополнительно компании могут до 5% сократить износ комплектующих благодаря тому, что беспилотник самостоятельно рассчитывает модель управления грузовиком и контролирует режим работы транспортного средства», — сказал Александр Дьяконов, директор по транспортной логистике ПЭК. Компания одной из первых присоединилась к проекту «Беспилотные логистические коридоры» в июне 2023 г., а в октябре 2024 г. – запустила ежедневную беспилотную доставку.

Когда в России появится возможность магистральных перевозок автономным транспортом без водителей-испытателей в кабине, компании смогут сократить средний срок доставки не менее чем на 10%, отметил Александр Дьяконов.

Василий Жуков поясняет: автономные грузовики могут проводить в пути на 44% больше времени, чем традиционные – 16-18 часов. Кроме того, роботизированному транспортному средству не потребуется перерыв каждые 4,5 часа, согласно нормам режима труда и отдыха. На направлении Москва – Санкт-Петербург можно сократить срок доставки до 10 часов, приводит пример Александр Дьяконов. Еще больше сокращение сроков доставки будет заметно на маршрутах более 1 тыс. км. Например, время доставки грузов из Москвы в Екатеринбург компании могут уменьшить с двоих суток до одних.

«Для развития автономных перевозок важно прийти к пониманию терминов. Более корректным видится название «высокоавтоматизированное транспортное средство» (ВАТС). На текущий момент понятие "беспилотный транспорт" не учитывает уровень автоматизации и может подразумевать дистанционное управление», – сказал Василий Жуков.

Сейчас автономные перевозки регулируются постановлениями Правительства России № 1849 и № 2495, но их действие ограничено экспериментальным периодом.

«Для полноценного внедрения технологии нужно ускорить разработку единого федерального закона. В нем важно четко прописать зоны ответственности производителей и операторов, алгоритмы действий при ДТП и других нештатных ситуациях, определить механизм оценки рисков для жизни, здоровья и имущества граждан», – сказал Александр Дьяконов, директор по транспортной логистике ПЭК.

Также на данный момент отсутствует единая практика страхования таких транспортных средств. Вопрос о специальных полисах КАСКО для роботизированных ТС поднимался еще в 2020 г., однако их внедрение возможно только после создания соответствующей нормативной базы, сказал Василий Жуков.