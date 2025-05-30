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Дьяконов Александр


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Центральный университет и «Сколтех» запускают совместный бакалавриат в рамках партнерства 1
12.07.2024 На Международном молодежном нефтегазовом форуме подписаны соглашения о намерении развивать технологические проекты в Татарстане 1
23.07.2012 КБ «Камский горизонт» выбрал защиту Kaspersky Business Space Security 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Дьяконов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5034 1
Softline - Софтлайн 2981 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 10 1
Камский горизонт КБ 5 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3046 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20679 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52846 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5506 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4285 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2239 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3017 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3153 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30558 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68105 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2088 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14951 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 142 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4704 1
Сафин Диас 7 1
Робинов Евгений 4 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3017 2
Россия - РФ - Российская федерация 149042 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3093 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 368 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2211 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5246 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30165 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1043 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52599 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19233 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2504 1
Национальный проект - Наука и университеты 45 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2072 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2185 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 54 1
Образование в России 2360 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14127 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49240 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7937 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
АГТУ ВШН - Альметьевский государственный технологический университет Высшая школа нефти 3 1
День молодёжи - 27 июня 937 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
Создано именных указателей - 175734.
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