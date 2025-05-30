Центральный университет и «Сколтех» запускают совместный бакалавриат в рамках партнерства

Центральный университет и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») объявили о начале стратегического партнерства. В рамках сотрудничества запускается совместный бакалавриат «Математика и искусственный интеллект» и научно-образовательный центр. Об этом CNews сообщили представители Центрального университета.

Программа совместного бакалавриата «Математика и искусственный интеллект» подразумевает углубленное изучение математических оснований ИИ и освоение практических навыков создания и использования современных технологий ИИ для решения прикладных задач и в научных исследованиях. Программа включает в себя: научную работу в лабораториях «Сколтеха» под руководством профессоров и ведущих специалистов института; прохождение курсов «Сколтеха» на английском языке, например, «Глубокое обучение», «Теоретические методы глубинного обучения», «Генеративные модели» и др.; доступ к вычислительным ресурсам в рамках научно-исследовательской работы для тренировки моделей и проведения экспериментов; доступ к научным семинарам «Сколтеха» и пр.

Программа совместного бакалавриата Центрального университета и «Сколтеха» длится четыре года и предназначена для студентов, которые хотят стать экспертами в области искусственного интеллекта (ИИ).

Преподавать студентам будут специалисты в области AI Research из Центрального университета и «Сколтеха», в числе которых: Александр Дьяконов, руководитель направления «Искусственный интеллект» в Центральном университете, главный тренер школьной сборной России, победившей в 2024 г на первой Международной олимпиаде по ИИ в Болгарии; Евгений Бурнаев, профессор, директор Центра искусственного интеллекта «Сколтеха»; Владимир Пимкин, руководитель направления «Математика» в Центральном университете; Иван Тюкин, профессор Центра искусственного интеллекта «Сколтеха», лауреат Тьюринговской стипендии по искусственному интеллекта, руководитель лаборатории Надежного, адаптивного и доверительного ИИ и др.

Набор на программу совместного бакалавриата открыт на сайте Центрального университета. Подать заявку на нее могут студенты бакалавриата, поступившие в Центральный университет в 2024 и 2025 гг.

Совместный научно-образовательный центр сочетает практикоориентированный и инновационный подход к подготовке квалифицированных специалистов со стороны Центрального университета и глубокую научную экспертизу мирового уровня Сколтеха».

Его ключевая задача — сформировать новый стандарт реализации междисциплинарных проектов и подготовки исследователей будущего.

Возможности, которые открывает совместный научно-образовательный центр Центрального университета и «Сколтеха»: запуск новых совместных образовательных программ под руководством профессоров с мировым именем — с возможностью работать вместе с ними; формирование научных групп с участием студентов, чтобы интегрировать их в академическое и индустриальное сообщества еще на этапе получения высшего образования; проведение совместных научных исследований в области искусственного интеллекта; предоставление доступа к передовым лабораториям и технологиям «Сколтеха» для студентов Центрального университета.

В будущем в рамках партнерства планируется организация дополнительных образовательных форматов — интенсивов, летних школ, онлайн-курсов и исследовательских треков, ориентированных на решение прикладных задач.

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета: «Партнерство со «Сколтехом» — это стратегический шаг в условиях новой научной парадигмы, где ИИ переопределяет традиционные подходы к исследованиям. Если раньше ученые стремились сделать свои модели и теории как можно более простыми, рассчитывая в дальнейшем с помощью этих простых моделей описать сложный и многообразный окружающий мир, то сегодня невероятно сложные модели, построенные на основе ИИ с миллиардами параметров, добиваются фантастической точности предсказаний реальных природных явлений, меняя тем самым саму философию науки. «Сколтех» — идеальный партнер для нас, ведь его эксперты мирового уровня помогут студентам расти как исследователям будущего. Мы создаем площадку, где мечты превращаются в прорывы: совместные программы, исследования, способные внести реальный вклад в науку и индустриальные проекты, дипломы под руководством специалистов «Сколтеха» и доступ к передовым знаниям в области ИИ. При этом акцент будет сделан на воспитании востребованных кадров и поиске решений, значимых для общества и соответствующих запросам времени».

Александр Кулешов, ректор «Сколтеха»: «Наше сотрудничество с Центральным университетом — ответ на вызовы времени, где наука стала полем битвы за технологический суверенитет. Сейчас нам критически важно объединить усилия. Мы не стремимся к массовости — наша цель находить и растить тех, кто способен совершать прорывы в условиях новых технологических и геополитических реалий. Сколтех привносит в это партнерство экспертизу мирового уровня. Центральный университет, в свою очередь, предлагает свой, свежий взгляд, драйв и любовь к экспериментам. Вместе мы формируем среду, где смелые идеи превращаются в реальные проекты, а вызовы времени — в возможности для роста. Это партнерство не просто об образовании — это инвестиция в будущее российской науки».