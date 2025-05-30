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Пимкин Владимир
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2025
|Центральный университет и «Сколтех» запускают совместный бакалавриат в рамках партнерства 1
Пимкин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Бурнаев Евгений 22 1
|Тюкин Иван 2 1
|Дьяконов Александр 4 1
|Ивашкевич Евгений 12 1
|Кулешов Александр 25 1
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