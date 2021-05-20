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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 273-ФЗ
Об образовании
Публикаций - 66, упоминаний - 68
Федеральный закон 273-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1594 2
|Готальский Михаил 95 2
|Рязанцев Ян 27 1
|Шушкин Дмитрий 93 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 992 1
|Крюков Сергей 27 1
|Краснов Михаил 77 1
|Dell Michael - Делл Майкл 189 1
|Прянишников Николай 285 1
|Эскин Сергей 34 1
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 871 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 123 1
|Грибов Александр 9 1
|Ватутин Андрей 3 1
|Ростокин Валерий 25 1
|Коровкин Владимир 15 1
|Головатый Леонид 9 1
|Кондратов Вадим 7 1
|Пархоменко Дмитрий 6 1
|Белоусова Ольга 6 1
|Мершков Иван 6 1
|Ревякина Ирина 6 1
|Луцкий Александр 6 1
|Поликарпова Виктория 2 1
|Федоров Александр 8 1
|Хомяк Юрий 34 1
|Курашев Дмитрий 33 1
|Фурсенко Андрей 120 1
|Путин Владимир 2456 1
|Гогленков Александр 5 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Худавердян Тигран 67 1
|Делицын Леонид 108 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 25 1
|Яппаров Тагир 80 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 1
|Фирсов Максим 6 1
|Покидышев Михаил 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
|КиноПоиск - портал о кино 126 1
|Variety 13 1
|TG Daily 98 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171834, в очереди разбора - 1006313.
Создано именных указателей - 67836.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171834, в очереди разбора - 1006313.
Создано именных указателей - 67836.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru