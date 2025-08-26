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Федеральный закон 273-ФЗ Об образовании

СОБЫТИЯ


26.08.2025 «Авито Услуги»: россияне стали чаще задумываться об образовании в выходные дни

направления показали наибольший рост интереса в нерабочие дни летом 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Россияне стали чаще задумываться об образовании в выходные В нерабочие дни лета 2025 г. продвижением в соцсетях интересовались в 2,4 раза больше россиян по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество доступных
29.03.2023 Власти потратят 1,6 млрд руб. на систему выдачи «цифровых документов об образовании онлайн»

в является перевод информационных систем Рособрнадзора на отечественное ПО, перевод результатов оказания госуслуг в электронных вид по реестровой модели и реализация суперсервисов «Цифровые документы об образовании онлайн» и «Поступление в вуз онлайн». Как должно происходить развитие ИС Рособрнадзора Согласно планам, изложенным в ЦГУ, в 2021 г. должны были быть доработаны федеральные госуда
13.09.2019 Бизнес рассмотрел суперсервисы «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн»

Бизнес предложил рекомендации по доработке комплексов госуслуг «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн». Рассмотрение проектов суперсервисов прошло 10 сентября на заседании рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО «Цифровая экономика». Суперсервис «Переезд в другой
22.09.2014 Обновление закона о госуслугах: Сведения об образовании перейдут в электронный вид

для обращения за соответствующими услугами гражданам с 1 января 2015 г. не придется предъявлять чиновникам свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния, а с 1 января 2016 г. документы об образовании, об ученых степенях и ученых званиях. В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что он был разработан в рамках осуществления плана мероприятий («дорожной карты») по реа
08.04.2013 Медведев подписал постановление о федеральном реестре документов об образовании, ученых степенях и званиях

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о федеральном реестре документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях. Федеральный реестр документов гособразца об образовании, учёных степенях и званиях является государственной информационной системой и
14.09.2010 Минобрнауки нуждается в разработке АС поддержки предоставления госуслуги в электронном виде

крытого конкурса на выполнение работ по проекту «Разработка первой очереди автоматизированной системы поддержки процессов предоставления государственной услуги “Предоставление информации о документах об образовании (среднее, начальное и высшее профессиональное образование) и проверке подлинности бланков документов об образовании (среднее, начальное и высшее профессиональное образован
12.03.1999 AT&T, Lucent Technologies и Motorola объявили об образовании форума VXML

Компании AT&T, Lucent Technologies и Motorola объявили об образовании форума Voice eXtensible Markup Language (VXML Forum) с целью развития возможностей доступа к Интернет по телефону. Задача форума заключается в стимулировании рынка голосового, в


Публикаций - 281, упоминаний - 287

Федеральный закон 273-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
9594 12
Yandex - Яндекс 9216 9
Oracle Corporation 7074 9
Ростелеком 10948 8
SAP SE 5601 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Samsung Electronics 11064 5
МегаФон 10742 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Softline - Софтлайн 3743 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
БАРС Груп 579 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Apple Inc 13154 4
Intel Corporation 12811 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Adobe Systems 1597 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 4
Cisco Systems 5372 3
Huawei 4676 3
HP Inc. 5883 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 3
Telegram Group 2940 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Sony 6739 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 2
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Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 42 2
ИРТех - IRTech 14 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 2
Naumen - НАУ-Сервис 6 2
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 5
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 5
Boeing 1031 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 2
Евросеть 1421 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Восток-Запад - EWS Holding 47 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Air Canada - авиакомпания 16 2
United Airlines - авиакомпания 95 2
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 12 2
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Arthur Andersen 64 1
Promo.ru 37 1
Правительство Москвы - Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения 1 1
РФВК - Региональный фонд венчурного капитала 10 1
Западно-российский Региональный венчурный фонд 1 1
Северо-западный Региональный венчурный фонд 2 1
SIGEFI - Смоленский региональный венчурный фонд 1 1
SIGEFI - Siparex Gestion et Finance 1 1
ЗУН - Zoon 15 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
Юнитекс ТК 8 1
ЦСКА ПБК - Профессиональный баскетбольный клуб 2 1
Синдика ХК - Старбакс 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 60
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 52
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 35
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 33
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 9
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 8
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Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 7
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Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 7
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Федеральное казначейство России 1949 6
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 6
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
АККОРК - Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры 3 2
ЛДПР 116 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ГосИнформСистемы 160 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ACSI - Artifact-Centric Service Interoperation - Консорциум артефакт-ориентированного взаимодействия сервисов 1 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Velocity Network Foundation 1 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 76
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 49
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 51
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 13 10
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 10
Linux OS 11533 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Microsoft Windows 16882 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 4
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 3
FreePik 1841 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Office 4170 3
Apple - App Store 3109 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 3
Путин Владимир 3454 16
Медведев Дмитрий 1665 9
Шадаев Максут 1210 5
Куртяник Надежда 441 4
Окунь Дмитрий 17 4
Рейман Леонид 1065 3
Арлазаров Владимир 290 3
Качанов Олег 121 3
Леви Гавриил 24 3
Анасенко Ирина 10 2
Исайкин Олег 10 2
Азаров Дмитрий 9 2
Libbrecht Kenneth - Либбрехт Кеннет 2 2
Щеголев Игорь 699 2
Орловский Виктор 408 2
Мишустин Михаил 787 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Мылицын Роман 111 2
Никифоров Николай 1138 2
Черненко Андрей 75 2
Паршин Максим 323 2
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