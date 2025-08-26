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Федеральный закон 273-ФЗ Об образовании
СОБЫТИЯ
|26.08.2025
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«Авито Услуги»: россияне стали чаще задумываться об образовании в выходные дни
направления показали наибольший рост интереса в нерабочие дни летом 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Россияне стали чаще задумываться об образовании в выходные В нерабочие дни лета 2025 г. продвижением в соцсетях интересовались в 2,4 раза больше россиян по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество доступных
|29.03.2023
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Власти потратят 1,6 млрд руб. на систему выдачи «цифровых документов об образовании онлайн»
в является перевод информационных систем Рособрнадзора на отечественное ПО, перевод результатов оказания госуслуг в электронных вид по реестровой модели и реализация суперсервисов «Цифровые документы об образовании онлайн» и «Поступление в вуз онлайн». Как должно происходить развитие ИС Рособрнадзора Согласно планам, изложенным в ЦГУ, в 2021 г. должны были быть доработаны федеральные госуда
|13.09.2019
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Бизнес рассмотрел суперсервисы «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн»
Бизнес предложил рекомендации по доработке комплексов госуслуг «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн». Рассмотрение проектов суперсервисов прошло 10 сентября на заседании рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО «Цифровая экономика». Суперсервис «Переезд в другой
|22.09.2014
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Обновление закона о госуслугах: Сведения об образовании перейдут в электронный вид
для обращения за соответствующими услугами гражданам с 1 января 2015 г. не придется предъявлять чиновникам свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния, а с 1 января 2016 г. документы об образовании, об ученых степенях и ученых званиях. В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что он был разработан в рамках осуществления плана мероприятий («дорожной карты») по реа
|08.04.2013
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Медведев подписал постановление о федеральном реестре документов об образовании, ученых степенях и званиях
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о федеральном реестре документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях. Федеральный реестр документов гособразца об образовании, учёных степенях и званиях является государственной информационной системой и
|14.09.2010
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Минобрнауки нуждается в разработке АС поддержки предоставления госуслуги в электронном виде
крытого конкурса на выполнение работ по проекту «Разработка первой очереди автоматизированной системы поддержки процессов предоставления государственной услуги “Предоставление информации о документах об образовании (среднее, начальное и высшее профессиональное образование) и проверке подлинности бланков документов об образовании (среднее, начальное и высшее профессиональное образован
|12.03.1999
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AT&T, Lucent Technologies и Motorola объявили об образовании форума VXML
Компании AT&T, Lucent Technologies и Motorola объявили об образовании форума Voice eXtensible Markup Language (VXML Forum) с целью развития возможностей доступа к Интернет по телефону. Задача форума заключается в стимулировании рынка голосового, в
Федеральный закон 273-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 16
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Шадаев Максут 1210 5
|Куртяник Надежда 441 4
|Окунь Дмитрий 17 4
|Рейман Леонид 1065 3
|Арлазаров Владимир 290 3
|Качанов Олег 121 3
|Леви Гавриил 24 3
|Анасенко Ирина 10 2
|Исайкин Олег 10 2
|Азаров Дмитрий 9 2
|Libbrecht Kenneth - Либбрехт Кеннет 2 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Орловский Виктор 408 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Мылицын Роман 111 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Черненко Андрей 75 2
|Паршин Максим 323 2
|Гребенщиков Дмитрий 39 2
|Худавердян Тигран 94 2
|Горелкин Антон 118 2
|Матвиенко Валентина 117 2
|Голодец Ольга 23 2
|Фомичев Олег 139 2
|Печенин Алексей 18 2
|Яппаров Тагир 110 2
|Ливанов Дмитрий 62 2
|Антонова Анна 3 2
|Ельцин Борис. 99 2
|Трачук Аркадий 18 2
|Готальский Михаил 95 2
|Ковалев Виктор 40 1
|Рязанцев Ян 29 1
|Дадыкин Иван 31 1
|Бутман Евгений 29 1
|Ростокин Валерий 26 1
|Коровкин Владимир 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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