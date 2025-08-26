Федеральный закон 273-ФЗ

«Авито Услуги»: россияне стали чаще задумываться об образовании в выходные дни направления показали наибольший рост интереса в нерабочие дни летом 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Россияне стали чаще задумываться об образовании в выходные В нерабочие дни лета 2025 г. продвижением в соцсетях интересовались в 2,4 раза больше россиян по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество доступных

Власти потратят 1,6 млрд руб. на систему выдачи «цифровых документов об образовании онлайн» в является перевод информационных систем Рособрнадзора на отечественное ПО, перевод результатов оказания госуслуг в электронных вид по реестровой модели и реализация суперсервисов «Цифровые документы об образовании онлайн» и «Поступление в вуз онлайн». Как должно происходить развитие ИС Рособрнадзора Согласно планам, изложенным в ЦГУ, в 2021 г. должны были быть доработаны федеральные госуда

Бизнес рассмотрел суперсервисы «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн» Бизнес предложил рекомендации по доработке комплексов госуслуг «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн». Рассмотрение проектов суперсервисов прошло 10 сентября на заседании рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО «Цифровая экономика». Суперсервис «Переезд в другой

Обновление закона о госуслугах: Сведения об образовании перейдут в электронный вид для обращения за соответствующими услугами гражданам с 1 января 2015 г. не придется предъявлять чиновникам свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния, а с 1 января 2016 г. документы об образовании, об ученых степенях и ученых званиях. В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что он был разработан в рамках осуществления плана мероприятий («дорожной карты») по реа

Медведев подписал постановление о федеральном реестре документов об образовании, ученых степенях и званиях Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о федеральном реестре документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях. Федеральный реестр документов гособразца об образовании, учёных степенях и званиях является государственной информационной системой и

Минобрнауки нуждается в разработке АС поддержки предоставления госуслуги в электронном виде крытого конкурса на выполнение работ по проекту «Разработка первой очереди автоматизированной системы поддержки процессов предоставления государственной услуги “Предоставление информации о документах об образовании (среднее, начальное и высшее профессиональное образование) и проверке подлинности бланков документов об образовании (среднее, начальное и высшее профессиональное образован