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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Федеральный закон 273-ФЗ
Об образовании



20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
13.04.2021 Блокчейн вышел за пределы банкинга: в каких отраслях востребована криптография 1
30.04.2020 Oracle присоединяется к HR-инициативе лидеров отрасли в области блокчейн 1
03.12.2019 «Аплана диджитал» предоставит сервисы и решения для публичных и частных облаков 1
23.08.2019 Власти разъяснили, как будет работать платформа для слежки за волонтерами в России 1
19.08.2019 «АйДи – Технологии управления» завершила стартовый этап программы подготовки SAP-консультантов 1
26.03.2019 DocDoc поможет с онлайн-записью в клиники по полису ДМС «Ингосстрах» 1
19.12.2018 «БАРС Груп» будет развивать цифровое здравоохранение в Киргизии 1
02.03.2018 «Московский образовательный» интернет-канал вышел на телеэкраны клиентов МГТС 1
19.01.2018 Новый сервис «Яндекс.Еда» поглотит UberEats 1
11.12.2017 В России полностью запретят рекламу дипломов и курсовых «под ключ» 2
30.08.2016 SearchInform оснастила «Контур информационной безопасности» технологией распознавания текстов от Abbyy 1
18.05.2016 «Ланит» создал официальный портал Плехановского университета 1
14.04.2016 Учебный центр Softline принял участие в разработке профстандартов для ИТ-специалистов 1
10.11.2014 Пользователи Android в России предпочитают развлекательный контент, обладатели девайсов на iOS интересуются образованием и здоровьем 1
23.07.2014 Медведев поручил Минобрнауки рассмотреть возможность использования онлайн-обучения в вузах 1
25.04.2014 Власти запретили россиянам покупать через интернет дипломы и водительские права 1
15.03.2014 Big Data Scoring поможет выявлять неблагонадежных кредитных заемщиков 1
07.02.2014 «Рамэк-ВС» автоматизирует учебный процесс ИжГТУ им. Калашникова 1
19.12.2013 «Яндекс» выяснил, какие законы вызвали наибольший интерес россиян в 2013 г. 1
25.11.2013 Ради детей в России введут тотальную фильтрацию интернета 1
21.11.2013 В Inline Technologies появился департамент вещательных технологий 1
01.08.2013 Геотаргетинг оптимизирует затраты на рекламу 1
06.06.2013 За шотландцами установят виртуальную ID-слежку 1
07.05.2013 HP создала два новых бизнес-подразделения — HP Converged Systems и HP Servers 1
30.04.2013 Softline подключила Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию к Федеральному центру тестирования 1
24.09.2012 8 октября в Москве состоится VI Международный форум Moscow Education Online 2012 2
17.09.2012 Adobe проведет в Москве «Саммита Лидеров Образования» 1
14.06.2012 TrueConf внедрил облачный сервис ВКС в Удмуртском государственном университете 1
29.02.2012 Медведев подписал закон об электронном обучении 1
23.01.2012 Личные данные 7,5 тыс. сотрудников школ потерялись с корпоративной флешкой 1
16.11.2011 Личные данные 176 тыс. человек оказались скомпрометированы после хакерской атаки 1
24.10.2011 Разработчики школьного ПО подозревают Минобрнауки в нечестной игре 1
26.05.2011 Исследование CNews: Где учились лучшие ИТ-менеджеры России 1
14.09.2010 Минобрнауки нуждается в разработке АС поддержки предоставления госуслуги в электронном виде 1
09.07.2010 IBM и ЕС сотрудничают в разработке новой модели взаимодействия в сфере электронного бизнеса на базе открытого ПО и «облачных» технологий 1
28.03.2008 Госдума скорректирует законодательство для развития информационных технологий 1
19.11.2007 «КомпьюЛинк» создал новую компанию 1
14.11.2007 Moversa займется мобильными платежами 1
20.09.2007 USB 3.0: скорость вырастет в 10 раз 1

Публикаций - 66, упоминаний - 68

Федеральный закон 273-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21846 6
Yandex - Яндекс 4744 3
Huawei 3073 3
Softline - Софтлайн 1820 3
Intel Corporation 10957 3
Sony 5966 3
TrueConf - ТруКонф 263 2
Oracle Corporation 5882 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8593 2
HP Inc. 5181 2
Google LLC 9698 2
Apple Inc 10300 2
Cisco Systems 4668 1
Dell EMC 4538 1
IBM - International Business Machines Corp 8761 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1093 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 97 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT 359 1
Adobe Systems 1374 1
Verysell - Верисел 305 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 424 1
NVision Group - Энвижн Груп 656 1
Opera Software 326 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 389 1
HP 3Com 652 1
NEC 1718 1
Philips 1869 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1618 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics 277 1
1С-ИжТиСи 4898 1
Amazon Inc - Amazon.com 2558 1
Samsung Electronics 9069 1
Барс груп 457 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6375 1
Xiaomi 1009 1
5491 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1530 1
VideoMost - ВидеоМост 203 1
UserGate - Юзергейт - Entensys 142 1
SkyDNS - СкайДНС 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4998 2
Uber 275 1
eBay Inc 1570 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 169 1
American Airlines 78 1
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 1
Target Global 10 1
Foodfox 12 1
GFG - Lamoda 87 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 43 1
О2О Delivery club 163 1
Ингосстрах СПАО 282 1
Яндекс.Еда 124 1
Яндекс.Такси 281 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 441 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 377 1
Правительство РФ 6035 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1031 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2585 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2164 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5877 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 791 2
Президент Российской Федерации 2742 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 161 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 25 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 68 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 334 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 771 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 860 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 297 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль 84 1
Правительство Москвы 1442 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 203 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2483 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 115 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
Velocity Network Foundation 1 1
АККОРК - Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры 3 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 27452 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12456 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8976 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3183 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7111 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 266 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 710 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5261 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6225 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2352 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 978 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1898 1
Big Data - Большие данные 1854 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 688 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 503 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 42 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 664 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 215 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2372 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2684 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1285 1
Масштабируемость - Scalability 1179 1
vCU - Centralized Unit - виртуализированный центральный блок 3 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2124 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3852 1
Web Interface - Веб-интерфейс 228 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 803 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 678 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6620 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1272 1
C2C - Consumer-to-consumer 31 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 699 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1206 1
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 459 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2778 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 414 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 1724 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 223 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 510 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 158 1
Google YouTube - Видеохостинг 2191 2
HPE Integrity - серия серверов 83 1
Google Android 11630 1
Opera Mini - браузер 206 1
Apache Hadoop 348 1
Apple iPod 1311 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 1
Nokia X-Series 46 1
HPE ConvergedSystems 12 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 433 1
Apple iPod Touch 720 1
Opera Browser - Браузер 904 1
Linux OS 7395 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 1
Microsoft Windows 10 10898 1
Oracle Java - язык программирования 2467 1
HPE BladeSystem 80 1
MX Media & Entertainment - MX Player 7 1
Nokia C-series 10 1
Nokia Asha 24 1
СПАРК-Интерфакс 115 1
ByteDance TikTok 121 1
WhatsApp Messenger 704 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1479 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 187 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 83 1
TrueConf Online 29 1
Google YouTube Kids 9 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 130 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 31 1
Apple iOS 6269 1
Ингосстрах IngoMobile 6 1
Uber Eats - UberEATs 29 1
МЭШ - Московская электронная школа 35 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 67 1
Abbyy FineReader 203 1
Samsung Galaxy Note 610 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 686 1
HPE ProLiant - Серия серверов 244 1
Медведев Дмитрий 1594 2
Готальский Михаил 95 2
Рязанцев Ян 27 1
Шушкин Дмитрий 93 1
Jobs Steve - Джобс Стив 992 1
Крюков Сергей 27 1
Краснов Михаил 77 1
Dell Michael - Делл Майкл 189 1
Прянишников Николай 285 1
Эскин Сергей 34 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 871 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 123 1
Грибов Александр 9 1
Ватутин Андрей 3 1
Ростокин Валерий 25 1
Коровкин Владимир 15 1
Головатый Леонид 9 1
Кондратов Вадим 7 1
Пархоменко Дмитрий 6 1
Белоусова Ольга 6 1
Мершков Иван 6 1
Ревякина Ирина 6 1
Луцкий Александр 6 1
Поликарпова Виктория 2 1
Федоров Александр 8 1
Хомяк Юрий 34 1
Курашев Дмитрий 33 1
Фурсенко Андрей 120 1
Путин Владимир 2456 1
Гогленков Александр 5 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Худавердян Тигран 67 1
Делицын Леонид 108 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 25 1
Яппаров Тагир 80 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 1
Фирсов Максим 6 1
Покидышев Михаил 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 98242 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31068 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12005 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12210 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 40732 4
Япония 8916 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12207 4
Азия - Азиатский регион 3389 3
Канада 3069 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10530 3
Италия - Итальянская Республика 3035 2
Австрия - Австрийская Республика 981 2
Казахстан - Республика 4204 2
Земля - планета Солнечной системы 6751 2
Германия - Берлин 606 1
Америка Северная 2624 1
Нидерланды 2059 1
Эстония - Эстонская Республика 686 1
Европа 9113 1
Сингапур - Республика 1534 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1189 1
Германия - Федеративная Республика 8097 1
Китай - Тайвань 1600 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2048 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4915 1
США - Аляска 235 1
Великобритания - Шотландия 219 1
США - Нью-Йорк 2588 1
Бельгия - Королевство 849 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1239 1
Армения - Республика 1052 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 904 1
Россия - УФО - Свердловская область 1069 1
Россия - ПФО - Казань 1912 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2919 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1963 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 551 1
Беларусь - Белоруссия 3305 1
Грузия 1034 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 236 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5707 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1549 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 95 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 307 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2057 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2329 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1323 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 725 1
Influence-маркетинг - Маркетинг влияния 2 1
Федеральное законодательство 960 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 1
Волонтёрство - Добровольная деятельность - Волонтёр - это человек, который добровольно оказывает безвозмездную помощь 2 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 133 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5100 1
Образование в России 1295 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
КиноПоиск - портал о кино 126 1
Variety 13 1
TG Daily 98 1
IDC - International Data Corporation 4556 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2735 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 618 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 1
Nielsen Holdings - NetRatings 355 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1100 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 567 2
РАН - Российская академия наук 1137 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 212 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 309 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 522 1
CeBIT 447 1
Intel Developer Forum - IDF 241 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171834, в очереди разбора - 1006313.
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