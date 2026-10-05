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Air Canada авиакомпания
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 17
Air Canada и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 1
|Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 2
|Трошин Александр 17 1
|Carson Scott - Карсон Скотт 3 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 61 1
|Грибов Андрей 74 1
|FT - Financial Times 1304 2
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|SiliconValley.com - SV.com 239 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1322 1
|NYT - The New York Times 1104 1
|Frost & Sullivan 208 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.