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Air Canada авиакомпания

СОБЫТИЯ

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05.10.2026 От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес 1
04.12.2019 Владельцы iPhone 11 Pro в опасности. За ними ведется постоянная слежка. Видео 1
07.02.2019 Массовые приложения iPhone тайно воруют личные данные миллионов людей 1
04.03.2015 Пакет IBM MobileFirst полезен для бизнеса, торговли и туризма 1
10.12.2014 IBM проникла на iPhone и iPad с предустановленными бизнес-приложениями 1
29.12.2007 CyberPlat начал продажу электронных билетов «Аэрофлота» 1
21.09.2007 «Аэрофлот» полностью перейдет на электронные билеты уже в 2008 г. 1
21.11.2002 IBM инвестирует $1 млрд. в развитие услуг "по запросу" 1
21.11.2002 IBM инвестирует $1 млрд. в развитие услуг "по запросу" 1
23.08.2001 IBM подписала договор о сотрудничестве в интернете с Air Canada 1
23.07.2001 Air Canada заплатит IBM $908 млн. за обслуживание компьютерной сети 1
14.06.2001 Интернет в небесах: борьба продолжается 1
14.06.2001 Airbus vs Boeing: битва за интернет в небесах 1
14.05.2001 Нужен ли в небе интернет? 1
19.02.2001 Air Canada начала испытания системы доступа в интернет для авиапассажиров 1
14.08.2000 Компания-производитель ПО RightNow подала заявку в SEC на первичное размещение акций 1
25.07.2000 В Сети появится еще одна крупная торговая площадка для авиакомпаний - Aeroxchange 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Air Canada и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9718 6
Apple Inc 13284 4
IBM Business Consulting Services 24 2
Meta Platforms - Facebook 4633 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1424 2
Google LLC 12800 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
Oracle Corporation 7110 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 6
United Airlines - авиакомпания 95 4
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 12 3
Delta Air Lines - авиакомпания 90 3
Boeing 1032 3
British Airways - British Midland International 127 3
Air France–KLM - Air France - KLM 81 3
Deutsche Lufthansa AG - Austrian Airlines - авиакомпания 20 2
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 2
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 2
Abercrombie&Fitch 6 2
Alitalia - Società Aerea Italiana - Алиталия 14 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 929 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Expedia Group 151 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 323 2
All Nippon Airways 11 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 94 1
Thomas Weisel Partners 44 1
RBC Dain Rauscher Wessels 27 1
Continental Airlines 31 1
Korean Air - Корейские авиалинии 10 1
Delta Air Lines - Northwest Airlines - NWA 21 1
Japan Airlines - JAL - авиакомпания 26 1
SAS AB - SAS Group - SAS Cargo Group - Scandinavian Airlines System - Scandinavian Airlines 14 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 82 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
American Airlines 90 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33922 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15555 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13811 4
Оповещение и уведомление - Notification 6129 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27160 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 809 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10813 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7422 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18277 2
Электронный билет - e-ticket 176 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9854 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9690 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2266 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6911 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3674 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 846 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23187 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5534 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14888 1
Mainframe - Мейнфрейм 275 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1720 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5366 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1507 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1417 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13605 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23811 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5350 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3129 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4226 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54771 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2458 1
IoRT - Internet of Robots - Интернет роботов 2 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3087 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12452 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28566 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5575 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17109 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2377 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2552 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7422 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7706 4
Apple iOS 8653 4
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 3
Apple iPad 4023 3
IBM MobileFirst Platform - IBM MobileFirst Managed Mobility Services - IBM MobileFirst Development and Integration Services 12 2
Apple - App Store 3150 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 767 2
Google Screenwise Meter 3 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5274 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 632 1
Oracle RightNow CX Suite - RightNow Technologies 23 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2559 1
Apple Face ID 264 1
Apple iPhone 11 294 1
Apple iPhone 8 189 1
Apple Touch ID 300 1
Research VPN 2 1
Reseach VPN 1 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 2
Трошин Александр 17 1
Carson Scott - Карсон Скотт 3 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 61 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55077 7
Россия - РФ - Российская федерация 168402 3
Европа 25026 2
Канада 5096 2
Южная Корея - Республика 7104 1
Азия - Азиатский регион 5955 1
Германия - Федеративная Республика 13299 1
Италия - Итальянская Республика 4521 1
Франция - Французская Республика 8203 1
США - Калифорния 4842 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1466 1
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Канада - Монреаль 71 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1005 5
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Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 283 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34290 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5847 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27659 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58433 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 767 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4089 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2585 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2127 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8573 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1926 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1929 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22021 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5673 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7106 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6615 1
FT - Financial Times 1304 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1322 1
NYT - The New York Times 1104 1
Frost & Sullivan 208 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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