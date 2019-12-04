Владельцы iPhone 11 Pro в опасности. За ними ведется постоянная слежка. Видео

2783

В iPhone 11 Pro обнаружена функция постоянного фонового включения GPS для захвата координат пользователей против их воли. Apple объяснила это необходимостью сбора определенных данных без уточнения причин, по которым она собирает эту информацию.



Неотключаемый Большой брат

Смартфон Apple iPhone 11 Pro следит за своими пользователями, фиксируя их местоположение против их воли. Флагманский гаджет самостоятельно запускает модуль GPS, даже если пользователь вручную запретил доступ ко всем службам геолокации для всех без исключения установленных приложений, в том числе и для системных.

По информации Брайана Кребса (Brian Krebs), блоггера и эксперта по вопросам информационной безопасности, проблема выявлена в прошивке iOS 13.2.3, самой актуальной по состоянию на 4 декабря 2019 г. В своем блоге он сообщил, что вручную выключил на своем iPhone 11 Pro геолокацию, но тот продолжил отслеживать координаты для встроенных в ОС программ, а также для ряда приложений, установленных из App Store.

Apple вину не отрицает

Брайан Кребс связался с Apple по поводу обнаруженной им проблемы еще 13 ноября 2019 г., но компания так и не решила ее. Вместо этого Apple просто подтвердила обнаруженный Кребсом «феномен», заявив, что такая функция действительно предусмотрена в iOS. При этом она не уточнила, относится ли это только к iOS 13, или же в ранних версиях системы подобная возможность тоже присутствовала.

Неизвестно, планирует Apple отключать возможность слежки за всеми владельцами iPhone 11 Pro. Постоянное отслеживание местоположение людей она разъяснила в своей политике конфиденциальности, и объяснение можно сократить до пяти слов – «это не баг, это фича».

iPhone 11 Pro – находка для шпиона

Брайан Кребс записал видео, демонстрирующее принцип работы слежки iPhone 11 Pro за своим владельцем.

По данным Apple, подобный принцип функционирования GPS-модуля необходим для сбора сведений о присутствующих вблизи каждого пользователя вышках сотовой связи беспроводных сетей Wi-Fi. Для чего ей требуется вся эта информация, Apple не уточняет, но заверяет, что все передаваемые координаты обезличены и передаются в зашифрованном виде.

Избирательная слежка

По словам Кребса, шпионские наклонности он выявил пока только на iPhone 11 Pro, и только с установленной прошивкой IOS 13.2.3. Он пытался повторить эксперимент на ряде других смартфонов, как из тех, что сняты с производства, так и из доступных в магазине, но эксперимент успехом пока не увенчался.

В частности, он попробовал выявить скрытую слежку на смартфоне двухлетней давности iPhone 8, который Apple до сих пор предлагает потенциальным покупателям. Эта модель оказалась более лояльной к желанию пользователя избавить себя от слежки и позволила полностью выключить геолокацию, без скрытого включения GPS.

Монополия на шпионаж

Apple на протяжении многих лет собирает данные своих пользователей и не скрывает это. К примеру, еще весной 2011 г. пресс-служба Apple опубликовала 10 тезисов о том, какую именно информацию собирают iPhone и iPad, и как она ею используется. В список вошли, в том числе и сведения о координатах пользователей, то есть эту информацию Apple накапливает на протяжении как минимум более восьми лет.

После публикации этой статьи двое американцев обвинили Apple в нарушении законов об охране частной жизни и злоупотреблении доверием. Сумма компенсации не сообщается. Одновременно с этим расследования, связанные со шпионскими функциями iPhone, начались во Франции, Германии, Италии и Южной Корее.

При этом Apple официально не разрешает никому следить за владельцами своих гаджетов. В январе 2019 г. она даже устроила показательную «казнь» приложения Reseach VPN для слежки за пользователями, принадлежавшего компании Facebook. В тот же день корпорация Google, не дожидаясь санкций со стороны Apple, удалила из App Store свою программу Screenwise Meter с идентичным набором функций.

В то же время Apple удаляет из своего магазина далеко не все приложения, накапливающие пользовательские данные. В феврале 2019 г. CNews сообщал, что фирменные приложения крупных компаний под Apple iOS без уведомления собирали личную информацию пользователей, включая пароли и данные банковских карт. По состоянию на 7 февраля 2019 г. разоблачены были ритейлеры Abercrombie & Fitch и Hollister, приложение для путешествий Expedia, авиакомпания Air Canada, а также сайт бронирования отелей и гостиниц Hotels.com и еще одна авиакомпания – Singapore Airlines. На протяжении нескольких месяцев или, возможно, нескольких лет эти программы беспрепятственно собирали пользовательские данные. Apple не препятствовала им в этом.