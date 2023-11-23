Негласное наблюдение Covert surveillance скрытое наблюдение слежка подслушивание прослушка отслеживание передвижений
|23.11.2023
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За должниками в России установят тотальную слежку. Власти хотят выслеживать их по геолокации
жников. В частности, глава департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста России Владимир Ведерников лично высказал идею, что неплохо бы установить за ними тотальную слежку – по геолокации, пишет ТАСС. Ведерников поведал об этой идее Минюста в рамках сессии «Модели развития системы принудительного исполнения» на международной научно-практической конференции
|04.10.2023
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ФСБ будет знать, где россияне находятся и за что платят в интернете. Новый документ радикально упрощает слежку
тветствующий проект постановления Правительства России разработан в Федеральной службе безопасности России (ФСБ), пишет «Коммерсант». Как и все прочие изменения к законодательству, упрощающие властям слежку за россиянами, это тоже продвигается под видом заботы о безопасности населения. «Отсутствие нормативно закрепленной обязанности по хранению и предоставлению органам федеральной службы бе
|25.09.2023
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Новый уровень слежки. Сбербанк запатентовал бота для прослушки звонков в WhatsApp и Telegram
се же мошенник, то пользователь получит соответствующее уведомление о пресечении попытки сделать его жертвой обмана. Второй вариант использования бота – незримое участие в диалоге, то есть, по сути, «прослушка». Бот будет следить за ходом диалога и при выявлении опасности (например, если звонящий просит номер карты или персональные данные владельца номера) прервет разговор. Пользователь пол
|26.04.2023
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Microsoft устроила тотальную слежку за россиянами. Фиксируется каждое их действие в интернете
Microsoft не раскрывает. Первым на проблему обратил внимание пользователь портала Reddit под псевдонимом hackermchackface (Reddit находится под угрозой блокировки в России). Судя по всему, тотальная слежка за пользователями Edge ведется как минимум с января 2023 г., когда Microsoft добавила в финальную сборку своего браузера функцию, позволяющую пользователям всегда быть в курсе обновлений
|01.03.2023
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США утверждают программу тотальной слежки за гражданами России, КНР и всего мира
о к разбирательству. Спецслужбы США настаивают на том, если они будут запрашивать у суда разрешение на слежку за каждым интересующим их иностранцем, это займет много времени и повлияет на эффек
|08.02.2023
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Любимые россиянами смартфоны Xiaomi и Realme оказались инструментом тотальной слежки
предназначенных для внутреннего рынка Китая, показало совместное исследование специалистов из Великобритании и Ирландии. Однако даже если купить телефон в Китае и затем выехать с ним за пределы КНР, слежка не прекратится. Это означает, что смартфоны OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme будут собирать информацию, в том числе, и о гражданах других государств. В этом плане особая угроза утечки перс
|25.08.2022
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Linux превращается в Windows. Дистрибутивы с GNOME начинают массовый сбор телеметрии и слежку за пользователями
раз обещала сделать что-нибудь с постоянным сбором телеметрии – или научить его работать периодически, или уменьшить количество собираемых сведений, или дать пользователям возможность самим отключать слежку. Но на деле изменений в этом плане не было на протяжении многих лет. Лишь в феврале 2020 г. В Windows 10 появилась функция полного отключения телеметрии. Единственное, столь полезное нов
|15.06.2022
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«Киберпартизаны» уличили Белоруссию в прослушке российского посольства
ограничивается По оценке белорусских «Киберпартизанов», то, что в Белоруссии, по их словам, ведется прослушка работников иностранных дипмиссий, может являться нарушением Венской конвенции о дип
|17.02.2022
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Как работает слежка по Bluetooth и нужно ли ее отключать
ooth-маячок диаметром не сильно отличается от монеты, поэтому его несложно спрятать в машине или сумке человека, чтобы следить за перемещениями жертвы. Но, например, владельцам iPhone проще заметить слежку — достаточно просмотреть список расположенных неподалеку меток. Поэтому для слежки за владельцами iPhone злоумышленники используют другой метод — они смотрят не наличие сигнала маячка, а
|21.12.2021
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Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства)
ый сбор и противоправное использование персональных данных. В том числе, в СПЧ предлагают запретить присваивать человеку единый цифровой идентификатор. Документ также устанавливает запрет на цифровую слежку, цифровых «двойников», «профилей», «траекторий» и «рейтингов». В то же время концепцией допускается «предусмотренный законодательством» сбор сведений, необходимых для обеспечения безопас
|26.07.2021
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Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения
ста Zenly осталось совсем немного Все данные специалисты App Annie берут из статистики интернет-магазинов для платформ Apple iOS и Google Android. Другие платформы на формирование рейтинга не влияют. Слежка за самыми близкими Приложение Zenly позволяет пользователям видеть на карте, где в настоящее время находятся их друзья. Также оно дает возможность быть в курсе того, чем они занимаются –
|07.07.2021
|Российский сервис для покупки и аренды жилья «Циан» начал прослушку разговоров клиентов
|03.05.2021
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Facebook и Instagram умоляют пользователей разрешить слежку за собой
истеме обязаны получать прямое согласие пользователя на отслеживание его действий в сторонних приложениях и интернете в целом. Facebook и Instagram объясняют пользователям, почему те должны разрешить слежку за собой Для Facebook и ее «дочки», Instagram, которые зарабатывают в основном на продаже рекламы, запуск такой функции – настоящая катастрофа. Поэтому компания Марка Цукерберга жестко р
|09.02.2021
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В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру
Согласно Windows Latest, тестирование обновления Sun Valley должно начаться в обозримом будущем. Доступ бета-тестерам к первым его тестовым сборкам может быть открыт не позднее конца февраля 2021 г. Слежка через веб-камеру – реальная угроза? По информации поставщиков ПО в сфере безопасности, к примеру, российской «Лаборатории Касперского» или европейской Avast, угроза слежки через веб-каме
|14.01.2021
|Google и Apple спасли москвичей от тотальной слежки властей
|11.01.2021
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Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках
сопоставление со сведениями об оплате (или неоплате) парковки, о нарушении правил дорожного движения и т. д. На создание этой системы столичная мэрия намерена выделить 280 млн руб. К реализации идеи тотальной слежки за москвичами, в том числе и за их перемещениями, как московские власти приступили еще в 2011 г. Например, с 2015 г. для этого стали использоваться данные, которые власти покуп
|16.06.2020
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Разработан способ прослушки разговоров с помощью лампочек
ровым конвертером, который преобразовывал световые волны в цифровой сигнал. Исследователи научились подслушивать разговоры через электрические лампочки Получаемая информация требовала также очи
|31.03.2020
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За москвичами установят тотальную слежку на время карантина
Полномасштабная слежка за россиянами Столичные власти собираются запустить в Москве систему отслеживания пере
|17.02.2020
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Двадцатидолларовая «железка» способна защитить от любой прослушки. Видео
овеческим ухом, и тем самым глушит микрофон колонки. Насадка с Raspberry Pi не позволит корпорациям подслушивать разговоры пользователей Внутри насадки, распечатанной на 3D-принтере, находятся
|04.02.2020
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Microsoft разрешила полностью отключать слежку за пользователями в Windows 10
ствующую в системе с момента выхода ее первой стабильной версии летом 2015 г. Изменения пока не коснулись обычных потребителей, и Microsoft не сообщает, когда именно они получат возможность отключать слежку за ними. Изменения в вопросах, касающихся телеметрии, были обнаружены специалистами Баварского государственного управления по надзору и защите информации (Bavarian State Office for Data
|04.12.2019
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Владельцы iPhone 11 Pro в опасности. За ними ведется постоянная слежка. Видео
точняет, но заверяет, что все передаваемые координаты обезличены и передаются в зашифрованном виде. Избирательная слежка По словам Кребса, шпионские наклонности он выявил пока только на iPhone
|07.08.2019
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Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой»
ических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) многократно увеличили выручку после вступления в силу «закона Яровой». ФСБ и другие правоохранители используют СОРМ для прослушки звонков, а также просмотра данных и трафика пользователей. Напомним, «закон Яровой» предписывает операторам связи хранить записи звонков и SMS-сообщения абонентов в течение полугода,
|13.11.2018
|Seagate и IBM устроят слежку за жесткими дисками по всему миру
|23.05.2018
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Экс-мэр Владивостока из тюрьмы призвал не пользоваться Android: он прослушивается органами
владельцем. В результате сотрудники органов могли слышать все, что происходило рядом со смартфоном. Законность прослушки Экс-мэр утверждает, что прослушка длилась шесть лет. Правоохранители дей
|12.03.2018
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Арестован глава крупнейшей компании по выпуску непрослушиваемых смартфонов
мосаФедеральное бюро расследований (ФБР) арестовало владельца канадской компании Phantom Secure, которая занимается кастомизацией BlackBerry и Android смартфонов, превращая их в полностью безопасные, непрослушиваемые и неотслеживаемые устройства. Об этом со ссылкой на судебные документы и источники, знакомые с ситуацией, сообщает ресурс Motherboard. На своем рынке Phantom Secure является од
|22.11.2017
|Google ведет слежку за пользователями даже когда в смартфоне нет SIM-карты
|25.11.2016
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Разработано ПО для прослушки жертвы через наушники
е, что происходит вокруг компьютера жертвы, даже если на этом устройстве удалены все микрофоны. Для прослушки программа использует наушники, подключенные к компьютеру жертвы. По словам главы ла
|19.07.2016
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Россияне создали прослушку для Telegram
кже перехватывать передаваемые изображения и видеофайлы. По словам разработчиков, контроль не распространяется на приватную переписку пользователей, которую они ведут с помощью личных гаджетов. Цель «прослушки» Telegram – выявить нелояльных сотрудников, которые поддерживают связь с конкурентами и являются потенциальным источником утечки рабочей информации. На вопрос, как именно был перехват
|07.06.2016
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Вибромотор смартфона приспособили для прослушки
Необычное применение вибромотораИсследователи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) продемонстрировали возможность прослушки разговоров с помощью вибромотора, присутствующего в каждом телефоне и смартфоне и предназначенном для создания вибрации при входящих звонках и сообщениях, пишет TechCrunch. Вибромотор
|02.06.2016
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Хакеры предложили прослушку любого мобильника в мире за $20 млн
сообщает Forbes со ссылкой на конфиденциальный документ, который оказался в распоряжении редакции. Прослушка и перехват Под отслеживанием подразумевается не только определение местонахождения
|22.01.2016
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В защищенных телефонах для спецслужб и госчиновников найдена «закладка» для массовой прослушки
овые организации желали хранить записи телефонных звонков и записывали все подряд», — указывает эксперт. На самом деле разработчики MIKEY-SAKKE преследовали другую цель — сделать так, чтобы массовая прослушка телефонных линий была доступна по щелчку пальцев. «Правительство Великобритании продвигает данный протокол, утверждая, что он предлагает более надежную защиту в сравнении с другими до
|15.01.2016
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История отечественных ИТ и телекома: С чего начались прослушки и как уничтожили первый советский ксерокс
рассказывает об истории контроля советскими и российскими спецслужбами над телекоммуникациями. CNews по материалам книги подготовил статью о сложной истории разработки советских технологий в области прослушки телефонных переговоров и распознавания речи и трагической судьбе первого российского ксерокса. «Шарашка» - место разработки технологий прослушки Разработка советских технологий
|30.11.2015
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АНБ США прекратило тотальную слежку
секретные данные о работе АНБ, общественность, со ссылкой на современные реалии и быстрое развитие технологий, призвала власти внести изменения в законодательство, которые бы запретили вести массовую слежку. АНБ США отныне запрещено следить без судебного ордера В марте 2015 г. под открытым письмом к президенту США Бараку Обаме (Barack Obama) с просьбой прекратить массовую слежку под
|20.11.2015
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Китай создает защищенный от американской прослушки смартфон
жбы. Его вместе создадут государственные компании и частные технологические предприятия, сообщает Wall Street Journal. Желание Пекина создать национальный смартфон, который будет полностью защищен от прослушки спецслужбами иностранных государств, возникло после того, как в 2013 г. Эдвард Сноуден (Edward Snowden) в 2013 г. обнародовал секретные документы о разведывательной работе Агентства н
|21.10.2015
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Обновленный DriverPack заблокирует слежку Windows 10 за пользователями
ктивизирует программы-шпионы даже на предыдущих версиях Windows (7 и 8). Однако DriverPack и на этих версиях Windows отключает программы слежки и телеметрии и удаляет соответствующие автообновления». Слежка за пользователем осуществляется не только самой системой Windows, но и многими ее приложениями и сервисами, пояснили в компании. В частности, отдельные программы-шпионы вшиты в пакет Mic
|23.06.2015
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Браузер Google Chrome устанавливает секретное расширение для прослушки
Скрытая установка расширения Компания Google скрытно устанавливала на компьютеры интернет-пользователей расширение, предназначенное для прослушки звукового фона и поиска в нем фразы «ОК, Google». Этот факт независимо друг от друга выявили несколько пользователей браузера Chromium версии 43 и базирующегося на нем Google Chrome н
|31.03.2015
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Пентагон переходит на смартфоны, защищенные от прослушки АНБ
о, как бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден (Edward Snowden) в 2013 г. раскрыл шокирующие сведения о работе американских спецслужб. Как выяснилось, АНБ осуществляет слежку не только за потенциальными преступниками, но и рядовыми гражданами. Пентагон испытывает Blackphone в качестве инструмента связи Blackphone — смартфон, разработанный Silent Circle совмес
|04.09.2014
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В США обнаружены десятки базовых станций для взлома и прослушки мобильников
а, станции-перехватчики предназначены для проведения атак «по воздуху» различного типа, в том числе прослушки, перехвата сообщений и дистанционного внедрения в программное обеспечение телефона
|30.04.2014
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СМИ: США ведут прослушку на Украине через разведсамолеты
воры между Москвой и российскими агентами на Украине. И в этих разговорах американские спецслужбы фиксируют явные приказы, поступающие со стороны российского правительства. Как пишет The Daily Beast, прослушку переговоров спецслужбы США осуществляют с помощью разведывательных самолетов RC-135 Rivet Joint, представляющих собой модифицированные Boeing 707. На них установлено специальное обору
|04.12.2013
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Zecurion: треть работодателей ведут слежку за своими сотрудниками
и странах СНГ следят за своими сотрудниками через социальные сети и электронную почту. В исследовании приняли участие свыше 1,2 тыс. представителей компаний. 48,2% респондентов признались, что ведут слежку за действиями сотрудников в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и за их электронной почтой (отметили 67,8%). На третьем месте находятся интернет-пейджеры (31,3%), и л
Негласное наблюдение и организации, системы, технологии, персоны:
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