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Негласное наблюдение Covert surveillance скрытое наблюдение слежка подслушивание прослушка отслеживание передвижений



23.11.2023 За должниками в России установят тотальную слежку. Власти хотят выслеживать их по геолокации

жников. В частности, глава департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста России Владимир Ведерников лично высказал идею, что неплохо бы установить за ними тотальную слежку – по геолокации, пишет ТАСС. Ведерников поведал об этой идее Минюста в рамках сессии «Модели развития системы принудительного исполнения» на международной научно-практической конференции
04.10.2023 ФСБ будет знать, где россияне находятся и за что платят в интернете. Новый документ радикально упрощает слежку

тветствующий проект постановления Правительства России разработан в Федеральной службе безопасности России (ФСБ), пишет «Коммерсант». Как и все прочие изменения к законодательству, упрощающие властям слежку за россиянами, это тоже продвигается под видом заботы о безопасности населения. «Отсутствие нормативно закрепленной обязанности по хранению и предоставлению органам федеральной службы бе
25.09.2023 Новый уровень слежки. Сбербанк запатентовал бота для прослушки звонков в WhatsApp и Telegram

се же мошенник, то пользователь получит соответствующее уведомление о пресечении попытки сделать его жертвой обмана. Второй вариант использования бота – незримое участие в диалоге, то есть, по сути, «прослушка». Бот будет следить за ходом диалога и при выявлении опасности (например, если звонящий просит номер карты или персональные данные владельца номера) прервет разговор. Пользователь пол
26.04.2023 Microsoft устроила тотальную слежку за россиянами. Фиксируется каждое их действие в интернете

Microsoft не раскрывает. Первым на проблему обратил внимание пользователь портала Reddit под псевдонимом hackermchackface (Reddit находится под угрозой блокировки в России). Судя по всему, тотальная слежка за пользователями Edge ведется как минимум с января 2023 г., когда Microsoft добавила в финальную сборку своего браузера функцию, позволяющую пользователям всегда быть в курсе обновлений
01.03.2023 США утверждают программу тотальной слежки за гражданами России, КНР и всего мира

о к разбирательству. Спецслужбы США настаивают на том, если они будут запрашивать у суда разрешение на слежку за каждым интересующим их иностранцем, это займет много времени и повлияет на эффек
08.02.2023 Любимые россиянами смартфоны Xiaomi и Realme оказались инструментом тотальной слежки

предназначенных для внутреннего рынка Китая, показало совместное исследование специалистов из Великобритании и Ирландии. Однако даже если купить телефон в Китае и затем выехать с ним за пределы КНР, слежка не прекратится. Это означает, что смартфоны OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme будут собирать информацию, в том числе, и о гражданах других государств. В этом плане особая угроза утечки перс
25.08.2022 Linux превращается в Windows. Дистрибутивы с GNOME начинают массовый сбор телеметрии и слежку за пользователями

раз обещала сделать что-нибудь с постоянным сбором телеметрии – или научить его работать периодически, или уменьшить количество собираемых сведений, или дать пользователям возможность самим отключать слежку. Но на деле изменений в этом плане не было на протяжении многих лет. Лишь в феврале 2020 г. В Windows 10 появилась функция полного отключения телеметрии. Единственное, столь полезное нов
15.06.2022 «Киберпартизаны» уличили Белоруссию в прослушке российского посольства

ограничивается По оценке белорусских «Киберпартизанов», то, что в Белоруссии, по их словам, ведется прослушка работников иностранных дипмиссий, может являться нарушением Венской конвенции о дип
17.02.2022 Как работает слежка по Bluetooth и нужно ли ее отключать

ooth-маячок диаметром не сильно отличается от монеты, поэтому его несложно спрятать в машине или сумке человека, чтобы следить за перемещениями жертвы.  Но, например, владельцам iPhone проще заметить слежку — достаточно просмотреть список расположенных неподалеку меток. Поэтому для слежки за владельцами iPhone злоумышленники используют другой метод — они смотрят не наличие сигнала маячка, а
21.12.2021 Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства)

ый сбор и противоправное использование персональных данных. В том числе, в СПЧ предлагают запретить присваивать человеку единый цифровой идентификатор. Документ также устанавливает запрет на цифровую слежку, цифровых «двойников», «профилей», «траекторий» и «рейтингов». В то же время концепцией допускается «предусмотренный законодательством» сбор сведений, необходимых для обеспечения безопас
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения

ста Zenly осталось совсем немного Все данные специалисты App Annie берут из статистики интернет-магазинов для платформ Apple iOS и Google Android. Другие платформы на формирование рейтинга не влияют. Слежка за самыми близкими Приложение Zenly позволяет пользователям видеть на карте, где в настоящее время находятся их друзья. Также оно дает возможность быть в курсе того, чем они занимаются –
07.07.2021 Российский сервис для покупки и аренды жилья «Циан» начал прослушку разговоров клиентов

03.05.2021 Facebook и Instagram умоляют пользователей разрешить слежку за собой

истеме обязаны получать прямое согласие пользователя на отслеживание его действий в сторонних приложениях и интернете в целом. Facebook и Instagram объясняют пользователям, почему те должны разрешить слежку за собой Для Facebook и ее «дочки», Instagram, которые зарабатывают в основном на продаже рекламы, запуск такой функции – настоящая катастрофа. Поэтому компания Марка Цукерберга жестко р
09.02.2021 В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру

Согласно Windows Latest, тестирование обновления Sun Valley должно начаться в обозримом будущем. Доступ бета-тестерам к первым его тестовым сборкам может быть открыт не позднее конца февраля 2021 г. Слежка через веб-камеру – реальная угроза? По информации поставщиков ПО в сфере безопасности, к примеру, российской «Лаборатории Касперского» или европейской Avast, угроза слежки через веб-каме
14.01.2021 Google и Apple спасли москвичей от тотальной слежки властей

11.01.2021 Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках

сопоставление со сведениями об оплате (или неоплате) парковки, о нарушении правил дорожного движения и т. д. На создание этой системы столичная мэрия намерена выделить 280 млн руб. К реализации идеи тотальной слежки за москвичами, в том числе и за их перемещениями, как московские власти приступили еще в 2011 г. Например, с 2015 г. для этого стали использоваться данные, которые власти покуп
16.06.2020 Разработан способ прослушки разговоров с помощью лампочек

ровым конвертером, который преобразовывал световые волны в цифровой сигнал. Исследователи научились подслушивать разговоры через электрические лампочки Получаемая информация требовала также очи
31.03.2020 За москвичами установят тотальную слежку на время карантина

Полномасштабная слежка за россиянами Столичные власти собираются запустить в Москве систему отслеживания пере
17.02.2020 Двадцатидолларовая «железка» способна защитить от любой прослушки. Видео

овеческим ухом, и тем самым глушит микрофон колонки. Насадка с Raspberry Pi не позволит корпорациям подслушивать разговоры пользователей Внутри насадки, распечатанной на 3D-принтере, находятся

04.02.2020 Microsoft разрешила полностью отключать слежку за пользователями в Windows 10

ствующую в системе с момента выхода ее первой стабильной версии летом 2015 г. Изменения пока не коснулись обычных потребителей, и Microsoft не сообщает, когда именно они получат возможность отключать слежку за ними. Изменения в вопросах, касающихся телеметрии, были обнаружены специалистами Баварского государственного управления по надзору и защите информации (Bavarian State Office for Data

04.12.2019 Владельцы iPhone 11 Pro в опасности. За ними ведется постоянная слежка. Видео

точняет, но заверяет, что все передаваемые координаты обезличены и передаются в зашифрованном виде. Избирательная слежка По словам Кребса, шпионские наклонности он выявил пока только на iPhone

07.08.2019 Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой»

ических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) многократно увеличили выручку после вступления в силу «закона Яровой». ФСБ и другие правоохранители используют СОРМ для прослушки звонков, а также просмотра данных и трафика пользователей. Напомним, «закон Яровой» предписывает операторам связи хранить записи звонков и SMS-сообщения абонентов в течение полугода,

13.11.2018 Seagate и IBM устроят слежку за жесткими дисками по всему миру

23.05.2018 Экс-мэр Владивостока из тюрьмы призвал не пользоваться Android: он прослушивается органами

владельцем. В результате сотрудники органов могли слышать все, что происходило рядом со смартфоном. Законность прослушки Экс-мэр утверждает, что прослушка длилась шесть лет. Правоохранители дей
12.03.2018 Арестован глава крупнейшей компании по выпуску непрослушиваемых смартфонов

мосаФедеральное бюро расследований (ФБР) арестовало владельца канадской компании Phantom Secure, которая занимается кастомизацией BlackBerry и Android смартфонов, превращая их в полностью безопасные, непрослушиваемые и неотслеживаемые устройства. Об этом со ссылкой на судебные документы и источники, знакомые с ситуацией, сообщает ресурс Motherboard. На своем рынке Phantom Secure является од
22.11.2017 Google ведет слежку за пользователями даже когда в смартфоне нет SIM-карты

25.11.2016 Разработано ПО для прослушки жертвы через наушники

е, что происходит вокруг компьютера жертвы, даже если на этом устройстве удалены все микрофоны. Для прослушки программа использует наушники, подключенные к компьютеру жертвы. По словам главы ла
19.07.2016 Россияне создали прослушку для Telegram

кже перехватывать передаваемые изображения и видеофайлы. По словам разработчиков, контроль не распространяется на приватную переписку пользователей, которую они ведут с помощью личных гаджетов. Цель «прослушки» Telegram – выявить нелояльных сотрудников, которые поддерживают связь с конкурентами и являются потенциальным источником утечки рабочей информации. На вопрос, как именно был перехват
07.06.2016 Вибромотор смартфона приспособили для прослушки

Необычное применение вибромотораИсследователи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) продемонстрировали возможность прослушки разговоров с помощью вибромотора, присутствующего в каждом телефоне и смартфоне и предназначенном для создания вибрации при входящих звонках и сообщениях, пишет TechCrunch. Вибромотор
02.06.2016 Хакеры предложили прослушку любого мобильника в мире за $20 млн

сообщает Forbes со ссылкой на конфиденциальный документ, который оказался в распоряжении редакции.  Прослушка и перехват Под отслеживанием подразумевается не только определение местонахождения

22.01.2016 В защищенных телефонах для спецслужб и госчиновников найдена «закладка» для массовой прослушки

овые организации желали хранить записи телефонных звонков и записывали все подряд», — указывает эксперт.  На самом деле разработчики MIKEY-SAKKE преследовали другую цель — сделать так, чтобы массовая прослушка телефонных линий была доступна по щелчку пальцев. «Правительство Великобритании продвигает данный протокол, утверждая, что он предлагает более надежную защиту в сравнении с другими до
15.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: С чего начались прослушки и как уничтожили первый советский ксерокс

рассказывает об истории контроля советскими и российскими спецслужбами над телекоммуникациями. CNews по материалам книги подготовил статью о сложной истории разработки советских технологий в области прослушки телефонных переговоров и распознавания речи и трагической судьбе первого российского ксерокса. «Шарашка» - место разработки технологий прослушки Разработка советских технологий
30.11.2015 АНБ США прекратило тотальную слежку

секретные данные о работе АНБ, общественность, со ссылкой на современные реалии и быстрое развитие технологий, призвала власти внести изменения в законодательство, которые бы запретили вести массовую слежку.  АНБ США отныне запрещено следить без судебного ордера В марте 2015 г. под открытым письмом к президенту США Бараку Обаме (Barack Obama) с просьбой прекратить массовую слежку под
20.11.2015 Китай создает защищенный от американской прослушки смартфон

жбы. Его вместе создадут государственные компании и частные технологические предприятия, сообщает Wall Street Journal. Желание Пекина создать национальный смартфон, который будет полностью защищен от прослушки спецслужбами иностранных государств, возникло после того, как в 2013 г. Эдвард Сноуден (Edward Snowden) в 2013 г. обнародовал секретные документы о разведывательной работе Агентства н
21.10.2015 Обновленный DriverPack заблокирует слежку Windows 10 за пользователями

ктивизирует программы-шпионы даже на предыдущих версиях Windows (7 и 8). Однако DriverPack и на этих версиях Windows отключает программы слежки и телеметрии и удаляет соответствующие автообновления». Слежка за пользователем осуществляется не только самой системой Windows, но и многими ее приложениями и сервисами, пояснили в компании. В частности, отдельные программы-шпионы вшиты в пакет Mic
23.06.2015 Браузер Google Chrome устанавливает секретное расширение для прослушки

Скрытая установка расширения Компания Google скрытно устанавливала на компьютеры интернет-пользователей расширение, предназначенное для прослушки звукового фона и поиска в нем фразы «ОК, Google». Этот факт независимо друг от друга выявили несколько пользователей браузера Chromium версии 43 и базирующегося на нем Google Chrome н
31.03.2015 Пентагон переходит на смартфоны, защищенные от прослушки АНБ

о, как бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден (Edward Snowden) в 2013 г. раскрыл шокирующие сведения о работе американских спецслужб. Как выяснилось, АНБ осуществляет слежку не только за потенциальными преступниками, но и рядовыми гражданами. Пентагон испытывает Blackphone в качестве инструмента связи Blackphone — смартфон, разработанный Silent Circle совмес
04.09.2014 В США обнаружены десятки базовых станций для взлома и прослушки мобильников

а, станции-перехватчики предназначены для проведения атак «по воздуху» различного типа, в том числе прослушки, перехвата сообщений и дистанционного внедрения в программное обеспечение телефона

30.04.2014 СМИ: США ведут прослушку на Украине через разведсамолеты

воры между Москвой и российскими агентами на Украине. И в этих разговорах американские спецслужбы фиксируют явные приказы, поступающие со стороны российского правительства. Как пишет The Daily Beast, прослушку переговоров спецслужбы США осуществляют с помощью разведывательных самолетов RC-135 Rivet Joint, представляющих собой модифицированные Boeing 707. На них установлено специальное обору
04.12.2013 Zecurion: треть работодателей ведут слежку за своими сотрудниками

и странах СНГ следят за своими сотрудниками через социальные сети и электронную почту. В исследовании приняли участие свыше 1,2 тыс. представителей компаний. 48,2% респондентов признались, что ведут слежку за действиями сотрудников в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и за их электронной почтой (отметили 67,8%). На третьем месте находятся интернет-пейджеры (31,3%), и л

Публикаций - 468, упоминаний - 558

Негласное наблюдение и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 10077 25
Telegram Group 1646 23
X Corp - Twitter 2828 23
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Amazon Inc - Amazon.com 2938 20
Yandex - Яндекс 6776 16
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1315 16
Huawei 3777 12
IBM - International Business Machines Corp 9384 11
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МегаФон 8209 11
Xiaomi 1589 11
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8545 10
Yahoo! 3690 9
Sony 6512 9
NSO Group 26 9
ZTE Corporation 741 8
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The Citizen Lab 23 8
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Ростелеком 9359 7
VK - Mail.ru Group 3310 7
Intel Corporation 12013 6
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1042 4
UK Government - Правительство Великобритании 152 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 240 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 562 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 6
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Демократическая политическая партия США 112 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 136 4
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 2
Коммунизм - Коммунистические партии 70 2
АЮР - Ассоциация юристов России 35 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 35 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 53 1
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 6 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 22 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 90 1
Единая Россия - Политическая партия 287 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 620 1
World Wide Web Foundation 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1407 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25141 135
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Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
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