Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения

В России все рекорды популярности бьет французское приложение Zenly для слежки за друзьями и знакомыми. Всего за три месяца оно поднялось с 54 места в рейтинге популярности на третье, опередив WhatsApp и Instagram. Впереди теперь только Telegram и TikTok. Россия стала для Zenly крупнейшим рынком по числу пользователей

Россияне следят друг за другом

В России зафиксирован невероятно резкий рост популярности приложений для слежки за друзьями и знакомыми. Согласно отчету App Annie за II квартал 2021 г., с которым ознакомилась редакция CNews, французская мобильная программа Zenly для слежки стала третьей по числу скачиваний.

Всего за три месяца Zenly преодолело 51 строчку на пути в топ-5. По итогам I квартала 2021 г. приложение не входило даже в топ-50, находившись на 54 месте. Теперь же Zenly осталось обогнать TikTok и мессенджер Telegram, находящиеся на втором и первом местах в рейтинге соответственно.

По популярности среди россиян приложение Zenly опередило мессенджер WhatsApp, а также Instagram и приложения множества российских сервисов. Детище французских программистов оставило позади себя «Авито», интернет-магазины Wildberries и Ozon, а также «Госуслуги».

До первого места Zenly осталось совсем немного

Все данные специалисты App Annie берут из статистики интернет-магазинов для платформ Apple iOS и Google Android. Другие платформы на формирование рейтинга не влияют.

Слежка за самыми близкими

Приложение Zenly позволяет пользователям видеть на карте, где в настоящее время находятся их друзья. Также оно дает возможность быть в курсе того, чем они занимаются – спят, работают, принимают пищу, находятся на учебе и т. д.

Zenly отображает информацию в реальном времени

По заявлениям разработчиков, Zenly не позволяет следить за всеми подряд. Пользователи будут видеть текущее местоположение только тех людей, которые разрешили добавить себя в список друзей в самом приложении.

По данным Forbes, Россия стала для французского сервиса первым по значимости рынком. Именно здесь у Zenly наиболее широкая аудитория – 12,1 млн пользователей. На втором месте находится Индонезия – в этой стране приложение было скачано 11,5 млн.

Над приложением Zenly работала одноименная компания, основанная в 2011 г. Процесс занял три года, и авторы брали пример со схожих по своим возможностям сервисов Foursquare и Gowalla.

В 2016 г. Zenly провела два успешных раунда инвестиций, в которых привлекла сперва 11,2 млн евро, а затем еще $22,5 млн. Год спустя Zenly со всеми ее наработками приобрела компания Snap, разработчик мессенджера Snapchat. Сумма сделки составила $213,3 млн.

Описание возможностей приложения в Google Play

Как пишет Forbes, в настоящее время Zenly переживает вторую волну роста популярности среди российских пользователей. Первая пришлась на весну 2020 г., однако введенная по всей стране 28 марта 2020 г. самоизоляция быстро остановила ее.

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Вторая волна началась в январе 2021 г. За этот месяц приложение Zenly было скачано в России 5,55 млн раз., а к началу II квартала 2021 г. число загрузок выросло до 7,1 млн (статистика App Annie).

В магазинах приложений Zenly имеет очень высокие рейтинги. Так, владельцы Android-устройств поставили ей 4,2 балла из 5 возможных (на основе почти 228,5 тыс. отзывов). В Apple App Store оценок заметно меньше – немногим более 88 тыс. При этом общий рейтинг выше – 4,8 балла из 5.

Почти самое прорывное приложение

Эксперты App Annie также опубликовали рейтинг самых прорывных (breakout) приложений за II квартал 2021 г. В нем Zenly тоже входит в тройку лидеров, но на этот раз находится не на третьем месте, а на втором.

В данном рейтинге Zenly соревнуется, в основном, с сервисами аренды самокатов

Впереди Zenly только приложение российского сервиса по краткосрочной аренде самокатов Whoosh. Первую тройку замыкает софт аналогичного сервиса Urent.

Также в рейтинге представлены приложения магазинов «AliExpress Россия» и Ikea, сервиса доставки еды «Самокат», голосового помощника «Алиса» и сервиса заказа такси DiDi Mobility. Дополнительно в список самых прорывных включены приложения ALID Wallpaper и Pure Tuber.

Telegram тоже так умеет

Мессенджер Telegram, лидирующий по числу скачиваний в России, тоже позволяет отслеживать местоположение людей. Но, в отличие от Zenly, следить можно не только за друзьями и знакомыми.

Telegram позволяет установить точное местоположение любого пользователя

В январе CNews писал, что в Telegram была обнаружена уязвимость, которая позволяет за несколько минут вычислить точные координаты своих пользователей, использующих встроенный сервис «Люди рядом». Алгоритм обнаружения прост, что дает возможность следить за нужным человеком даже тем, у кого нет никаких навыков хакинга.

Сервис «Люди рядом» был добавлен в Telegram в июне 2019 г. и первоначально носил название «Люди поблизости». В феврале 2020 г. он получил обновление до версии 2.0.