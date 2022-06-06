В Snap под Linux найдена брешь, позволяющая полностью захватывать ПК Дайте привилегии В популярном программном пакете под Linux, Canonical Snap выявлена уязвимость, позволяющая получать права суперпользователя (root) в задействованной системе. Уязвимости присвоен индекс CVE-2021-44731. Степень угрозы оценивается в 7,8 балла по шка

Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora Дайте привилегии В популярном программном пакете под Linux — Canonical Snap — выявлена уязвимость, позволяющая получать права суперпользователя (root) в системе. Уязвимости присвоен индекс CVE-2021-44731. Степень угрозы оценивается в 7,8 балла по шкале CVSS. Пробл

В интернет утек исходный код соцсети, которую копирует Facebook Утечка кода Исходный код приложения популярной соцсети Snapchat был выложен в свободном доступе на ресурсе GitHub. Компания Snap подтвердила ресурсу Motherboard, что «небольшое количество» исходного кода приложения для iOS действительно было раскрыто и опубликовано кем-то на GitHub, но утечка «не скомпрометировала н

Самый высокооплачиваемый гендиректор США обвалил цену Snapchat через год после IPO игель (Evan Spiegel), один из создателей мессенджера Snapchat и нынешний глава материнской компании Snap, является единоличным источником нынешних хронических проблем Snapchat. Так, по данным T

Snapchat отчитался об убытке в $2,21 млрд Результаты кварталаЧистый убыток компании Snap, создавшей мессенджер Snapchat, составил в I кв. 2017 г. около $2,21 млрд. Период, охватывающий январь-март, стал для Snap первым кварталом после первичного публичного размещения ак

Acronis обновила решение для массового развертывания систем на ПК и серверах Snap Deploy Компания Acronis объявила о доступности новой версии Acronis Snap Deploy, решения для массового развертывания данных и систем на персональных компьютерах, серверах и виртуальных машинах. Как сообщили CNews в Acronis, Snap Deploy 5 позволяет оптими

GXP Xplorer Snap и Google Glass позволят собирать геоинформационные данные Оборонный концерн BAE Systems представил приложение GXP Xplorer Snap, которое может быть использовано для сбора географических, визуальных и других данных в любой точке мира. Кроме того, уже готово аналогичное приложение для смартфонов и планшетов. В полной

Сервис Opera TV Snap стал доступен на русском языке Opera Software сообщила о том, что сервис создания приложений для Smart TV Opera TV Snap стал доступен на русском языке. За два месяца с момента запуска технологии Opera TV Snap совместно с первым партнером Dailymotion, более 100 онлайн-видеоканалов были преобразованы в

Новая технология Opera Software позволяет трансформировать онлайн-видео в приложение для Smart TV вила о запуске технологии ТВ-приложений следующего поколения, которая позволяет трансформировать онлайн-видео в приложение для ТВ абсолютно бесплатно и менее, чем за минуту. Новую технологию Opera TV Snap уже использует видеосайт Dailymotion, предоставляя возможность своим пользователям охватить новые аудитории на миллионах устройств Smart TV. Согласно исследованию Gartner, в 2013 г. будет

Обзор выставки MWC 2013: лучшие мобильные новинки Alcatel One Touch Snap LTE Недавно мы рассказывали вам про самый тонкий в мире смартфон (6.45 мм), представленный на недавно прошедшей выставке CES 2013. И на выставке MWC наполовину французский холдинг представ

Oracle анонсировала утилиту управления мгновенными снимками для работы с Oracle Database Корпорация Oracle анонсировала Oracle Snap Management Utility — новую утилиту, которая разработана для оптимизации и автоматизации критичных задач для пользователей Oracle Database с системой хранения данных Oracle’s Sun ZFS Storag

Acronis начала продажи Snap Deploy 4 на русском языке Компания Acronis, производитель решений для защиты и аварийного восстановления данных в физических, виртуальных и облачных окружениях, сообщила о начале продаж Acronis Snap Deploy 4 на русском языке, новейшей версии решения для массового развертывания данных и систем на персональных компьютерах, серверах и виртуальных машинах. Организации часто используют цел

Acronis обновила ПО для массового развертывания ОС, приложений и данных Компания Acronis, производитель простых в использовании решений для аварийного восстановления и защиты данных для физических, виртуальных и облачных сред, сообщила о выходе Acronis Snap Deploy 4 — новейшей версии автоматизированного решения для массового развертывания данных и системных конфигураций на персональных компьютерах, серверах и виртуальных машинах. Acronis S

LG Viewty Snap: камерофон с поддержкой социальных сетей и англо-русским словарем Компания LG представила на российском рынке камерофон LG Viewty Snap (LG GM360i) с поддержкой работы в социальных сетях. Верхняя и нижняя стороны LG Viewty Snap имеют скругленную форму. Черный корпус телефона обрамлен рамкой под металл, которая высту

HTC Snap а-ля BlackBerry появился на российском рынке Cеть гипермаркетов электроники «М.Видео» объявила о начале продаж смартфона HTC Snap – функционального решения для тех, кто часто отправляет SMS-сообщения, электронные письма или предпочитает использовать телефон в качестве записной книжки. Особенностью устройства является

Acronis Snap Deploy 3.0: быстрое развертывание ОС на сотни ПК России, странах СНГ компании Acronis, поставщика масштабируемого ПО для управления средствами хранения и аварийного восстановления данных, объявила о начале продаж на российском рынке решения Acronis Snap Deploy 3.0 – комплексного решения, позволяющего ИТ-специалистам в сжатые сроки развернуть операционную систему и приложения на множестве компьютеров. Новое решение Acronis позволяет пользо

Adaptec представил новую систему хранения Adaptec объявил о выпуске линейки систем хранения данных iSCSI Snap Server 700i. Новые устройства предоставляют от 1 до 36 ТБ емкости на основе расширяемого массива дисков SAS и SATA. Синхронное зеркалирование данных между двумя Snap Server 700i в с

Adaptec назначил менеджера по продажам продукции Snap Server в EMEA Adaptec объявил о назначении Майка Коллинза (Mike Collins) на должность менеджера по оптовым продажам Adaptec Storage Solutions Group (включающую признанные решения Snap Server для сетевого хранения данных) в регионе EMEA. Основной задачей Коллинза будет создание новой команды Adaptec по оптовым продажам в регионе EMEA, которая займется увеличением доходов

Panasonic пополнила линейку D-Snap Компания Panasonic расширила серию цифровых фотокамер D-Snap двумя новыми моделями SV-AS30 и SV-AS3. Основное отличие камер друг от друга – в размере и дизайне. Камера SV-AS3 весит 75,1 граммов, при этом ее размеры составляют 52,5х88,7х21,2 мм. Разм

Panasonic D-Snap SV-AV25 - очередной плод конвергенции На первый взгляд Небольшое устройство соединяет в себе много функций Первое, что приходит в голову при "первичном осмотре" D-Snap - его сходство с портативными DVD-проигрывателями, только уж размеры его слишком малы. Кроме того, сбоку (сзади? спереди? - это зависит от того, как держать устройство) располагается небол

Adaptec купил компанию Snap Appliance Североамериканская корпорация Adaptec сообщила о покупке компании Snap Appliance, поставляющей решения для сетевых систем хранения данных. Сумма сделки оценивается примерно в $100 млн. Тем самым Adaptec сделал попытку стать лидером на рынке систем хранения да

Цифра задавила пленку на «Фотофоруме» ванием Lumix, а ориентированные на обеспеченную западную молодежь продукты с возможностью как записи видео и фотографирования, так и воспроизведения музыки в формате МР3, выделены в отдельный бренд D-snap. Стратегия разделения двух брендов основана на том, что изделия с маркой Lumix предназначены исключительно для фотосъемки, а D-snap нацелены на сектор развлечений. Фактически являющ

Snap теперь тоже хранит почту Компания Quantum выпустила ПО Snap Server EmailXtender Archive (EX/A), предназначенное для хранения архивов электронной почты Exchange и Lotus Notes/Domino на NAS-серверах Snap, сообщает infosan. Программа позволяет

NAS-cерверы SNAP от Quantum используются в банковском секторе Компания Quantum обнародовала подробности о внедрении NAS-cерверов Snap в банках BancorpSouth Inc. и CommerzBank AG, как сообщает infosan.ru. BancorpSouth уже используют Snap-cерверы для резевного копирования и хранения пользовательских данных в 250 фил

Snap Appliances объявит сегодня новый NAS-сервер По информации www.infosan.ru, компания Snap Appliances намерена представить сегодня новую модель NAS-сервера: Snap Server 2200. Он сможет хранить до 160 Гб информации, что в два раза больше, чем в нынешней модели под кодовым

Western Digital отказалась от производства NAS-серверов Компания Quantum за $11 млн. покупает компанию Connex, филиал Western Digital, занимавшийся разработкой и производством NAS-серверов. Connex войдет в состав Snap Appliances, аналогичного филиала Quantum, сообщила Infosan. Технологии Connex будут использованы в новых NAS-серверах семейства Snap.По заявлению Quantum, технологии Connex помогут

Snap Appliances не будет продана Компания Snap Appliances отозвала свое заявление о первичном размещении акций (IPO) и остается в полной собственности Quantum. Причиной этому, как утверждается в пресс-релизе компании, стали изменения к

Snap Appliances, Inc., объявила о намерении разместить первый выпуск своих обычных акций ценным бумагам и биржам, направленное на первое публичное предложение своих обычных акций. Корпорация Quantum объявила о намерении осуществить первое публичное предложение менее чем 20% обычных акций Snap Appliances. Quantum также намерена впоследствии распределять оставшиеся акции Snap Appliances между держателями акций Quantum, приблизительно по истечении полугода с момента первого

Quantum будет поставлять Dell серверы для стоечного монтажа Группа DLT и накопительных систем корпорации Quantum объявила о поставке продуктов Snap Server корпорации Dell Computers. Snap Server, с емкостью в 120 Гбайт и RAID 5, может быть размещен как на столе, так и посредством стоечного монтажа, и является продуктом подраздел

Snap.com и Net2Phone подписывают соглашение ринадлежащая NBC, подписала сегодня многогодовое соглашение с провайдером Интернет -телефонии Net2Phone. Согласно соглашению, товары Net2Phone будут продаваться через сайты компании NBC. Пользователи Snap.com получат доступ к справочным изданиям и адресным книгам Net2Phone.