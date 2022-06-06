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Snap Inc



06.06.2022 В Snap под Linux найдена брешь, позволяющая полностью захватывать ПК

Дайте привилегии В популярном программном пакете под Linux, Canonical Snap выявлена уязвимость, позволяющая получать права суперпользователя (root) в задействованной системе. Уязвимости присвоен индекс CVE-2021-44731. Степень угрозы оценивается в 7,8 балла по шка
18.02.2022 Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora

Дайте привилегии В популярном программном пакете под Linux — Canonical Snap — выявлена уязвимость, позволяющая получать права суперпользователя (root) в системе. Уязвимости присвоен индекс CVE-2021-44731. Степень угрозы оценивается в 7,8 балла по шкале CVSS. Пробл
08.08.2018 В интернет утек исходный код соцсети, которую копирует Facebook

Утечка кода Исходный код приложения популярной соцсети Snapchat был выложен в свободном доступе на ресурсе GitHub. Компания Snap подтвердила ресурсу Motherboard, что «небольшое количество» исходного кода приложения для iOS действительно было раскрыто и опубликовано кем-то на GitHub, но утечка «не скомпрометировала н
21.05.2018 Самый высокооплачиваемый гендиректор США обвалил цену Snapchat через год после IPO

игель (Evan Spiegel), один из создателей мессенджера Snapchat и нынешний глава материнской компании Snap, является единоличным источником нынешних хронических проблем Snapchat. Так, по данным T
11.05.2017 Snapchat отчитался об убытке в $2,21 млрд

Результаты кварталаЧистый убыток компании Snap, создавшей мессенджер Snapchat, составил в I кв. 2017 г. около $2,21 млрд. Период, охватывающий январь-март, стал для Snap первым кварталом после первичного публичного размещения ак
07.10.2014 Acronis обновила решение для массового развертывания систем на ПК и серверах Snap Deploy

Компания Acronis объявила о доступности новой версии Acronis Snap Deploy, решения для массового развертывания данных и систем на персональных компьютерах, серверах и виртуальных машинах. Как сообщили CNews в Acronis, Snap Deploy 5 позволяет оптими
18.04.2014 GXP Xplorer Snap и Google Glass позволят собирать геоинформационные данные

Оборонный концерн BAE Systems представил приложение GXP Xplorer Snap, которое может быть использовано для сбора географических, визуальных и других данных в любой точке мира. Кроме того, уже готово аналогичное приложение для смартфонов и планшетов. В полной
11.09.2013 Сервис Opera TV Snap стал доступен на русском языке

Opera Software сообщила о том, что сервис создания приложений для Smart TV Opera TV Snap стал доступен на русском языке. За два месяца с момента запуска технологии Opera TV Snap совместно с первым партнером Dailymotion, более 100 онлайн-видеоканалов были преобразованы в
12.07.2013 Новая технология Opera Software позволяет трансформировать онлайн-видео в приложение для Smart TV

вила о запуске технологии ТВ-приложений следующего поколения, которая позволяет трансформировать онлайн-видео в приложение для ТВ абсолютно бесплатно и менее, чем за минуту. Новую технологию Opera TV Snap уже использует видеосайт Dailymotion, предоставляя возможность своим пользователям охватить новые аудитории на миллионах устройств Smart TV. Согласно исследованию Gartner, в 2013 г. будет

05.03.2013 Обзор выставки MWC 2013: лучшие мобильные новинки

Alcatel One Touch Snap LTE Недавно мы рассказывали вам про самый тонкий в мире смартфон (6.45 мм), представленный на недавно прошедшей выставке CES 2013. И на выставке MWC наполовину французский холдинг представ
01.03.2013 Oracle анонсировала утилиту управления мгновенными снимками для работы с Oracle Database

Корпорация Oracle анонсировала Oracle Snap Management Utility — новую утилиту, которая разработана для оптимизации и автоматизации критичных задач для пользователей Oracle Database с системой хранения данных Oracle’s Sun ZFS Storag
06.12.2011 Acronis начала продажи Snap Deploy 4 на русском языке

Компания Acronis, производитель решений для защиты и аварийного восстановления данных в физических, виртуальных и облачных окружениях, сообщила о начале продаж Acronis Snap Deploy 4 на русском языке, новейшей версии решения для массового развертывания данных и систем на персональных компьютерах, серверах и виртуальных машинах. Организации часто используют цел
03.11.2011 Acronis обновила ПО для массового развертывания ОС, приложений и данных

Компания Acronis, производитель простых в использовании решений для аварийного восстановления и защиты данных для физических, виртуальных и облачных сред, сообщила о выходе Acronis Snap Deploy 4 — новейшей версии автоматизированного решения для массового развертывания данных и системных конфигураций на персональных компьютерах, серверах и виртуальных машинах. Acronis S
10.08.2010 LG Viewty Snap: камерофон с поддержкой социальных сетей и англо-русским словарем

Компания LG представила на российском рынке камерофон LG Viewty Snap (LG GM360i) с поддержкой работы в социальных сетях. Верхняя и нижняя стороны LG Viewty Snap имеют скругленную форму. Черный корпус телефона обрамлен рамкой под металл, которая высту
28.04.2010 HTC Snap а-ля BlackBerry появился на российском рынке

Cеть гипермаркетов электроники «М.Видео» объявила о начале продаж смартфона HTC Snap – функционального решения для тех, кто часто отправляет SMS-сообщения, электронные письма или предпочитает использовать телефон в качестве записной книжки. Особенностью устройства является
22.05.2008 Acronis Snap Deploy 3.0: быстрое развертывание ОС на сотни ПК

России, странах СНГ компании Acronis, поставщика масштабируемого ПО для управления средствами хранения и аварийного восстановления данных, объявила о начале продаж на российском рынке решения Acronis Snap Deploy 3.0 – комплексного решения, позволяющего ИТ-специалистам в сжатые сроки развернуть операционную систему и приложения на множестве компьютеров. Новое решение Acronis позволяет пользо
14.09.2007 Adaptec представил новую систему хранения

Adaptec объявил о выпуске линейки систем хранения данных iSCSI Snap Server 700i. Новые устройства предоставляют от 1 до 36 ТБ емкости на основе расширяемого массива дисков SAS и SATA. Синхронное зеркалирование данных между двумя Snap Server 700i в с
12.01.2007 Adaptec назначил менеджера по продажам продукции Snap Server в EMEA

Adaptec объявил о назначении Майка Коллинза (Mike Collins) на должность менеджера по оптовым продажам Adaptec Storage Solutions Group (включающую признанные решения Snap Server для сетевого хранения данных) в регионе EMEA. Основной задачей Коллинза будет создание новой команды Adaptec по оптовым продажам в регионе EMEA, которая займется увеличением доходов
21.09.2004 Panasonic пополнила линейку D-Snap

Компания Panasonic расширила серию цифровых фотокамер D-Snap двумя новыми моделями SV-AS30 и SV-AS3. Основное отличие камер друг от друга – в размере и дизайне. Камера SV-AS3 весит 75,1 граммов, при этом ее размеры составляют 52,5х88,7х21,2 мм. Разм
17.08.2004 Panasonic D-Snap SV-AV25 - очередной плод конвергенции

На первый взгляд Небольшое устройство соединяет в себе много функций Первое, что приходит в голову при "первичном осмотре" D-Snap - его сходство с портативными DVD-проигрывателями, только уж размеры его слишком малы. Кроме того, сбоку (сзади? спереди? - это зависит от того, как держать устройство) располагается небол
22.07.2004 Adaptec купил компанию Snap Appliance

Североамериканская корпорация Adaptec сообщила о покупке компании Snap Appliance, поставляющей решения для сетевых систем хранения данных. Сумма сделки оценивается примерно в $100 млн. Тем самым Adaptec сделал попытку стать лидером на рынке систем хранения да
09.04.2004 Цифра задавила пленку на «Фотофоруме»

ванием Lumix, а ориентированные на обеспеченную западную молодежь продукты с возможностью как записи видео и фотографирования, так и воспроизведения музыки в формате МР3, выделены в отдельный бренд D-snap. Стратегия разделения двух брендов основана на том, что изделия с маркой Lumix предназначены исключительно для фотосъемки, а D-snap нацелены на сектор развлечений. Фактически являющ
25.01.2002 Snap теперь тоже хранит почту

Компания Quantum выпустила ПО Snap Server EmailXtender Archive (EX/A), предназначенное для хранения архивов электронной почты Exchange и Lotus Notes/Domino на NAS-серверах Snap, сообщает infosan. Программа позволяет

30.10.2001 NAS-cерверы SNAP от Quantum используются в банковском секторе

Компания Quantum обнародовала подробности о внедрении NAS-cерверов Snap в банках BancorpSouth Inc. и CommerzBank AG, как сообщает infosan.ru. BancorpSouth уже используют Snap-cерверы для резевного копирования и хранения пользовательских данных в 250 фил
15.10.2001 Snap Appliances объявит сегодня новый NAS-сервер

По информации www.infosan.ru, компания Snap Appliances намерена представить сегодня новую модель NAS-сервера: Snap Server 2200. Он сможет хранить до 160 Гб информации, что в два раза больше, чем в нынешней модели под кодовым

09.08.2001 Western Digital отказалась от производства NAS-серверов

Компания Quantum за $11 млн. покупает компанию Connex, филиал Western Digital, занимавшийся разработкой и производством NAS-серверов. Connex войдет в состав Snap Appliances, аналогичного филиала Quantum, сообщила Infosan. Технологии Connex будут использованы в новых NAS-серверах семейства Snap.По заявлению Quantum, технологии Connex помогут

19.06.2001 Snap Appliances не будет продана

Компания Snap Appliances отозвала свое заявление о первичном размещении акций (IPO) и остается в полной собственности Quantum. Причиной этому, как утверждается в пресс-релизе компании, стали изменения к
25.10.2000 Snap Appliances, Inc., объявила о намерении разместить первый выпуск своих обычных акций

ценным бумагам и биржам, направленное на первое публичное предложение своих обычных акций. Корпорация Quantum объявила о намерении осуществить первое публичное предложение менее чем 20% обычных акций Snap Appliances. Quantum также намерена впоследствии распределять оставшиеся акции Snap Appliances между держателями акций Quantum, приблизительно по истечении полугода с момента первого
06.10.2000 Quantum будет поставлять Dell серверы для стоечного монтажа

Группа DLT и накопительных систем корпорации Quantum объявила о поставке продуктов Snap Server корпорации Dell Computers. Snap Server, с емкостью в 120 Гбайт и RAID 5, может быть размещен как на столе, так и посредством стоечного монтажа, и является продуктом подраздел
09.08.1999 Snap.com и Net2Phone подписывают соглашение

ринадлежащая NBC, подписала сегодня многогодовое соглашение с провайдером Интернет -телефонии Net2Phone. Согласно соглашению, товары Net2Phone будут продаваться через сайты компании NBC. Пользователи Snap.com получат доступ к справочным изданиям и адресным книгам Net2Phone.
09.03.1999 InfoSpace и CNet заключили договор о поддержке Интернет-портала Snap!

Компании InfoSpace и CNet заключили соглашение о предоставлении компанией InfoSpace информации для "желтых страниц" и сведений о ресурсах Интернет порталу Snap!, принадлежащему CNet.

Публикаций - 96, упоминаний - 97

Snap Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 18
Apple Inc 12101 11
Snapchat 129 10
Meta Platforms - Facebook 4438 10
Intel Corporation 12197 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 7
Amazon Inc - Amazon.com 2998 6
X Corp - Twitter 2845 6
Dell EMC 5027 6
Sony 6544 6
Samsung Electronics 10255 5
Telegram Group 1983 5
Seagate - Maxtor 145 5
Oracle Corporation 6688 5
Acronis - Акронис 448 5
HTC Corporation 1499 4
Google LLC 11775 4
Otello Corporation - Opera Software 332 4
Canonical 202 4
Microchip Technology - Adaptec 120 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Nvidia Corp 3487 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Red Hat 1305 3
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EA - Electronic Arts 1286 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Western Digital Corporation - WDC 548 2
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Salesforce.com 427 2
NetApp - Network Appliance 636 2
Fujitsu 2041 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 249 2
OpenText - Micro Focus - Novell 871 2
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Qualys 62 2
Dailymotion - Видеохостинг 41 2
LinkedIn 635 3
Uber 330 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Sequoia Capital 111 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
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Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
eBay Inc 1619 1
Gett 81 1
Visa International 1949 1
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NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
BP - British Petroleum 182 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
Airbnb 90 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Block - Square 197 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
WeWork 6 1
Stitch Fix 1 1
Singulariteam 3 1
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 3 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
QazaqGaz - КазТрансГаз НК 4 1
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 29 1
Fastlane Ventures 35 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 1
Accel Partners 48 1
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Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
BMW Group 446 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Volvo Cars 253 1
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Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
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U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 1
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Myerson Terry - Майерсон Терри 64 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 18
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