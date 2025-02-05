Кравцов Алексей
Кравцов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кудрявцев Алексей 39 4
|Путин Владимир 3181 3
|Генс Георгий 76 3
|Юсупов Ренат 118 3
|Куров Дмитрий 14 3
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Воронецкий Эдуард 46 2
|Фридлянд Виталий 27 2
|Казак Максим 162 2
|Томашко Юрий 6 2
|Демьянкова Татьяна 8 2
|Бобровников Борис 103 2
|Бекмамбетов Тимур 10 2
|Мишустин Михаил 680 1
|Евдокимов Андрей 82 1
|Пестов Алексей 1 1
|Савин Сергей 95 1
|Рейман Леонид 1050 1
|Мирошников Борис 63 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
|Лящ Михаил 46 1
|Ананьев Дмитрий 78 1
|Калинин Александр 155 1
|Шилов Сергей 91 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Краснов Михаил 84 1
|Калин Сергей 30 1
|Носаков Василий 12 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Киперварг Галина 32 1
|Гавердовский Анатолий 18 1
|Татарчук Владимир 5 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Сушкевич Антон 66 1
|Касимов Игорь 17 1
|Кравцов Филипп 1 1
|Аскарова Юлия 1 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
|ComNews - Медиа-бизнес 107 1
|Сноб 7 1
|АиФ - Аргументы и факты 47 1
|CNews Журнал 166 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1875 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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