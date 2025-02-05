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Кравцов Алексей



05.02.2025 Kraftway сорвала госконтракт, оставив ФНС без средств защиты 1
13.09.2024 Kraftway занялся поиском прослушек в помещениях 1
24.05.2024 ПСБ обсудил с экспертами финансовые механизмы поддержки ИТ-отрасли 1
25.12.2023 «Росатом» за миллиарды купил половину легендарной российской ИТ-компании Kraftway 2
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
21.01.2021 ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими 1
15.12.2014 Российский ИТ-рынок 2005–2009: от подъема к спаду 1
09.09.2014 Создана «первая российская серверная платформа» для массового рынка 1
20.09.2012 Kraftway запускает производство ПК под брендом Fujitsu 1
14.09.2012 Коллекции, банки и рестораны известных ИТ-предпринимателей России 1
07.06.2012 Kraftway сменил ориентацию 2
03.02.2012 Kraftway завершил поставку ПАК для организации системы видеонаблюдения на выборах 1
30.04.2010 Медведев посетил завод Kraftway и испытал авиасимулятор 1С. ФОТО 1
29.04.2010 Дмитрий Медведев посетил компьютерный завод Kraftway в Обнинске 1
26.12.2008 Новый год 2009: поздравления и рецепты роста от ИТ-лидеров 1
30.06.2008 Дебют Kraftway в большом кино 1
04.06.2008 Компьютерные спецэффекты: как их делают в России 1
21.05.2008 Реформа правительства: как не потерять информационные технологии 1
27.02.2008 Kraftway: не хотим быть Dell, хотим быть IBM 1
07.06.2007 Kraftway завершил долгострой на миллион ПК 1
13.03.2007 Microsoft начала делать Windows по-ярославски 1
01.03.2007 Российские сборщики ПК доросли до IPO 1
01.03.2007 В Kraftway назначены заместители генерального директора 1
01.03.2007 Kraftway запустит завод по сборке компьютеров в Обнинске 1
01.03.2007 Оборот Kraftway в 2007 г. увеличится на 26% 1
05.02.2007 ПК в "каждый дом" поставит тайный консорциум 1
05.02.2007 Инфофорум: ИБ в поисках попутного ветра 2
31.01.2007 ИТ-бизнес недооценивает инсайдеров? 1
18.12.2006 Алексей Кравцов: Kraftway сможет противостоять китайской экспансии 1
22.11.2006 Kraftway представила новые средства управления ИТ-инфраструктурой 1
22.02.2006 Kraftway засекретит серверы 1
03.11.2005 Kraftway сменил руководство 2

Публикаций - 32, упоминаний - 36

Кравцов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 595 31
Microsoft Corporation 24646 8
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 4
Dell EMC 5032 4
HP Inc. 5689 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 3
IBM - International Business Machines Corp 9443 3
Verysell - Верисел 317 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 3
Intel Corporation 12206 3
3Q 47 2
K-Systems - К-Системс 138 2
8241 2
Крок - Croc 1777 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
InfoWatch - Инфовотч 1015 2
Fujitsu 2041 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Открытые технологии 701 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 2
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 2
ИКС 321 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 900 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
SAP SE 5280 1
АйТи 1368 1
Ростелеком 9718 1
Merlion - Мерлион 806 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1303 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
Universal Pictures - Universal City Studios 57 2
Базелевс - Bazelevs 11 2
Sony BMG 183 1
Почта России ПАО 2118 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 1
ПромСвязьКапитал 83 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 1
Обнинск Технопарк - Обнинский технопарк 1 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
RAND Corporation 33 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2850 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2896 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3337 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 679 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4125 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1214 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 207 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Союз кинематографистов России 11 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 18
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9406 8
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Microsoft Windows 15692 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1581 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway System Manager 6 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Credo 7 2
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 57 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 354 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 530 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1058 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
Cisco Systems - Tandberg StorageLibrary - ленточная библиотека 1 1
Microsoft Windows XP 2400 1
Intel x86 - архитектура процессора 1859 1
Fujitsu Esprimo 36 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1340 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Ланит - Treolan Irbis 128 1
Autodesk Maya 62 1
Autodesk 3ds Max 72 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 40 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 58 1
Microsoft Management Console - MMC 25 1
IBM Director 12 1
Hitachi AMS - Hitachi Adaptable Modular Storage 20 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Nvidia GeForce GTS 48 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5205 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1083 1
Stafory - робот Вера 330 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 36 1
Этерсофт - WINE@Etersoft 19 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Enterprise Management - Kraftway Management Pack 4 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Secure Shell BIOS - Kraftway Security Center 9 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Кудрявцев Алексей 39 4
Путин Владимир 3181 3
Генс Георгий 76 3
Юсупов Ренат 118 3
Куров Дмитрий 14 3
Медведев Дмитрий 1654 3
Воронецкий Эдуард 46 2
Фридлянд Виталий 27 2
Казак Максим 162 2
Томашко Юрий 6 2
Демьянкова Татьяна 8 2
Бобровников Борис 103 2
Бекмамбетов Тимур 10 2
Мишустин Михаил 680 1
Евдокимов Андрей 82 1
Пестов Алексей 1 1
Савин Сергей 95 1
Рейман Леонид 1050 1
Мирошников Борис 63 1
Щеголев Игорь 698 1
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Ананьев Дмитрий 78 1
Калинин Александр 155 1
Шилов Сергей 91 1
Карачинский Анатолий 93 1
Краснов Михаил 84 1
Калин Сергей 30 1
Носаков Василий 12 1
Толкачева Екатерина 43 1
Киперварг Галина 32 1
Гавердовский Анатолий 18 1
Татарчук Владимир 5 1
Яппаров Тагир 103 1
Рудычева Наталья 95 1
Сушкевич Антон 66 1
Касимов Игорь 17 1
Кравцов Филипп 1 1
Аскарова Юлия 1 1
Кочетков Владислав 248 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 27
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 212 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 6
Германия - Федеративная Республика 12696 4
Россия - ЦФО - Калужская область 983 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17074 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13327 2
Япония 13294 2
Европа 21785 2
Азия - Азиатский регион 5543 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 2
Германия - Бавария - Аугсбург 19 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 232 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1155 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 464 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 218 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 916 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 274 1
Казахстан - Республика 5541 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14208 1
Беларусь - Белоруссия 5681 1
Индия - Bharat 5456 1
Украина 7619 1
Москва - СВАО - Бибирево 20 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2425 1
Южная Корея - Республика 6655 1
Бразилия - Федеративная Республика 2367 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1773 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1376 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 886 1
Россия - УФО - Челябинская область 1216 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 724 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 701 1
Россия - ЦФО - Брянская область 352 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2879 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16337 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1958 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4985 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 904 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5432 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1750 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8649 3
Национальный проект 308 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6146 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10968 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6088 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3564 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6713 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 833 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2130 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3047 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5668 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3424 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7505 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1216 2
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