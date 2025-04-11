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Microsoft Management Console MMC
- MSC-файл — это сохраненный файл консоли управления, связанный с Microsoft Management Console (MMC)
Microsoft Management Console и организации, системы, технологии, персоны:
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