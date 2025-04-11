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Microsoft Management Console MMC


  • MSC-файл — это сохраненный файл консоли управления, связанный с Microsoft Management Console (MMC)

11.04.2025 Positive Technologies представила апрельский дайджест трендовых уязвимостей 1
13.05.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустила ПО JaCarta АРМ УЦ 1
28.04.2012 HDS выпустила новую линейку унифицированных систем хранения данных 1
13.12.2010 «Лаборатория Касперского» выпустила корпоративные продукты для защиты серверов и систем хранения данных 1
23.11.2010 «Лаборатория Касперского» выпустила «Антивирус Касперского 8.0» для Microsoft ISA Server и Forefront TMG Standard Edition 1
17.11.2010 «Лаборатория Касперского» выпустила Kaspersky Security 8.0 для Microsoft Exchange Servers 1
20.11.2008 Австралийский оператор Telstra развивает сеть Next G с помощью решения «Эрикссон» 2
27.02.2008 «ЛК» выпустила Kaspersky Security для Microsoft Exchange Server 2007 1
13.11.2007 Анонсирована бета-версия Kaspersky Security 6.0 для Exchange Server 2007 1
18.10.2007 «Антивирус Касперского 6.0» Windows Servers: эффективная защита корпоративных данных 1
02.10.2007 Полный контроль над парком ПК: средства слежки 1
18.05.2007 «Антивирус Касперского» для Microsoft ISA Server: новая версия 1
25.12.2006 "Лаборатория Касперского" обновила антивирус для ISA Server 1
22.11.2006 Kraftway представила новые средства управления ИТ-инфраструктурой 1
07.11.2006 Fujitsu Siemens Computers анонсировала новые системы хранения данных 1
30.08.2006 "Лаборатория Касперского" выпустила новый антивирус 1
22.05.2006 Symantec предлагает веб-защиту для ISA Server 1
15.05.2006 "Лаборатория Касперского" представляет новый антивирус 1
05.10.2005 "Лаборатория Касперского" представила Антивирус Касперского 5.6 для Microsoft ISA Server 2000 Enterprise Edition 1
16.02.2005 Smartline обновила программу DeviceLock 1
23.12.2004 "ВымпелКом" и Еricsson протестировали LA-сеть 3
23.12.2004 "ВымпелКом" и Еricsson протестировали LA-сеть 3
14.10.2004 "Лаборатория Касперского" открыла бета-тестирование "Антивируса 5.5" для ISA 2000 1
28.06.2004 Началось бета-тестирование Антивируса Касперского 5.0 для Windows File Servers 1
05.04.2004 TMS - аудит системы безопасности от Aladdin 1
06.03.2001 Microsoft и 1С объявили о начале продаж совместных продуктов семейства "1С:MS SQL-Предприятие 2000" 1
22.10.1999 Nasdaq объявила о вводе новой системы наблюдения за биржевыми торгами 1
20.10.1999 Nasdaq объявила о вводе новой системы наблюдения за биржевыми торгами 1
15.04.1999 APC представила ПО управления питанием PowerChute для бета-версии Windows 2000 1

Публикаций - 29, упоминаний - 34

Microsoft Management Console и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24767 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4990 13
Intel Corporation 12263 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Broadcom - VMware 2394 1
Dell EMC 5041 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13020 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
8368 1
Oracle Corporation 6742 1
SAS Institute 982 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
Quanta Computer 210 1
Unisys - Unify Square 115 1
Fujitsu 2043 1
Check Point Software Technologies 767 1
Extended Systems 13 1
Snap Inc 96 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30243 15
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12874 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7489 12
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2245 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67876 9
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 860 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25774 9
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 791 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9458 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24545 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4006 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28441 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9563 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11602 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21031 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12760 4
Оповещение и уведомление - Notification 4770 4
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 447 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2120 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4152 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5863 3
Оцифровка - Digitization 4629 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31418 3
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 920 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10074 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 483 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 860 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1684 2
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 87 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1763 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12912 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 927 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2742 2
Website URL - Uniform Resource Locator 896 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2258 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2191 2
Adware - рекламное программное обеспечение 173 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1067 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1504 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 548 1
Microsoft Windows 15826 12
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 10
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 7
Kaspersky Internet Security 461 6
Microsoft SQL Server - MS SQL 1672 5
Microsoft Exchange 1752 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 793 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1353 3
Microsoft Windows NT 881 3
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1356 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1000 2
Microsoft Windows Server 2003 569 2
Microsoft Transaction Server 5 2
Apple iPhone 6 4862 2
Microsoft Windows Server Message Block - Microsoft Windows SMB 18 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Microsoft Office 3786 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 1
Microsoft Office Excel 1211 1
Microsoft Office Word 826 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Microsoft Windows 95 414 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 59 1
Linux OS 10139 1
Microsoft Windows XP 2406 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 81 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1895 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 538 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 218 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2305 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 65 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 224 1
Broadcom - VMware Ready 27 1
Кравцов Алексей 32 1
Суров Никита 10 1
Шипунов Владислав 0 1
Macarthur Hamish - Макартур Хэмиш 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147212 7
США - Колумбия - Вашингтон 1396 2
США - Вашингтон - округ Колумбия 75 2
Колумбия - Республика 532 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1263 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4441 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13886 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 968 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6231 1
Аудит - аудиторский услуги 2756 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 507 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 898 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2454 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 1
Dow Jones - MarketWatch 333 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8176 1
Macarthur Stroud International 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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