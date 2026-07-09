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Microsoft Windows Server Message Block Microsoft Windows SMB

СОБЫТИЯ

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09.07.2026 Атакована недоисправленная уязвимость в Windows 1
22.08.2024 СХД «Аэродиск» получили функциональность файловой репликации 1
04.01.2023 В ядре Linux открылась брешь высшей степени опасности 1
12.02.2020 Исследование IBM X-Force: кража учетных данных и уязвимости стали главными врагами бизнеса 2
04.10.2018 Интегрированная ИБ: смешать и взбалтывать 1
13.04.2015 Сотни миллионов пользователей ПК в опасности из-за новой «дыры» в Windows 1
13.09.2013 Вышла новая версия Red Hat Storage с открытым исходным кодом 1
30.09.2012 Вышел Windows Server 2012 for Embedded Systems и Windows Storage Server 2012 1
21.11.2011 Microsoft присоединилась к разработке Samba 1
01.09.2011 Обновленная версия межсетевого экрана TrustAccess поступила в продажу 1
23.08.2011 Обновленная версия межсетевого экрана TrustAccess сертифицирована ФСТЭК 1
30.06.2011 Вышел технический релиз новой версии TrustAccess 1
24.05.2010 NetApp выпустила решения по хранению и управлению данными для сред Microsoft SharePoint 2010 1
20.04.2010 Adobe Reader, Flash и IE стали главными мишенями хакеров в 2009 г. 2
10.04.2008 Softline внедрила Windows Server 2008 в «Ампир-Декор» 1
18.04.2007 Windows и Linux удалось договориться? 1
22.10.1999 Nasdaq объявила о вводе новой системы наблюдения за биржевыми торгами 1
20.10.1999 Nasdaq объявила о вводе новой системы наблюдения за биржевыми торгами 1
07.04.1999 BMC Software представила семейство продуктов Patrol для администрирования систем Windows NT и BackOffice 1
11.02.1999 Microsoft сообщила об очередной проблеме в Service Pack 4 для Windows NT 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

Microsoft Windows Server Message Block и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25716 13
IBM - International Business Machines Corp 9681 3
Код Безопасности 800 3
Google LLC 12624 3
Intel Corporation 12781 2
Oracle Corporation 7061 2
Red Hat 1378 2
Intezer 6 1
Altair Engineering 33 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 1
Unisys - Unify Square 118 1
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 1
Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operations, SCO 28 1
Fortinet - Bradford Networks 1 1
NetApp - Network Appliance 665 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1687 1
Dell EMC 5171 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Cisco Systems 5354 1
Amazon Inc - Amazon.com 3257 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 1
Apple Inc 13086 1
Meta Platforms - Facebook 4609 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 1
Softline - Софтлайн 3691 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 938 1
Fortinet 447 1
Philips 2099 1
Sony 6724 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 204 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
Adobe Systems 1593 1
D-Link - Д-Линк Трейд 394 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
Foxconn - Linksys 109 1
Skybox Security 30 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2787 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Walmart - Wal-Mart Stores 404 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 524 1
Boeing 1030 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5585 4
Судебная власть - Judicial power 2480 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 576 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
OIN - Open Invention Network 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34516 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27223 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28090 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7517 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10587 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7130 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3289 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12999 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12770 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8588 3
Microsoft Windows Server Message Block - CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 112 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2342 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9845 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5239 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5117 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9229 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6610 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8172 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22454 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3386 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10138 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1007 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5718 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 680 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9327 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14163 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24215 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13132 2
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 99 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 619 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 276 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7613 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13646 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2480 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2452 1
Clone - Клонирование 540 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2222 1
Microsoft Windows 16819 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1780 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5654 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1664 4
Microsoft Windows NT 889 4
Код Безопасности - TrustAccess 20 3
Microsoft Transaction Server 5 3
Linux OS 11452 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1840 3
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 227 3
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 234 3
Microsoft Management Console - MMC 29 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Microsoft Message Queuing - MSMQ - Microsoft Message Queue 11 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1269 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 2
Microsoft Office 4140 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 666 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 2
Mozilla Firefox - браузер 1939 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Drupal - CMS-система 83 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 403 2
Red Hat oVirt 63 1
Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform - Linux RHEL 13 1
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 23 1
OpenStack Cinder 17 1
Fortinet TIS - Fortinet FortiGuard Threat Intelligence Service 3 1
Fortinet FortiGuard Services 55 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Fortinet CASB - Fortinet Cloud Access Security Broker 1 1
SugarCRM 36 1
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 69 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Intel Pentium II 174 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 1
Microsoft WSS - Microsoft Windows Storage Server 29 1
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 2
Рамендик Михаил 19 1
Spataro Jared - Спатаро Джаред 7 1
Whitmore Wendi - Уитмор Венди 2 1
Радалов Андрей 1 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Crenshaw Scott - Креншоу Скотт 3 1
Ширнин Олег 2 1
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 1
Messman Jack - Мессман Джек 15 1
Ellison Jeremy - Эллисон Джереми 2 1
Gupta Sandy - Гупта Сэнди 6 1
Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 1
Andersen Erik - Андерсен Эрик 5 1
Мельникова Анастасия 439 1
Родионов Михаил 47 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Smith Brad - Смит Брэд 103 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Шершульский Владислав 22 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 1
Хорохордин Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164980 5
США - Вашингтон - округ Колумбия 77 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54517 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4183 2
Европа 24911 2
США - Колумбия - Вашингтон 1478 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5464 1
Казахстан - Республика 6009 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13767 1
Азия - Азиатский регион 5894 1
Сингапур - Республика 1946 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 1
Израиль 2848 1
Германия - Федеративная Республика 13162 1
США - Калифорния 4815 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Колумбия - Республика 548 1
США - Юта 198 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12226 12
Ergonomics - Эргономика 1743 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15916 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8177 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53118 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1715 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57281 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 919 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 317 1
Частный сектор 156 1
Английский язык 7007 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8761 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6141 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7350 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2854 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3073 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Аудит - аудиторский услуги 3406 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1627 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6664 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3841 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 93 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 170 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6555 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27095 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5536 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5082 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 450 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6119 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6465 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1177 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1313 1
Dow Jones - MarketWatch 334 2
ComputerWorld 144 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Fortinet Security Day 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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