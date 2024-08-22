СХД «Аэродиск» получили функциональность файловой репликации

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, представила новую функциональность – основные линейки СХД вендора получили механизм файловой репликации. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиск».

Данная функциональность дополняет возможности уже реализованной блочной репликации и предназначена для обеспечения надежной репликации данных по файловым протоколам NFS (Network File System) или SMB (Server Message Block), что особенно востребовано для задач крупных заказчиков уровня Enterprise.

Новая функциональность реализована как асинхронная репликация с пересылкой снэпшотов на другие СХД. Обновление позволит решать задачи файлового хранения, создавать NFS- и SMB-хранилища для систем виртуализации, серверов веб-приложений и решения других бизнес-задач. Инструмент также идеально подходит для транспортных файловых систем, каталогов СЭДО и других критически важных бизнес-приложений.

Полный цикл проекта от идеи до реализации занял один год: выполнялся силами небольшой команды разработчиков для одного из наших якорных заказчиков, который давно ожидал эту функциональность в российском СХД.

Процесс разработки включал несколько этапов: формулирование и согласование требований, исследование возможных путей реализации с точки зрения оптимальных технологий, передача в разработку, тестирование, оценка и утверждение итоговых решений. Разработка backend со старта ориентировалась на поддержку API для связи с frontend версии v.2.0 и выше.

Тестирование новой функциональности успешно выполнено в стандартном контуре тестирования «Аэродиск». Одновременно с этим разработчики смогли протестировать работу с продуктивной нагрузкой и проработать все сценарии применения у одного из крупных заказчиков еще на этапе MVP. Новая функциональность выпущена с пометкой «бета». Планируется, что через несколько релизов при отсутствии критических ошибок и блокирующих факторов пометка «бета» c функциональности будет снята, и версия ПО для СХД v.5.6 выйдет уже без нее.

Файловая репликация будет доступна на СХД «Аэродиск» AQ440 и AQ450, но не поддерживается на устройствах начального уровня.

«Многие заказчики привыкли к определенным моделям файлового доступа и не готовы переходить на другие технологии, предпочитая сохранение привычных решений при миграции – в том числе и на наши системы. Именно поэтому создание файловой репликации стало следующим логичным шагом в развитии возможностей наших СХД, и на этом этапе оно, конечно, не остановится», — сказал Алексей Хорохордин, руководитель отдела по развитию решений компании «Аэродиск».