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NFS
Network File System
протокол сетевого доступа к файловым системам


26.08.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions будут развивать проекты в области геномных данных 1
04.08.2021 Чем отличается производительность СХД на базе процессоров «Эльбрус» и Intel 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500 2
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI 1
21.06.2021 DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ» 2
29.04.2021 Как использовать контейнеры, не превращаясь в ИТ-компанию 1
15.03.2021 «СКАЛА-Р» поддерживает еще больше сценариев перехода на импортозамещенную архитектуру 1
11.03.2021 Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
18.02.2021 Pure представила новую версию Purity и All Flash СХД третьего поколения 1
15.02.2021 «Депо компьютерс» представила новые серверы и СХД «ДЕПО» на базе процессоров «Эльбрус» 2
08.12.2020 Виртуализация приходит в SAN 1
29.10.2020 Техносерв Cloud расширяет сотрудничество с российской IIoT-платформой Winnum 1
12.10.2020 Вышло ядро Linux 5.9 с поддержкой несуществующих процессоров Intel и AMD 1
07.10.2020 Itglobal.com обновила инфраструктуру СХД «Биржи грузоперевозок Ati.su» 1
05.10.2020 Модульбанк сделал выбор в пользу Infinidat 2
28.09.2020 Seagate представила ПО с открытым исходным кодом, сообщество разработчиков и конвергентную инфраструктуру 1
18.09.2020 Разработана отечественная программно-определяемая транзакционная СХД «Аврора» 2
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 1
22.06.2020 Dell Technologies представила CХД PowerScale 1
10.06.2020 Pure Storage анонсировала Purity 6.0 для FlashArray 1
28.05.2020 «Техносерв Cloud» перенес в свое облако часть инфраструктуры «Иннодрайва» 1
14.05.2020 Pure Storage расширила возможности FlashBlade 3
29.04.2020 Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах 1
02.03.2020 Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах 1
05.02.2020 «Открытые технологии виртуализации» представили поддержку NFS и RPC 4
09.12.2019 Взломан самый сложный в мире ключ шифрования 2
26.09.2019 Dell представила обновленное решение Dell Technologies Cloud 2
11.09.2019 Dell представила обновленную СХД Dell EMC PowerMax 2
04.07.2019 Неизвестными злоумышленниками написан первый троян, умеющий обходить системную защиту macOS. Видео 1
03.07.2019 Топ-10 бесплатных игр для смартфонов 1
16.05.2019 Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников 1
15.05.2019 Dataline запустила новый сервис по аренде СХД 1
03.04.2019 Российские тюремщики закупают восемь тысяч ПК на отечественном Linux 1
19.03.2019 Знаменитый создатель Linux SUSE окончательно продан и превращен в «крупнейшего в мире поставщика СПО» 1
28.02.2019 Infinidat выпустил новую версию ПО InfiniBox 2
28.02.2019 Dell представила новую версию операционной системы для СХД EMC Unity 1
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1
19.02.2019 МТС запустила облачный сервис для хранения гигантских массивов данных 1

Публикаций - 176, упоминаний - 229

NFS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 18
SAP SE 3212 6
IBM 3539 6
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Dell EMC 2400 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
Google LLC 7148 5
Intel Corporation 4175 4
Raidix - Рэйдикс 129 4
NetApp 485 4
Cisco Systems 2040 4
SUSE 167 4
EA - Electronic Arts 908 4
Nvidia Corp 2019 4
Samsung Electronics 5666 3
VMware 1829 3
Pure Storage 43 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
Dell Technologies 133 3
Red Hat 665 3
Infinidat 24 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
NetApp Trident 16 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
AMD - Advanced Micro Devices 1670 2
Oracle Corporation 3344 2
GitHub 412 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Базальт СПО 206 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Selectel - Селектел 137 2
Alibaba Cloud 26 2
ESG - Enterprise Strategy Group 95 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 2
Код Безопасности 365 2
Avid 18 2
Blackmagic Design 9 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
ВТБ24 583 2
Модульбанк - Modulbank 95 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 10 1
Lego 84 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Star Media 9 1
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Правительство Свердловской области 14 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Правительство РФ 2203 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 48
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 41
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 30
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 17
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 11
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 191 10
Kubernetes 307 9
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 9
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 145 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 8
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 6
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 66 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 6
OpenStack 347 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 5
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 5
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
Flash 474 4
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 4
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
Xvid - видеокодек 99 4
DevOps - Development и Operations 297 4
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 211 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 3
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 2
Linux OS 4257 16
AWS - Amazon Web Services 568 12
Microsoft Azure 1171 10
Microsoft Windows 10 6635 9
Google Cloud Platform - GCP 194 8
Intel x86 - Архитектура процессора 992 8
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 5
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 4
VK - Mail.Ru Icebox 25 4
Microsoft SQL Server 793 4
Infinidat InfiniBox - СХД 13 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 4
Microsoft Windows 853 4
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 4
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 4
Nvidia GeForce GTX 2062 4
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 298 4
VK - Mail.Ru Infra 22 4
Raidix ERA Engine - СХД 18 4
Dell EMC OpenManage Enterprise 13 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
Microsoft Office 365 769 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
Pure Storage FlashBlade 14 3
Java - Язык программирования 1176 3
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 3
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 3
Apple macOS 925 3
Red Hat Ansible 57 3
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 2
Infinidat InfiniBox CSI - Container Storage Interface 2 2
Red Hat OpenShift Container Platform 31 2
NetApp Cloud Volumes Service 10 2
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 2
NetApp ONTAP Cloud Volumes 15 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Аникин Денис 31 3
Ганин Егор 50 3
Овчинников Илья 6 2
Мылицын Роман 79 2
Кашницкая Анна 5 2
Гаврилова Татьяна 2 2
Burr Matt - Барр Мэтт 3 2
Sotnick Michael - Сотник Майкл 1 1
Huyts Sunder - Хайтс Сандер 1 1
Clarke Jeff - Кларк Джефф 10 1
Watts Peter - Уоттс Питер 1 1
Di Giacomo Thomas - Ди Джакомо Томас 1 1
Murcdoch Stephen - Мердок Стивен 1 1
Carmody Brian - Кармоди Брайан 1 1
Щетинин Павел 3 1
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 11 1
Шамир Ади 3 1
Московченко Александр 3 1
Thome Emmanuel - Томе Эммануэль 1 1
Коровко Вадим 17 1
Murley Chris - Мерли Крис 1 1
Adleman Leonard - Адельман Леонард 1 1
Шайков Игорь 3 1
Darji Prakash - Даржи Пракаш 2 1
Puccio Antonio - Пуччо Антонио 1 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Вильде Александр 5 1
Козьмин Алексей 1 1
Нифатов Алексей 1 1
Климов Алексей 4 1
Moore Todd - Мур Тодд 10 1
Кузьмин Павел 14 1
Jean-Francois Marie - Жан-Франсуа Мари 3 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 9 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Турмыев Сердар 7 1
Шанин Алексей 1 1
McDowell Steve - Макдауэлл Стив 2 1
Sinclair Scott - Синклер Скотт 4 1
Angelone Enrica - Анжелоне Энрика 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Индия - Республика 2169 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Восточная Европа 1678 2
Казахстан - Республика 2629 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Австралия - Сидней 53 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Ирландия - Дублин 66 1
Япония - Токио 287 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
США - Бостон 98 1
Великобритания - Лондон 819 1
Израиль 721 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Европа 3752 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 51
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Закон Мура - Moore's law 74 1
Антитеррор 62 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций 1 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Phoronix 15 1
IDC - International Data Corporation 2718 3
Gartner 2190 3
CNews Analytics 1988 1
Markets&Markets Research 78 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
NetApp Directions 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760379, в очереди разбора - 664069.
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