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NFS Network File System протокол сетевого доступа к файловым системам
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|05.02.2020
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«Открытые технологии виртуализации» представили поддержку NFS и RPC
тые технологии виртуализации» завершила реализацию широко используемых в настоящее время протоколов NFS (Network File System) версии 2 и 3, а также ряда низкоуровневых протоколов, лежащих, в то
|08.06.2017
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Red Hat анонсировала новую версию программно-определяемой СХД Ceph Storage 2.3
еперь совместима с клиентом файловой системы Hadoop S3A, поддерживает протокол Network File System (NFS) и может быть развернута в контейнерах. Эти новшества повышают универсальность объектного
|21.08.2008
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NFS: Undercover. Скриншоты и видео
от Electronic Arts. Выход игры запланирован на 18 ноября. Посмотреть ролик можно здесь.Напомним, что Need for Speed: Undercover станет последней игрой в так называемом 12-ти месячном цикле разработки NFS. Студия EA Vancouver еще прошлым летом была разделена на две команды, каждая из которых работает над собственной игрой серии NFS. Игры будут по-прежнему выходить раз в год (каждый го
|18.08.2008
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NFS: Undercover. Скриншоты, дата, тизер
ть ролики можно здесь: Teaser Trailer #1 (3,62 МБ) и Teaser Trailer #2 (HD) (30,47 МБ).Напомним, что Need for Speed: Undercover станет последней игрой в так называемом 12-ти месячном цикле разработки NFS. Студия EA Vancouver еще прошлым летом была разделена на две команды, каждая из которых работает над собственной игрой серии NFS. Игры будут по-прежнему выходить раз в год (каждый го
|25.06.2008
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NFS: Undercover с мотоциклами и оружием?
На одном из сайтов, посвященных серии Need for Speed, появился интересный скан, сделанный, якобы, с официального журнала Е3 2008. Согласно этому скану, в новой части игры NFS: Undercover должны появиться мотоциклы и... оружие. Что это? Дезинформация или утечка? Пока не ясно. Но, если данная картинка соответствует действительному положению дел, то нас ждет абсолю
|01.08.2007
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НР продвигает StorageWorks для Oracle Database 11g
рованную базу данных Oracle Database 11g. Отметим, что Oracle использует технологии HP StorageWorks как тестовую платформу для оценки производительности Oracle Database 11g с файловой системой Direct NFS при работе как в качестве системы поддержки принятия решений, так и для обработки транзакций (OLTP). В частности, во время совместного тестирования с Oracle кластерный файловый сервер HP St
|05.06.2007
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NFS Pro Street: Подробности
Портал NFS-Planet, посвященный играм Need for Speed, опубликовал подробности об одиннадцатой части серии, получившей название Pro Street. Компания Electronic Arts, дабы развеять все слухи и недомолвки
|26.10.2006
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Need for Speed Carbon: Видео
Компания Electronic Arts представила три новых видеоролика из аркадного рэйсинга Need for Speed Carbon - очередной части знаменитой серии NFS, которая разрабатывается для всего многообразия платформ (PC, Xbox 360, PS3, Wii, PS2, Xbox, GameCube, Nintendo DS, GBS, PSP и mobiles) и запланирована к выходу на ноябрь этого года. Скачат
NFS и организации, системы, технологии, персоны:
|Парфентьев Алексей 183 5
|Кадомский Вячеслав 107 4
|Гавриленко Александр 62 3
|Ганин Егор 54 3
|Аникин Денис 33 3
|Гаврилова Татьяна 6 2
|Овчинников Илья 7 2
|Burr Matt - Барр Мэтт 4 2
|Грамматчиков Алексей 4 2
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|Борняков Илья 52 2
|Мылицын Роман 111 2
|Ройфман Роман 16 2
|Дергилёв Никита 44 2
|Кашницкая Анна 21 2
|Рабкин Александр 5 1
|Шумилин Александр 8 1
|Казаков Александр 72 1
|Харитонов Алексей 4 1
|Краснюков Андрей 4 1
|Суслин Андрей 4 1
|Анохин Константин 3 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Копосов Максим 74 1
|Козлов Михаил 182 1
|Бараблин Михаил 5 1
|Орленко Михаил 10 1
|Говорун Николай 2 1
|Кореньков Владимир 9 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Давыдов Владимир 13 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Колегов Иван 5 1
|Touretsky Gregory - Турецкий Грегори 2 1
|Колесников Евгений 17 1
|Разумовский Сергей 4 1
|Чуканов Сергей 110 1
|Коновалов Сергей 7 1
|Юдин Сергей 5 1
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|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
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|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
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|HFS Research 49 1
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