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NFS Network File System протокол сетевого доступа к файловым системам

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.02.2020 «Открытые технологии виртуализации» представили поддержку NFS и RPC

тые технологии виртуализации» завершила реализацию широко используемых в настоящее время протоколов NFS (Network File System) версии 2 и 3, а также ряда низкоуровневых протоколов, лежащих, в то
08.06.2017 Red Hat анонсировала новую версию программно-определяемой СХД Ceph Storage 2.3

еперь совместима с клиентом файловой системы Hadoop S3A, поддерживает протокол Network File System (NFS) и может быть развернута в контейнерах. Эти новшества повышают универсальность объектного
21.08.2008 NFS: Undercover. Скриншоты и видео

от Electronic Arts. Выход игры запланирован на 18 ноября. Посмотреть ролик можно здесь.Напомним, что Need for Speed: Undercover станет последней игрой в так называемом 12-ти месячном цикле разработки NFS. Студия EA Vancouver еще прошлым летом была разделена на две команды, каждая из которых работает над собственной игрой серии NFS. Игры будут по-прежнему выходить раз в год (каждый го
18.08.2008 NFS: Undercover. Скриншоты, дата, тизер

ть ролики можно здесь: Teaser Trailer #1 (3,62 МБ) и Teaser Trailer #2 (HD) (30,47 МБ).Напомним, что Need for Speed: Undercover станет последней игрой в так называемом 12-ти месячном цикле разработки NFS. Студия EA Vancouver еще прошлым летом была разделена на две команды, каждая из которых работает над собственной игрой серии NFS. Игры будут по-прежнему выходить раз в год (каждый го
25.06.2008 NFS: Undercover с мотоциклами и оружием?

На одном из сайтов, посвященных серии Need for Speed, появился интересный скан, сделанный, якобы, с официального журнала Е3 2008. Согласно этому скану, в новой части игры NFS: Undercover должны появиться мотоциклы и... оружие. Что это? Дезинформация или утечка? Пока не ясно. Но, если данная картинка соответствует действительному положению дел, то нас ждет абсолю
01.08.2007 НР продвигает StorageWorks для Oracle Database 11g

рованную базу данных Oracle Database 11g. Отметим, что Oracle использует технологии HP StorageWorks как тестовую платформу для оценки производительности Oracle Database 11g с файловой системой Direct NFS при работе как в качестве системы поддержки принятия решений, так и для обработки транзакций (OLTP). В частности, во время совместного тестирования с Oracle кластерный файловый сервер HP St
05.06.2007 NFS Pro Street: Подробности

Портал NFS-Planet, посвященный играм Need for Speed, опубликовал подробности об одиннадцатой части серии, получившей название Pro Street. Компания Electronic Arts, дабы развеять все слухи и недомолвки
26.10.2006 Need for Speed Carbon: Видео

Компания Electronic Arts представила три новых видеоролика из аркадного рэйсинга Need for Speed Carbon - очередной части знаменитой серии NFS, которая разрабатывается для всего многообразия платформ (PC, Xbox 360, PS3, Wii, PS2, Xbox, GameCube, Nintendo DS, GBS, PSP и mobiles) и запланирована к выходу на ноябрь этого года. Скачат

Публикаций - 281, упоминаний - 296

NFS и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1082 44
Microsoft Corporation 25775 32
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 32
Broadcom - VMware 2610 29
NetApp - Network Appliance 667 26
Dell EMC 5180 26
Intel Corporation 12811 21
Oracle Corporation 7074 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 13
EA - Electronic Arts 1317 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
Google LLC 12688 10
Nvidia Corp 4002 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
HP Inc. 5883 10
Red Hat 1378 10
Cisco Systems 5372 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Apple Inc 13154 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 7
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 7
Slightly Mad Studios 29 6
Samsung Electronics 11064 6
Ростелеком 10948 6
SAP SE 5601 6
Softline - Софтлайн 3743 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 6
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Huawei 4676 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 5
Sony 6739 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 2
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Газпром нефть 725 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 1
Композит 99 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Стример НПО 24 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
ЕСТП - Единая Строительная Тендерная Площадка 1 1
Интер РАО - Омская энергосбытовая компания 5 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Русский Стиль 45 1
Moor Insights & Strategy 13 1
CIG - Cambridge Information Group - Emerald Group Publishing - ASLIB - Association for Information Management - Association of Special Libraries and Information Bureaux 1 1
Комплето Маркетинговая группа 3 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
Электронная Москва АО 30 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Администрация города Сургут 9 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 179
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 137
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 108
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 89
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 77
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 75
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 70
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 65
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 59
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 58
Microsoft Windows Server Message Block - CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 114 58
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 57
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 55
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 52
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 48
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 47
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 43
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 39
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 37
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 37
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 36
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 35
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 34
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 34
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 33
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 30
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 27
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 26
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 26
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 25
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 23
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 22
Linux OS 11533 59
Microsoft Windows 16882 50
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 24
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 22
Intel x86 - архитектура процессора 2151 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 15
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 12
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 12
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 12
Apple macOS 2419 11
Microsoft Azure 1526 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
Google Cloud Platform - GCP 383 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Google Android 15243 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 9
Docker - Платформа распределённых приложений 543 9
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 9
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 9
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 8
Apple iOS 8583 8
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 8
Broadcom - VMware vSphere 614 8
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 8
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 8
NetApp ONTAP 69 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Apple iPhone 6 4861 7
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 7
Red Hat Ceph Storage 126 7
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Парфентьев Алексей 183 5
Кадомский Вячеслав 107 4
Гавриленко Александр 62 3
Ганин Егор 54 3
Аникин Денис 33 3
Гаврилова Татьяна 6 2
Овчинников Илья 7 2
Burr Matt - Барр Мэтт 4 2
Грамматчиков Алексей 4 2
Patel Parag - Пейтел Параг 17 2
Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 2
Борняков Илья 52 2
Мылицын Роман 111 2
Ройфман Роман 16 2
Дергилёв Никита 44 2
Кашницкая Анна 21 2
Рабкин Александр 5 1
Шумилин Александр 8 1
Казаков Александр 72 1
Харитонов Алексей 4 1
Краснюков Андрей 4 1
Суслин Андрей 4 1
Анохин Константин 3 1
Евдокимов Максим 27 1
Копосов Максим 74 1
Козлов Михаил 182 1
Бараблин Михаил 5 1
Орленко Михаил 10 1
Говорун Николай 2 1
Кореньков Владимир 9 1
Баласанян Владимир 45 1
Давыдов Владимир 13 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Колегов Иван 5 1
Touretsky Gregory - Турецкий Грегори 2 1
Колесников Евгений 17 1
Разумовский Сергей 4 1
Чуканов Сергей 110 1
Коновалов Сергей 7 1
Юдин Сергей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 132
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Казахстан - Республика 6048 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Индия - Bharat 5869 2
Европа Восточная 3138 2
Израиль 2856 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
Китай - Тайвань 4245 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 2
Филиппины - Республика 599 2
Южная Корея - Сеул 375 2
Аргентина - Буэнос-Айрес 68 1
США - Мэриленд 299 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 56 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Китай - Фуцзянь - Сямынь 9 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 107
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 50
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 10
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 5
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Физика - Physics - область естествознания 2940 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
GigaOM 71 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
Infosan 75 1
FT - Financial Times 1296 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
N+1 - Издание 188 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Phoronix 59 1
IDC - International Data Corporation 4975 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Gartner - Гартнер 3658 4
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Gartner Cool Vendor in Storage - Gartner Strategic Roadmap for Storage 4 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
HFS Research 49 1
РАН - Российская академия наук 2122 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 6 1
Chapman University - Университет Чепмена - Чепменский университет 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
NetApp Directions 6 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CiscoLive! 10 1
VMworld 29 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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