Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NFS
Network File System
протокол сетевого доступа к файловым системам
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Публикаций - 176, упоминаний - 229
NFS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1093 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
|Phoronix 15 1
|IDC - International Data Corporation 2718 3
|Gartner 2190 3
|CNews Analytics 1988 1
|Markets&Markets Research 78 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760379, в очереди разбора - 664069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760379, в очереди разбора - 664069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru