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Интер РАО Омская энергосбытовая компания

Интер РАО - Омская энергосбытовая компания

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Россияне выпустили сверхбыструю систему хранения данных без единого жесткого диска 1
02.09.2014 Клиенты Омского отделения «Сбербанка» могут оплатить услуги 25 поставщиков единым платежным документом 1
31.08.2010 «Умный» дом в Омске оснастили системой учета электроэнергии 1
27.07.2006 Подведены итоги работы "Зап-СибТранстелекома" в 1 полугодии 2006 года 1
30.05.2005 "Омскэнерго" внедрит КИС на базе ПО "Парус" 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Интер РАО и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 84 1
Ростелеком 9911 1
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 90 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 50 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 19 1
Омскгоргаз 2 1
Новосибирскгражданстрой 1 1
Катрен НПК 19 1
ОЭК - Омскэнергосбыт - Омская энергосбытовая компания 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7578 1
Югория - страховая компания 42 1
Федеральное казначейство России 1813 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31791 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4626 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10925 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12280 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24905 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4299 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4727 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16363 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11873 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1888 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4266 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 791 1
Швец Владислав 1 1
Меркулов Игорь 6 1
Россия - СФО - Омская область 698 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1153 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 482 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 298 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52574 1
Россия - СФО - Новосибирск 4427 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 537 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49183 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 407 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 224 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5984 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16705 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 140 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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