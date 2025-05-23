Россияне выпустили сверхбыструю систему хранения данных без единого жесткого диска

«Промобит» создала СХД, в которой нет ни одного жесткого диска. Вместо них установлены высокоскоростные твердотельные накопители, которые зачастую не только быстрее, но и надежнее винчестеров. Новинка производится в России и доступна как для частных, так и для государственных компаний.

Винчестеры не нужны

Российская компания «Промобит» сообщила CNews о создании новой системы хранения данных (СХД), в которой нет ни одного жесткого диска. Модель носит название Sirius I4100 и выпускается под фирменным брендом компании – Bitblaze.

Новинка представляет собой двухконтроллерную систему класса All-Flash NVMe. Оба контроллера работают в режиме Active-Optimized/Active-Optimized, что обеспечивает дополнительную защиту. Если один из двух контроллеров по каким-то причинам начнет сбоить, на работе СХД это не отразится – она продолжит обслуживать запросы без прерывания операций ввода-вывода.

На вопрос редакции CNews о месте производства Sirius I4100 генеральный директор «Промобита» Максим Копосов ответил, что выпуск налажен на собственной производственной площадке компании, расположенной в Омске. «Платы бэкплейна и hotplug-адаптера материнской платы, вспомогательных плат разработаны в «Промобите», производятся в России, монтируются на собственной производственной площадке. Материнская плата из реестра Минпромторга», – добавил он.

Intel пришла на помощь

На сайте компании указано, что в основе Sirius I4100 лежит процессор с архитектурой х86. В России, как в подавляющем большинстве стран мира, в настоящее время отсутствуют собственные современные х86-решения, так что базой является американский чип.

«Промобит» Bitblaze Sirius I4100

Максим Копосов рассказал CNews, что при разработке внутренней компоновки системы хранения данных выбор пал на Xeon Scalable третьего поколения серии Gold. Это серверный процессор компании Intel, сравнительно современный – премьера линейки состоялась в апреле 2021 г. Точную модель используемого процессора Максим Копосов не назвал.

Что касается непосредственно хранения данных, то контроллерный блок содержит здесь 24 отсека для твердотельных накопителей с интерфейсом U.2 и поддержкой NVMe (NVM Express). Механически U.2 идентичен разъему устройства SATA Express, и он был разработан специально для корпоративного рынка с целью использования современных SSD с поддержкой NVM Express.

Также Максим Копосов сообщил CNews, что Bitblaze Sirius I4100 «поддерживает подключение дисковых полок стандарта SAS». «При подключении полки возможно использование дисков», – добавил он.

«Отечественность» не помешает

На вопрос редакции, используются ли в новой СХД твердотельные накопители отечественного производства или хотя бы отечественных марок, гендиректор «Промобита» ответил отрицательно. Он сказал, что Sirius I4100 работает с двухпортовыми твердотельными накопителями и добавил: «Мы присматриваемся к твердотельным накопителям на базе чипа Kraftway (российский производитель компьютерной техники широкого спектра – прим. CNews), но к сожалению, на данный момент они являются однопортовыми».

«Промобит» Отсеки для 24 дисков

В то же время управляющее ПО в Sirius I4100 отечественное – это фирменное решение «Промобита» под названием BlazeX с собственным «движком» RAID BlazeIO. В числе прочего программное обеспечение умеет выполнять дедупликацию и компрессию для сокращения занимаемого информацией объема на накопителях и способно создавать моментальные копии состояния системы для быстрого восстановления после сбоев.

Sirius I4100 поддерживает конфигурации RAID 0, 1, 5, 6, и 10, а заодно и RAID 50, 60 и N+M, Также поддерживаются основные протоколы доступа, в том числе блочные (Fibre Channel, iSCSI/iSER, NVMe-oF (RDMA/TCP) и файловые (NFS). Дополнительно имеется совместимость с технологиями VAAI и OpenStack.

И частным, и государственным

Максим Копосов сообщил CNews, что в конце апреля 2025 г. Bitblaze Sirius I4100 была внесена в реестр Минпромторга России. Это открыло ей доступ к госзакупкам.

Копосов подчеркнул, что новинка будет доступна не только государственным, но и частным компаниям. «СХД будет распространяться через B2B-каналы (business to business – прим. CNews). Поскольку СХД реестровая, возможны поставки B2G (business to government – прим. CNews). В настоящий момент ведется тестирование в одном из региональных органов власти. Интерес проявляют интеграторы, банки», – добавил он.

«Промобит» Sirius I4100 получила два контроллера накопителей

Гендиректор «Промобита» сообщил также, что первая партия Sirius I4100 состоит из 20 экземпляров этой системы хранения данных. «СХД – менее массовый продукт по сравнению с серверами, – сказал он CNews. – Прогнозируемый объем производства –сотни в год, могут быть обеспечены собственной производственной площадкой».

Что известно о производителе

Компания «Промобит» основана в феврале 2009 г. в Омске, Максим Копосов занимает должность ее генерального директора с момента открытия. Уставный капитал компании – 10 тыс. руб., основной вид деятельности – «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (код ОКВЭД – 72.19). Дополнительных видов деятельности – 25, включая «разработку компьютерного программного обеспечения» (62.01), «деятельность по сопровождению компьютерных систем» (62.03.13) и «деятельность в области права» (69.10).

По данным «Контур.Фокуса», компания принимала участие в шести гостендерах на общую сумму 6 млн руб. Победителем вышла в трех из них – суммарно на 7,6 млн руб. Контракты с компанией заключили: ООО «Омская Энергосбытовая Компания» (2016 г., 2,768 млн руб., «аренда серверных мощностей»), Территориальный Фонд Обязательного Медицинского Страхования Омской Области (2020 г., 3,863 млн руб., «поставка компьютерной техники») и Государственное казенное учреждение Тюменской Области «Центр Информационных Технологий Тюменской Области» (2021 г., 960 тыс. руб., «оказание услуг по предоставлению доступа к сервисам технической поддержки для аппаратной платформы информационной системы "Региональный цифровой архив Тюменской области"»).

По результатам 2024 г. «Промобит» получила выручку 205,8 млн руб., что на 38% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль в 2024 г. – 30 млн руб., в 2023 – 135,5 млн руб., в 2022 и 2021 гг. – 35 и 33,4 млн руб. соответственно.