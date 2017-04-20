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ФФОМС РФ ТФОМС Территориальные фонды обязательного медицинского страхования



20.04.2017 «БАРС Груп» и «Ростелеком» разработали личный кабинет пациента по заказу Алтайской ТФОМС
18.07.2016 «Альфа-Информ» разработала «Электронный журнал» на базе Bpium для ТФОМС
10.06.2016 ТТК предоставил номер 8-800 ТФОМС Республики Башкортостан
11.05.2016 «ИТ Консалтинг» обеспечил ТФОМС Мурманской области возможностью работы в единой базе данных
24.12.2015 ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint
21.11.2014 ТТК предоставил услуги связи ТФОМС Нижегородской области
17.09.2014 ТФОМС Свердловской области автоматизировал документооборот в центральном офисе и филиалах на базе EOS for SharePoint
29.05.2013 В ТФОМС Республики Татарстан внедрена «Логика ECM. СЭД»
06.12.2012 ТФОМС по Алтайскому краю закупает дополнительные места СЭД «Дело»
10.05.2012 В ИС ТФОМС Приморского края для защиты персональных данных используются решения компании «Код Безопасности»
16.01.2012 ТФОМС Ростовской области развивает систему электронного документооборота «Дело»
23.03.2011 ТФОМС по Алтайскому краю внедрил СЭД «Дело»
25.02.2011 ТФОМС Вологодской области автоматизирует документооборот с помощью решений ЭОС
26.01.2011 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Алтайскому краю внедряет СЭД «Дело»
13.12.2010 ЮТК предоставит услуги связи для ТФОМС по Волгоградской области
08.10.2010 ТФОМС по Иркутской области расширяет масштабы СЭД «Дело»
23.08.2007 ТФОМС по Хабаровскому краю внедряет СЭД «Дело»
15.08.2007 ТФОМС по Приморскому краю выбрал СЭД «Дело-Предприятие»
14.08.2007 ТФОМС Иркутской области купит лицензионное программное обеспечение

Публикаций - 99, упоминаний - 150

ФФОМС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 1262 15
Барс груп 499 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 9
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 7
Microsoft Corporation 22497 7
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 129 4
InterSystems - ИнтерСистемз 131 4
Oracle Corporation 6035 4
Офис-док - Office Doc 55 4
Программный продукт ГК 3960 4
Netrika - Нетрика 101 3
Крок - Croc 1616 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 3
1С-Битрикс - Bitrix 443 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 3
1С-ИжТиСи 5461 3
6072 3
Парус Корпорация 442 3
HP Inc. 5313 2
АйТи 1179 2
Agfa Gevaert 62 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
ФОРС - Центр разработки 390 2
VMware 2025 2
Ред Софт - Red Soft 299 2
Ростех - Ростехнологии 2532 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 313 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 1
Schneider Electric Secure Power 48 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 1
Schneider Electric 493 1
ДОК 339 1
Intact - Интакт 9 1
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 244 1
Selectel - Селектел 160 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 3
Аэрофлот 648 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 2
Медскан - сеть клиник 13 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 28 1
АльфаСтрахование СГ 241 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 1
ЕС-лизинг 21 1
Roche Holding - Холдинг Рош 19 1
Технопарк-Мордовия 12 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Reebok 13 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 20 1
Роснефть РН-Краснодарнефтегаз 5 1
IKEA - ИКЕА 124 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Schlumberger - Шлюмберже 62 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 10 1
Центр Развития Саровского Инновационного Кластера - Саровский инновационный кластер 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 1 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 75 1
РСХБ - Россельхозбанк 228 1
Связь-банк 132 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 1
Ингосстрах СПАО 301 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 376 1
Алроса АК 118 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
Транснефть 232 1
ТрансКонтейнер 30 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
Auchan Holding - Ашан 184 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 22
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 21
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 14
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 12
Правительство РФ 8292 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 10
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 69 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 35 3
Правительство Воронежской области 18 3
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 47 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
Правительство Москвы 1640 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 110 2
Правительство Вологодской области 39 2
Правительство Челябинской области 39 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 2
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 24 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 27 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 1
Руссофт - Russoft 378 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 21
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Google Android 11959 3
СП.АРМ 24 3
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Apple iOS 6422 2
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 44 2
ЭОС Дело-web 159 2
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ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 189 1
Red Hat Ceph Storage 76 1
Microsoft Power BI 132 1
Microsoft Skype 1940 1
Захаров Павел 59 5
Орлов Геннадий 17 5
Лебеденко Степан 10 3
Столбов Андрей 20 3
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Бессольцев Михаил 11 3
Абрамов Виктор 9 3
Лебедев Георгий 50 3
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Путин Владимир 2542 1
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ЕСН - Единый социальный налог 98 3
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TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
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ТВ-Новости АНО 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
Gartner 3301 2
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Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения 7 2
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ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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