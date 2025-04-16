ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования

ТФОМС Сахалинской области переходит на российское ПО римеров этого процесса стало решение Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Сахалинской области о переходе на отечественное программное обеспечение. Об этом CNews

ТФОМС РД перешел на отечественное ПО «Ред Софт» Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (ТФОМС РД) успешно завершил переход на отечественные программные продукты, разработанные компа

ТФОМС перешел на импортонезависимую версию CompanyMedia Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Оренбургской области перешел на импортонезависимую систему управления документами и за

ТФОМС Свердловской области перешел на Directum RX партнера Directum. Чтобы обеспечить нужный уровень импортонезависимости программного обеспечения, в ТФОМС СО систему развернули на серверах с ОС Astra Linux Common Edition 2.12.29 (Орел), СУБД

«Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА ицинского страхования для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) по разработке предложений по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС и ТФОМС с ГосСОПКА. ФОМС реализует государственную политику в области обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного социального страхования и является самост

«БАРС Груп» и «Ростелеком» разработали личный кабинет пациента по заказу Алтайской ТФОМС «БАРС Груп» и «Ростелеком» объявили о разработке и внедрении личного кабинета пациента по заказу ТФОМС Республики Алтай в рамках пилотного проекта «Совершенствование процессов организации ме

Территориальный фонд ОМС Ненецкого АО перешел на систему «Дело» рошедшего в ноябре 2016 г. аукциона. Основные требования к системе, которые предъявляли специалисты ТФОМС – наличие необходимого функционала, простота установки и администрирования, гибкость на

«Альфа-Информ» разработала «Электронный журнал» на базе Bpium для ТФОМС ешения сразу для нескольких филиалов Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). На базе платформы-конструктора Bpium специалисты интегратора создали единое окно обра

ТТК предоставил номер 8-800 ТФОМС Республики Башкортостан вызов 8-800» Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан (ТФОМС РБ). В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТК-Сам

«ИТ Консалтинг» обеспечил ТФОМС Мурманской области возможностью работы в единой базе данных Проект, реализованный партнером «Корпорации «Парус» – компанией «ИТ Консалтинг», обеспечил возможность работы в единой базе данных специалистов бухгалтерского, кадрового и расчетного отделов ТФОМС Мурманской области. До начала проекта использовались отдельные базы данных для ведения бухгалтерского учета и расчета заработной платы, кадровый учет не был автоматизирован. При выборе ИТ

ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области (ТФОМС СО) – некоммерческая организация, созданная для реализации государственной политики в с

Контакт-центр «ЛоджиКолл» обрабатывает более 93% вызовов телефонной службы «Право на здоровье» в Красноярске инговых колл-центров для повышения доступности медицинских услуг. На телефонной линии Красноярского ТФОМС «Право на здоровье» силами специалистов «ЛоджиКолл» обрабатывается уже 93,3% всех вызов

«БАРС Груп» внедрила новый сервис по информированию пациентов о стоимости лечения в РКБ №2 Республики Татарстан лгоритм информационного обмена между Территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС) и ЛПУ: случаи оказания медицинской помощи по защищенному каналу передаются из системы

В Чеченской Республике продолжается информатизация системы здравоохранения Проект «БАРС Груп» по заказу Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Чеченской Республики получил свое развитие. Внедрение новых модулей решения «БАРС.Здра

ТТК предоставил услуги связи ТФОМС Нижегородской области са услуг связи Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Нижегородской области (ТФОМС). В рамках договора Макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний

ТФОМС Свердловской области автоматизировал документооборот в центральном офисе и филиалах на базе EOS for SharePoint области. Главным результатом проекта стало объединение в общем информационном пространстве дирекции ТФОМС в Екатеринбурге и территориально-удаленных подразделений (филиалов) в 9 городах области

В ТФОМС Республики Татарстан внедрена «Логика ECM. СЭД» ственно оптимизировать документопотоки. Благодаря внедрению системы электронного документооборота в ТФОМС Республики Татарстан удалось усилить контроль исполнительской дисциплины, обеспечить бы

ТФОМС по Алтайскому краю закупает дополнительные места СЭД «Дело» ю использует СЭД «Дело» уже около двух лет. Первые шаги по созданию электронного документооборота в ТФОМС были сделаны еще в конце 2010 г. Руководством фонда было принято решение о приобретении

В ИС ТФОМС Приморского края для защиты персональных данных используются решения компании «Код Безопасности» оянии виртуальной инфраструктуры и контроля целостности периметра; работа с персональными данными в ГУ ТФОМС ПК приведена в соответствие с требованиями законодательства РФ в области защиты инфо

ТФОМС Ростовской области развивает систему электронного документооборота «Дело» В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Ростовской области внедрены в промышленную эксплуатацию дополнительные лицензии систем

ТФОМС по Алтайскому краю внедрил СЭД «Дело» В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Алтайскому краю приступили к эксплуатации СЭД «Дело». Решение о внедрении СЭД было

ТФОМС Вологодской области автоматизирует документооборот с помощью решений ЭОС ахования. Среди них — территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края, ТФОМС Омской, Иркутской, Ростовской областей, ТФОМС по республике Хакасия и другие.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Алтайскому краю внедряет СЭД «Дело» ицинского страхования. Это, к примеру, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Приморского края, ТФОМС Омской, Иркутской областей, Ростовский областной фонд м

ЮТК предоставит услуги связи для ТФОМС по Волгоградской области омпания» (ЮТК) признана победителем в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг cвязи в сети передачи данных для построения распределенной вычислительной сети Государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области». По условиям договора ЮТК будет предоставлять услугу доступа к сети интернет 26 о

ТФОМС по Иркутской области расширяет масштабы СЭД «Дело» дполагается увеличение рабочих мест системы «Дело» и опций «Сканирование» в исполнительной дирекции ГУ ТФОМС граждан Иркутской области.

Республиканский фонд ОМС Башкортостана внедряет СЭД «Дело» и медицинского страхования. Среди них: территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Приморского края, ТФОМС Омской, Иркутской областей, Ростовский областной фонд м

ТФОМС по Хабаровскому краю внедряет СЭД «Дело» В территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Хабаровскому краю стартовал проект по внедрению системы электронного документооборо

ТФОМС по Приморскому краю выбрал СЭД «Дело-Предприятие» Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что система электронного документооборота «Дело» внедрена в территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Приморскому краю. ТФОМС провел запрос котировочной цены на поставку СЭД. В запросе участвовали: партнер ЭОС по Приморскому краю - «ЛАНИТ ДВ» (предложена система «Дело-Предприят

ТФОМС Иркутской области купит лицензионное программное обеспечение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области (ТФОМС) объявил о проведении открытого конкурса № 5 на закупку лицензионных программных продуктов. Исполнителю, в частности, будет необходимо выполнить поставку программных продуктов компаний Mi