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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФФОМС РФ ТФОМС Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Публикаций - 99, упоминаний - 150
ФФОМС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Захаров Павел 59 5
|Орлов Геннадий 17 5
|Лебеденко Степан 10 3
|Столбов Андрей 20 3
|Переверзев Михаил 20 3
|Бессольцев Михаил 11 3
|Абрамов Виктор 9 3
|Лебедев Георгий 50 3
|Гилев Сергей 14 2
|Смолин Сергей 6 2
|Макаров Валентин 173 2
|Борщевская Наталья 3 2
|Киляков Александр 5 2
|Смирнов Михаил 61 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Сафронов Юрий 67 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Засыпкин Дмитрий 7 2
|Пастухов Борис 6 2
|Симаков Олег 111 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Фишер Андрей 59 2
|Когай Евгений 9 2
|Скворцова Вероника 66 2
|Зингерман Борис 36 2
|Рустамов Рустам 202 1
|Жук Вадим 2 1
|Свиридов Владимир 10 1
|Бабков Виктор 3 1
|Гузев Иван 12 1
|Рейман Леонид 1009 1
|Владзимирский Антон 9 1
|Меламед Александр 60 1
|Беляев Алексей 25 1
|Бойко Елена 174 1
|Лысенко Эдуард 238 1
|Кисляков Евгений 91 1
|Путин Владимир 2542 1
|Навальный Алексей 60 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181835, в очереди разбора - 968260.
Создано именных указателей - 75696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181835, в очереди разбора - 968260.
Создано именных указателей - 75696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru