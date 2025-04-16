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ФФОМС РФ ТФОМС Территориальные фонды обязательного медицинского страхования

ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования

СОБЫТИЯ


16.04.2025 ТФОМС Сахалинской области переходит на российское ПО

римеров этого процесса стало решение Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Сахалинской области о переходе на отечественное программное обеспечение. Об этом CNews
18.11.2024 ТФОМС РД перешел на отечественное ПО «Ред Софт»

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (ТФОМС РД) успешно завершил переход на отечественные программные продукты, разработанные компа
04.08.2023 ТФОМС перешел на импортонезависимую версию CompanyMedia

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Оренбургской области перешел на импортонезависимую систему управления документами и за
23.01.2023 ТФОМС Свердловской области перешел на Directum RX

партнера Directum. Чтобы обеспечить нужный уровень импортонезависимости программного обеспечения, в ТФОМС СО систему развернули на серверах с ОС Astra Linux Common Edition 2.12.29 (Орел), СУБД

21.09.2020 «Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА

ицинского страхования для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) по разработке предложений по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС и ТФОМС с ГосСОПКА. ФОМС реализует государственную политику в области обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного социального страхования и является самост
20.04.2017 «БАРС Груп» и «Ростелеком» разработали личный кабинет пациента по заказу Алтайской ТФОМС

«БАРС Груп» и «Ростелеком» объявили о разработке и внедрении личного кабинета пациента по заказу ТФОМС Республики Алтай в рамках пилотного проекта «Совершенствование процессов организации ме
14.02.2017 Территориальный фонд ОМС Ненецкого АО перешел на систему «Дело»

рошедшего в ноябре 2016 г. аукциона. Основные требования к системе, которые предъявляли специалисты ТФОМС – наличие необходимого функционала, простота установки и администрирования, гибкость на
18.07.2016 «Альфа-Информ» разработала «Электронный журнал» на базе Bpium для ТФОМС

ешения сразу для нескольких филиалов Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). На базе платформы-конструктора Bpium специалисты интегратора создали единое окно обра
10.06.2016 ТТК предоставил номер 8-800 ТФОМС Республики Башкортостан

вызов 8-800» Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан (ТФОМС РБ). В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТК-Сам
11.05.2016 «ИТ Консалтинг» обеспечил ТФОМС Мурманской области возможностью работы в единой базе данных

Проект, реализованный партнером «Корпорации «Парус» – компанией «ИТ Консалтинг», обеспечил возможность работы в единой базе данных специалистов бухгалтерского, кадрового и расчетного отделов ТФОМС Мурманской области. До начала проекта использовались отдельные базы данных для ведения бухгалтерского учета и расчета заработной платы, кадровый учет не был автоматизирован. При выборе ИТ
24.12.2015 ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области (ТФОМС СО) – некоммерческая организация, созданная для реализации государственной политики в с
09.09.2015 Контакт-центр «ЛоджиКолл» обрабатывает более 93% вызовов телефонной службы «Право на здоровье» в Красноярске

инговых колл-центров для повышения доступности медицинских услуг. На телефонной линии Красноярского ТФОМС «Право на здоровье» силами специалистов «ЛоджиКолл» обрабатывается уже 93,3% всех вызов
11.12.2014 «БАРС Груп» внедрила новый сервис по информированию пациентов о стоимости лечения в РКБ №2 Республики Татарстан

лгоритм информационного обмена между Территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС) и ЛПУ: случаи оказания медицинской помощи по защищенному каналу передаются из системы

03.12.2014 В Чеченской Республике продолжается информатизация системы здравоохранения

Проект «БАРС Груп» по заказу Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Чеченской Республики получил свое развитие. Внедрение новых модулей решения «БАРС.Здра
21.11.2014 ТТК предоставил услуги связи ТФОМС Нижегородской области

са услуг связи Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Нижегородской области (ТФОМС). В рамках договора Макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний
17.09.2014 ТФОМС Свердловской области автоматизировал документооборот в центральном офисе и филиалах на базе EOS for SharePoint

области. Главным результатом проекта стало объединение в общем информационном пространстве дирекции ТФОМС в Екатеринбурге и территориально-удаленных подразделений (филиалов) в 9 городах области
29.05.2013 В ТФОМС Республики Татарстан внедрена «Логика ECM. СЭД»

ственно оптимизировать документопотоки. Благодаря внедрению системы электронного документооборота в ТФОМС Республики Татарстан удалось усилить контроль исполнительской дисциплины, обеспечить бы
06.12.2012 ТФОМС по Алтайскому краю закупает дополнительные места СЭД «Дело»

ю использует СЭД «Дело» уже около двух лет. Первые шаги по созданию электронного документооборота в ТФОМС были сделаны еще в конце 2010 г. Руководством фонда было принято решение о приобретении
10.05.2012 В ИС ТФОМС Приморского края для защиты персональных данных используются решения компании «Код Безопасности»

оянии виртуальной инфраструктуры и контроля целостности периметра; работа с персональными данными в ГУ ТФОМС ПК приведена в соответствие с требованиями законодательства РФ в области защиты инфо
16.01.2012 ТФОМС Ростовской области развивает систему электронного документооборота «Дело»

В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Ростовской области внедрены в промышленную эксплуатацию дополнительные лицензии систем
23.03.2011 ТФОМС по Алтайскому краю внедрил СЭД «Дело»

В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Алтайскому краю приступили к эксплуатации СЭД «Дело». Решение о внедрении СЭД было

25.02.2011 ТФОМС Вологодской области автоматизирует документооборот с помощью решений ЭОС

ахования. Среди них — территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края, ТФОМС Омской, Иркутской, Ростовской областей, ТФОМС по республике Хакасия и другие.
26.01.2011 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Алтайскому краю внедряет СЭД «Дело»

ицинского страхования. Это, к примеру, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Приморского края, ТФОМС Омской, Иркутской областей, Ростовский областной фонд м
13.12.2010 ЮТК предоставит услуги связи для ТФОМС по Волгоградской области

омпания» (ЮТК) признана победителем в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг cвязи в сети передачи данных для построения распределенной вычислительной сети Государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области». По условиям договора ЮТК будет предоставлять услугу доступа к сети интернет 26 о
08.10.2010 ТФОМС по Иркутской области расширяет масштабы СЭД «Дело»

дполагается увеличение рабочих мест системы «Дело» и опций «Сканирование» в исполнительной дирекции ГУ ТФОМС граждан Иркутской области.
30.11.2009 Республиканский фонд ОМС Башкортостана внедряет СЭД «Дело»

и медицинского страхования. Среди них: территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Приморского края, ТФОМС Омской, Иркутской областей, Ростовский областной фонд м
23.08.2007 ТФОМС по Хабаровскому краю внедряет СЭД «Дело»

В территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Хабаровскому краю стартовал проект по внедрению системы электронного документооборо
15.08.2007 ТФОМС по Приморскому краю выбрал СЭД «Дело-Предприятие»

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что система электронного документооборота «Дело» внедрена в территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Приморскому краю. ТФОМС провел запрос котировочной цены на поставку СЭД. В запросе участвовали: партнер ЭОС по Приморскому краю - «ЛАНИТ ДВ» (предложена система «Дело-Предприят
14.08.2007 ТФОМС Иркутской области купит лицензионное программное обеспечение

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области (ТФОМС) объявил о проведении открытого конкурса № 5 на закупку лицензионных программных продуктов. Исполнителю, в частности, будет необходимо выполнить поставку программных продуктов компаний Mi
18.01.2007 ТФОМС граждан Иркутской области объявляет ИТ-тендер

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области (ТФОМС) объявляет ИТ-тендер по выбору ИТ-подрядчика для оказания ИТ-услуг. Согласно КД, речь идет об услугах по сопровождению и развитию информационной системы ОМС Иркутской области в 2007 году,

Публикаций - 129, упоминаний - 211

ФФОМС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 17
БАРС Груп 579 10
Microsoft Corporation 25775 9
Ростелеком 10948 8
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 8
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 7
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 6
9594 6
Broadcom - VMware 2610 5
АйТи 1519 5
СП.АРМ 58 5
InterSystems - ИнтерСистемз 137 4
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 4
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 4
Ред Софт - Red Soft 1236 4
Oracle Corporation 7074 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Крок - Croc 1964 4
Directum - Директум 1268 4
ICL ГК - ICL Group 481 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
Системы документооборота 522 3
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 30 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 3
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 2
Agfa Gevaert 68 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 2
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
HP Inc. 5883 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 3
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 2
Новая поликлиника 3 2
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 2
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
Ренессанс Здоровье - страховая компания 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
Reebok 14 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Центр Развития Саровского Инновационного Кластера - Саровский инновационный кластер 1 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина 3 1
Роснефть - РН-Краснодарнефтегаз 5 1
Фармация 16 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 40
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 16
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МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
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РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
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