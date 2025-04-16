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ФФОМС РФ ТФОМС Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
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- ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
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СОБЫТИЯ
|16.04.2025
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ТФОМС Сахалинской области переходит на российское ПО
римеров этого процесса стало решение Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Сахалинской области о переходе на отечественное программное обеспечение. Об этом CNews
|18.11.2024
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ТФОМС РД перешел на отечественное ПО «Ред Софт»
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (ТФОМС РД) успешно завершил переход на отечественные программные продукты, разработанные компа
|04.08.2023
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ТФОМС перешел на импортонезависимую версию CompanyMedia
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Оренбургской области перешел на импортонезависимую систему управления документами и за
|23.01.2023
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ТФОМС Свердловской области перешел на Directum RX
партнера Directum. Чтобы обеспечить нужный уровень импортонезависимости программного обеспечения, в ТФОМС СО систему развернули на серверах с ОС Astra Linux Common Edition 2.12.29 (Орел), СУБД
|21.09.2020
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«Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА
ицинского страхования для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) по разработке предложений по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС и ТФОМС с ГосСОПКА. ФОМС реализует государственную политику в области обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного социального страхования и является самост
|20.04.2017
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«БАРС Груп» и «Ростелеком» разработали личный кабинет пациента по заказу Алтайской ТФОМС
«БАРС Груп» и «Ростелеком» объявили о разработке и внедрении личного кабинета пациента по заказу ТФОМС Республики Алтай в рамках пилотного проекта «Совершенствование процессов организации ме
|14.02.2017
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Территориальный фонд ОМС Ненецкого АО перешел на систему «Дело»
рошедшего в ноябре 2016 г. аукциона. Основные требования к системе, которые предъявляли специалисты ТФОМС – наличие необходимого функционала, простота установки и администрирования, гибкость на
|18.07.2016
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«Альфа-Информ» разработала «Электронный журнал» на базе Bpium для ТФОМС
ешения сразу для нескольких филиалов Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). На базе платформы-конструктора Bpium специалисты интегратора создали единое окно обра
|10.06.2016
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ТТК предоставил номер 8-800 ТФОМС Республики Башкортостан
вызов 8-800» Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан (ТФОМС РБ). В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТК-Сам
|11.05.2016
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«ИТ Консалтинг» обеспечил ТФОМС Мурманской области возможностью работы в единой базе данных
Проект, реализованный партнером «Корпорации «Парус» – компанией «ИТ Консалтинг», обеспечил возможность работы в единой базе данных специалистов бухгалтерского, кадрового и расчетного отделов ТФОМС Мурманской области. До начала проекта использовались отдельные базы данных для ведения бухгалтерского учета и расчета заработной платы, кадровый учет не был автоматизирован. При выборе ИТ
|24.12.2015
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ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области (ТФОМС СО) – некоммерческая организация, созданная для реализации государственной политики в с
|09.09.2015
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Контакт-центр «ЛоджиКолл» обрабатывает более 93% вызовов телефонной службы «Право на здоровье» в Красноярске
инговых колл-центров для повышения доступности медицинских услуг. На телефонной линии Красноярского ТФОМС «Право на здоровье» силами специалистов «ЛоджиКолл» обрабатывается уже 93,3% всех вызов
|11.12.2014
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«БАРС Груп» внедрила новый сервис по информированию пациентов о стоимости лечения в РКБ №2 Республики Татарстан
лгоритм информационного обмена между Территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС) и ЛПУ: случаи оказания медицинской помощи по защищенному каналу передаются из системы
|03.12.2014
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В Чеченской Республике продолжается информатизация системы здравоохранения
Проект «БАРС Груп» по заказу Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Чеченской Республики получил свое развитие. Внедрение новых модулей решения «БАРС.Здра
|21.11.2014
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ТТК предоставил услуги связи ТФОМС Нижегородской области
са услуг связи Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Нижегородской области (ТФОМС). В рамках договора Макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний
|17.09.2014
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ТФОМС Свердловской области автоматизировал документооборот в центральном офисе и филиалах на базе EOS for SharePoint
области. Главным результатом проекта стало объединение в общем информационном пространстве дирекции ТФОМС в Екатеринбурге и территориально-удаленных подразделений (филиалов) в 9 городах области
|29.05.2013
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В ТФОМС Республики Татарстан внедрена «Логика ECM. СЭД»
ственно оптимизировать документопотоки. Благодаря внедрению системы электронного документооборота в ТФОМС Республики Татарстан удалось усилить контроль исполнительской дисциплины, обеспечить бы
|06.12.2012
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ТФОМС по Алтайскому краю закупает дополнительные места СЭД «Дело»
ю использует СЭД «Дело» уже около двух лет. Первые шаги по созданию электронного документооборота в ТФОМС были сделаны еще в конце 2010 г. Руководством фонда было принято решение о приобретении
|10.05.2012
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В ИС ТФОМС Приморского края для защиты персональных данных используются решения компании «Код Безопасности»
оянии виртуальной инфраструктуры и контроля целостности периметра; работа с персональными данными в ГУ ТФОМС ПК приведена в соответствие с требованиями законодательства РФ в области защиты инфо
|16.01.2012
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ТФОМС Ростовской области развивает систему электронного документооборота «Дело»
В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Ростовской области внедрены в промышленную эксплуатацию дополнительные лицензии систем
|23.03.2011
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ТФОМС по Алтайскому краю внедрил СЭД «Дело»
В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Алтайскому краю приступили к эксплуатации СЭД «Дело». Решение о внедрении СЭД было
|25.02.2011
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ТФОМС Вологодской области автоматизирует документооборот с помощью решений ЭОС
ахования. Среди них — территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края, ТФОМС Омской, Иркутской, Ростовской областей, ТФОМС по республике Хакасия и другие.
|26.01.2011
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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Алтайскому краю внедряет СЭД «Дело»
ицинского страхования. Это, к примеру, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Приморского края, ТФОМС Омской, Иркутской областей, Ростовский областной фонд м
|13.12.2010
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ЮТК предоставит услуги связи для ТФОМС по Волгоградской области
омпания» (ЮТК) признана победителем в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг cвязи в сети передачи данных для построения распределенной вычислительной сети Государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области». По условиям договора ЮТК будет предоставлять услугу доступа к сети интернет 26 о
|08.10.2010
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ТФОМС по Иркутской области расширяет масштабы СЭД «Дело»
дполагается увеличение рабочих мест системы «Дело» и опций «Сканирование» в исполнительной дирекции ГУ ТФОМС граждан Иркутской области.
|30.11.2009
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Республиканский фонд ОМС Башкортостана внедряет СЭД «Дело»
и медицинского страхования. Среди них: территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Приморского края, ТФОМС Омской, Иркутской областей, Ростовский областной фонд м
|23.08.2007
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ТФОМС по Хабаровскому краю внедряет СЭД «Дело»
В территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Хабаровскому краю стартовал проект по внедрению системы электронного документооборо
|15.08.2007
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ТФОМС по Приморскому краю выбрал СЭД «Дело-Предприятие»
Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что система электронного документооборота «Дело» внедрена в территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Приморскому краю. ТФОМС провел запрос котировочной цены на поставку СЭД. В запросе участвовали: партнер ЭОС по Приморскому краю - «ЛАНИТ ДВ» (предложена система «Дело-Предприят
|14.08.2007
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ТФОМС Иркутской области купит лицензионное программное обеспечение
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области (ТФОМС) объявил о проведении открытого конкурса № 5 на закупку лицензионных программных продуктов. Исполнителю, в частности, будет необходимо выполнить поставку программных продуктов компаний Mi
|18.01.2007
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ТФОМС граждан Иркутской области объявляет ИТ-тендер
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области (ТФОМС) объявляет ИТ-тендер по выбору ИТ-подрядчика для оказания ИТ-услуг. Согласно КД, речь идет об услугах по сопровождению и развитию информационной системы ОМС Иркутской области в 2007 году,
ФФОМС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Орлов Геннадий 16 5
|Захаров Павел 60 5
|Лебеденко Степан 10 4
|Дегтерева Мария 28 3
|Абрамов Виктор 12 3
|Переверзев Михаил 19 3
|Столбов Андрей 22 3
|Бессольцев Михаил 11 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Лебедев Георгий 57 3
|Карпинский Алексей 42 2
|Смирнов Михаил 73 2
|Афанасьев Юрий 3 2
|Когай Евгений 12 2
|Гилев Сергей 14 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Борщевская Наталья 3 2
|Чумаков Денис 21 2
|Пастухов Борис 5 2
|Засыпкин Дмитрий 6 2
|Сафронов Юрий 68 2
|Киляков Александр 5 2
|Корогод Максим 4 2
|Сидоров Константин 15 2
|Смолин Сергей 6 2
|Тимофеев Павел 2 2
|Игнатущенко Игорь 3 2
|Лобанова Вера 2 2
|Пастушенко Владимир 4 2
|Железнов Олег 3 2
|Собина Ольга 2 2
|Макаров Валентин 251 2
|Фишер Андрей 75 2
|Зингерман Борис 39 2
|Симаков Олег 113 2
|Скворцова Вероника 69 2
|Гайдуков Алексей 23 2
|Нефедов Владислав 13 1
|Антонов Александр 77 1
|Гусев Александр 46 1
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