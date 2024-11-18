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ТФОМС РД перешел на отечественное ПО «Ред Софт»

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (ТФОМС РД) успешно завершил переход на отечественные программные продукты, разработанные компанией «Ред Софт». Миграция на российские ИТ-решения позволила сохранить в полном объеме функциональность, необходимую для работы сотрудников фонда.

Целью проекта стало комплексное импортозамещение системного программного обеспечения в ТФОМС РД. В течение года фонд перевел рабочие места и серверы на операционную систему «Ред ОС», а также внедрена система виртуализации – «Ред Виртуализация» и система централизованного управления ИТ-инфраструктурой – «Ред Адм». Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан стал одним из первых, кто реализовал проект такого масштаба в регионе.

Перед «Ред Софт» была поставлена задача провести плавную миграцию на отечественные программные продукты, при этом повысить безопасность ИТ-инфраструктуры, защитить данные.

У ТФОМС РД возникла необходимость в пересмотре ИТ-инфраструктуры и поиске российских решений, которые соответствовали бы изменениям законодательства и обеспечили стабильность работы информационной структуры. Среди основных предпосылок для запуска проекта были: новые требования нормативно-правовой базы, направленные на импортозамещение в сфере информационных технологий; необходимость модернизации существующих систем, обусловленная ростом ИТ-инфраструктуры ТФОМС РД; изменения в политике иностранных вендоров ПО, повышающие риски для пользователей.

До внедрения и начала работ компании «Ред Софт» большая часть системных продуктов и прикладного ПО Территориального фонда Республики Дагестан была иностранного производства.

Процесс миграции был выполнен в три этапа: переход на систему «Ред Виртуализация». Первым и самым ответственным этапом стал перенос виртуальных машин с гипервизоров иностранных вендоров на отечественную систему виртуализации. Этот этап был реализован без простоев, при обеспечении бесперебойной работы систем; миграция на операционную систему «Ред ОС». Одновременно с внедрением «Ред Виртуализации» начался переход рабочих станций и серверов на отечественную операционную систему Ред ОС. В проекте совместно с операционной системой «Ред ОС» использованы также и другие российские решенияР7-офис», VipNet Client, Kasperskiy Agent, Internet Control Server); внедрение системы «Ред Адм». Завершающим этапом реализации проекта стала установка системы управления ИТ-инфраструктурой – «Ред Адм», которая позволила обеспечить централизованное управление и мониторинг всех систем, упрощая администрирование и повышая эффективность работы.

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Сотрудниками компании «Ред Софт» была выполнена интеграция системы доменных контроллеров «Ред Адм» с системой доменных контроллеров Active Directory, обеспечивая плавный переход от зарубежной системы к отечественной.

Проект по внедрению отечественных программных продуктов в ТФОМС РД является примером успешного импортозамещения. Дальнейшее развитие проекта позволит фонду полностью перейти на российские программные продукты, обеспечивая тем самым стабильную работу всех информационных систем.

«Завершив успешную миграцию на отечественное программное обеспечение, мы создали устойчивую и безопасную ИТ-инфраструктуру, соответствующую всем современным стандартам. Этот проект стал важным шагом на пути к полной технологической независимости и обеспечению безопасности наших данных. Мы продолжим развивать наши информационные системы, опираясь исключительно на российские разработки, чтобы гарантировать стабильность и надежность работы фонда в будущем», – отметил Ахмед Гудов, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан.

«До внедрения проекта 80% программного обеспечения на серверном оборудовании и 100% на всех рабочих станциях сотрудников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан было иностранного производства. После года совместной работы фонда и «Ред Софт» на 50% серверов и 30% рабочих станций была внедрена российская операционная система «Ред ОС». Планы по развитию проекта включают полную замену рабочих станций и серверов на «Ред ОС», объединение гипервизоров «Ред Виртуализации» в кластер и переход на систему управления «Ред Адм», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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