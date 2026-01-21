Разделы

Минздрав РФ МНТК имени С.Н. Федорова Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова

Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова

Федеральное государственное автономное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр Межотраслевой научно-технический комплекс Микрохирургия глаза имени академика С.Н. Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации

21.01.2026 Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов» начнут внедрять в Новосибирской области 1
22.07.2025 Ученые НГУ и МНТК «Микрохирургия глаза» разрабатывают автономный ИИ-помощник для слабовидящих людей 5
14.05.2025 К летней сессии МТС разогнала LTE в Академгородке 1
20.11.2024 Новосибирский государственный университет цифровизирует городскую инфраструктуру Бердска 2
29.08.2024 Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» доверил защиту важных данных «Кибер Бэкапу» 4
24.07.2024 В НГУ открылся Демонстрационный центр новых технологий в сфере искусственного интеллекта 2
13.05.2024 В кампусе НГУ начали внедрять технологии искусственного интеллекта 2
07.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет для медучреждений Чебоксар 2
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 2
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
05.06.2018 «Акстел-Безопасность» внедрила систему защиты персональных данных в Новосибирском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 4
24.08.2017 МТС улучшила покрытие сети в пяти районах Волгограда 2
24.10.2016 Операция на работающем сердце: в «Медсанчасти "Северсталь"» внедрили новую МИС 2
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 2
06.06.2014 «Билайн Бизнес» предоставит услуги связи Управлению Роскомнадзора по Чувашской Республике 1
04.03.2011 Круглый стол CNews: «ИТ в здравоохранении 2011: куда движется отрасль» 2
19.06.2008 В Туркмении создается масштабная телемедицинская сеть 1
11.12.2002 Общероссийский оператор CDMA-450 сможет занять не более 5% российского рынка сотовой связи 1
12.09.2002 Лазерная "обточка" глаза по-русски 3
12.09.2002 Лазерная "обточка" глаза по-русски 3

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14454 3
Ростелеком 10379 2
9068 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 2
Алтэкс-Софт - Altx Soft 33 1
Сван 28 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 28 1
Микрохирургия глаза - Сотовая связь 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3141 1
МегаФон 10017 1
Cisco Systems 5230 1
Microsoft Corporation 25296 1
GoPro Inc 62 1
Крок - Croc 1816 1
БАРС Груп 561 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 391 1
Docsvision - ДоксВижн 1033 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Код Безопасности 710 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 460 1
СП.АРМ 50 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 281 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Axxtel - Акстел-Безопасность 7 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Braun GmbH 77 1
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 1
Наукоград - технопарк 150 1
Северсталь Медсанчасть БУЗ ВО 2 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Международный центр лечения глазных болезней - Научно-клинического центра глазных болезней имени С.Каранова 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 1
Альфа-Банк 1880 1
Северсталь ПАО - Severstal 567 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 25 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 10
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 491 1
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 17 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 1
Правительство Челябинской области 75 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2949 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 976 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1528 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4296 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3314 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9407 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1748 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 669 2
Web-client - Веб-клиент 231 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 382 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10238 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 342 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 535 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 505 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
НГУ - Окулист Игорь 3 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 275 2
Microsoft Outlook 1427 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1788 2
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 21 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 155 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 428 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
Код Безопасности - vGate 84 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 1
Depositphotos - фотобанк 403 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Люлько Александр 16 4
Федорук Михаил 15 3
Резников Сергей 2 2
Федоров Святослав 3 2
Окунев Алексей 10 2
Малышев Александр 37 2
Суслов Константин 23 1
Яковлева Майя 3 1
Евдокимова Татьяна 2 1
Абрамов Виктор 11 1
Суворов Сергей 14 1
Столбов Андрей 22 1
Штыкова Елена 6 1
Зимин Константин 83 1
Аннанепесов Клычнепес 1 1
Дикушкин Николай 4 1
Зарубина Татьяна 4 1
Роговина Елена 2 1
Игнатущенко Игорь 3 1
Дрозд Евгений 1 1
Вышковский Геннадий 4 1
Харченко Роман 2 1
Яцковский Максим 2 1
Перцев Антон 18 1
Маврин Вячеслав 2 1
Пауль Сергей 1 1
Козулин Игорь 1 1
Щербанов Алексей 1 1
Бурдин Роман 1 1
Черных Валерий 1 1
Иванисенко Владимир 2 1
Симаков Олег 113 1
Скворцова Вероника 69 1
Лебедев Георгий 57 1
Гусев Александр 45 1
Антипов Александр 23 1
Григоренко Дмитрий 200 1
Шахов Виталий 1 1
Клименко Сергей 3 1
Серова Елена 320 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 11
Россия - СФО - Новосибирск 4684 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1899 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 963 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1443 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 753 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1364 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 2
Россия - УФО - Свердловская область 1773 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1030 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 82 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 47 1
Украина - Запорожская область 120 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград - Мамаев курган 15 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1303 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 752 1
Россия - ЮФО - Севастополь 583 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1016 1
Германия - Федеративная Республика 12950 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1829 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2692 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2978 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 841 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 408 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2689 1
Германия - Бавария - Мюнхен 479 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 788 1
Россия - УФО - Челябинская область 1406 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 665 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1029 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1557 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1325 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 721 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1001 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 865 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 8
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15204 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Национальный проект - Наука и университеты 47 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 30 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3391 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 295 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8542 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 75 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11428 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 30 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 268 5
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 4
Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске - ФГБУ Министерства здравоохранения Российской Федерации 2 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 2
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
НГУ - ИИР - Институт интеллектуальной робототехники 9 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 25 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 168 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
