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НГУ ЦНИИ Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта


06.03.2025 Выпускники НГУ создали «Умное зеркальце» 1
13.02.2025 Как исправить дефекты городской инфраструктуры с помощью искусственного интеллекта, придумали ученые НГУ 1
20.11.2024 Новосибирский государственный университет цифровизирует городскую инфраструктуру Бердска 2
02.11.2024 Кампус НГУ оборудуют «умной» системой мониторинга и управления инфраструктурными объектами 1
23.10.2024 НГУ запустил пилотный вычислительный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» 2
17.10.2024 В НГУ будут обучать управленцев применению технологий искусственного интеллекта 1
12.09.2024 Студент третьего курса Института интеллектуальной робототехники НГУ разработал демоверсию переводчика русского жестового языка на основе технологий ИИ 1
03.09.2024 Ученые НГУ разработали отечественную платформу для управления массивами данных 1
29.08.2024 Искусственный интеллект будет следить за порядком на дорогах Новосибирска 1
29.08.2024 Центр искусственного интеллекта НГУ расширяет сотрудничество с индустриальными партнерами 1
28.08.2024 В новосибирских школах планируется внедрить детекторы событий, нарушающих общественную безопасность 1
24.07.2024 В НГУ открылся Демонстрационный центр новых технологий в сфере искусственного интеллекта 2
04.06.2024 Робота для отделки помещений сконструировали студенты НГУ 1
31.05.2024 Студентка НГУ разработала алгоритм машинного перевода с русского языка на бурятский 1
13.05.2024 В кампусе НГУ начали внедрять технологии искусственного интеллекта 1
15.04.2024 «Ростелеком» представил технологии для умного кампуса в НГУ 1
18.03.2024 В первом полугодии 2024 г. НГУ запустит пилотный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» 1
11.01.2024 Ученые НГУ разработали уникальный универсальный сервис для обработки изображений микроскопии 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

НГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9780 5
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 2
РАН СО - СКЦ Лаврентьев - Суперкомпьютерный центр Лаврентьев 4 2
Telegram Group 2044 1
CityAir - СитиЭйр 4 1
Беспилотные авиационные системы 55 1
DeepSeek - ДипСик 23 1
Совинтех - Современные информационные технологии 38 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
Наукоград - технопарк 137 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 10 1
РАТМ Холдинг - Сибстекло - Сибирское стекло - Сибирская стекольная компания 3 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 3
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 88 2
РНФ - Российский научный фонд 84 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Фонд президентских грантов 15 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 448 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 8
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1453 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12058 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5120 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3113 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4240 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8644 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5361 3
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Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 823 3
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Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 931 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1632 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5453 2
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1320 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 2
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 1
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