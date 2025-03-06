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НГУ ЦНИИ Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта
НГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenAI ChatGPT 363 3
|НГУ - Окулист Игорь 3 3
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 724 2
|Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 321 1
|СалютДевайсы - GigaChat 204 1
|Cascade Mask R-CNN 3 1
|Люлько Александр 10 7
|Федорук Михаил 7 6
|Окунев Алексей 6 5
|Зенин Николай 8 2
|Павловский Евгений 3 2
|Жильцов Никита 4 2
|Мишустин Михаил 685 1
|Андреев Андрей 32 1
|Решетников Максим 32 1
|Карпов Дмитрий 11 1
|Иванов Евгений 43 1
|Матвеев Андрей 7 1
|Филиппов Михаил 3 1
|Харченко Роман 2 1
|Батурова Дари 1 1
|Пауль Сергей 1 1
|Козулин Игорь 1 1
|Кияшко Анатолий 4 1
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|Бурдин Роман 1 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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