Центр искусственного интеллекта НГУ создал фреймворк для управления моделями ИИ

Сотрудники центра искусственного интеллекта НГУ представили фреймворк для управления моделями искусственного интеллекта.

«Наш фреймворк для управления и испытания датасетов и моделей искусственного интеллекта, которые необходимо проводить, прежде чем включать в какой-то рабочий процесс. Для того, чтобы это было более наглядно, мы показали также примеры работы фреймворка с рядом датасетов, которые у нас уже есть», — сказал ведущий научный сотрудник центра искусственного интеллекта НГУ, к.ф.-м.н. Евгений Павловский.

Одним из таких примеров является проект, реализованный с Государственной публичной научно-технической библиотекой.

Во фреймворк загрузили оцифрованные данные библиотечных карточек, их разметку и опробовали модель по распознаванию карточек, по распознаванию структуры библиографической информации, которую создали сами сотрудники центра.

«В настоящее время идет процесс передачи фреймворка заказчику. Его внедрение значительно автоматизирует работу сотрудников ГПНТБ по созданию новых карточек, в перспективе мы хоти добавить в работу фреймворка алгоритм, который позволит ему сканировать новую книгу и автоматически извлекать из нее необходимую библиографическую информацию, без участия в этом процессе сотрудника библиотеки», — сказал Евгений Павловский.

Будут свои плюсы и для читателей, прежде всего, значительно упростится процесс поиска нужных книг, изданных до 2000 г.

«Сейчас эту задачу приходится решать довольно сложным образом. Для примера, на то, чтобы найти книгу об Аль-Хорезми, изданную в Ташкенте в 1968 г., у меня ушло около получаса. Но я был очень мотивирован на поиск. Современные пользователи не всегда будут тратить 30 минут на поиск одной книжки. Поэтому с помощью нашего фреймворка мы значительно упростили этот процесс, можно будет найти нужную книгу или статью намного быстрее, не прибегая к услугам специалистов», — сказал Павловский.

Есть и другие примеры использования фреймворка, они так или иначе связаны с технологиями умного города, на которых специализируется ЦИИ НГУ. В первую очередь это относится к разработчикам моделей искусственного интеллекта, тем, кто хорошо понимает потребности заказчиков, и сейчас находится на стадии разработки модели. Допустим, моделируя процесс распределения тепла в городе, заказчик четко понимает задачи, устройство и возможности городских тепловых сетей и всей инфраструктуры ЖКХ, и при этом ему нужна модель, чтобы оптимизировать какие-то процессы и параметры.

Часть моделей на искусственном интеллекте может иногда давать неверные данные, или как еще говорят, галлюцинировать. В таких случаях будет востребован фреймворк, с помощью которого разработчики могут испытывать модели и понимать, какая из них пригодна для использования, а какая — нет.

Но, как подчеркивают разработчики, спектр его возможного применения намного шире.