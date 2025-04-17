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Hugging Face

Hugging Face


17.04.2025 Cloud.ru анонсировал управляемый сервис для инференса больших языковых моделей в облаке с разделением GPU 1
11.04.2025 Большие языковые модели теперь не требуют мощных серверов: ученые «Яндекса», НИУ ВШЭ, MIT, KAUST и ISTA совершили прорыв в оптимизации LLM 1
10.04.2025 Cloud.ru выпустит решение полного цикла для работы с искусственным интеллектом в облаке 1
31.03.2025 «Яндекс» выложил в открытый доступ новую версию модели YandexGPT 5 Lite — она ускорит ИТ-разработку и научные исследования 1
25.02.2025 «Яндекс» выложил в открытый доступ модель семейства нейросетей YandexGPT 1
11.02.2025 Европа решила ворваться в гонку по развитию ИИ. ЕС пообещал смягчить регулирование 1
05.02.2025 Google разрешила самой себе использовать ИИ для создания оружия. Ради демократии компания готова на все 1
26.12.2024 Sk Capital проанализировала Gen AI с точки зрения инвестиционной привлекательности 1
19.12.2024 Как ML-платформа помогла банку сократить time to market ИИ-моделей в 3 раза 1
19.08.2024 Разработчики начинают смотреть в сторону открытых LLM-библиотек 1
27.06.2024 Китайцы создали «пиратскую» копию GitHub. Репозитории воруют у подлинных разработчиков 1
31.05.2024 Большие языковые модели можно оптимизировать до 15% без потери качества 1
31.05.2024 Студентка НГУ разработала алгоритм машинного перевода с русского языка на бурятский 1
16.05.2024 В России запустили китайский аналог GitHub 1
17.04.2024 Microsoft удалила из Сети новую модель ИИ. Они забыли ее протестировать «на токсичность» 1
17.04.2024 Дистрибутив Linux Gentoo ввел тотальный запрет на любые изменения, подготовленные с помощью ИИ 1
10.04.2024 Россияне выложили в открытый доступ исходный код мультимодального ИИ 1
02.04.2024 «Галлюцинации» искусственного интеллекта стали новой угрозой. Китайские корпорации уже попались 3
19.01.2024 Более 200 млн изображений создали свыше 12 млн пользователей с помощью нейросети Сбербанка Kandinsky в 2023 году 1
20.07.2023 «Сбер» открыл доступ к модели генерации текста для русского языка ruGPT-3.5 и расширенной версии нейросети mGPT, способной генерировать тексты на 61 языке 1
19.07.2023 В продажу вышел хакерский ИИ без тормозов. С ним можно проводить «продвинутые» кибератаки, совершенно не умея программировать 1
11.11.2021 Нейросеть ruDALL-E научилась генерировать картинки по описанию на иностранных языках 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Hugging Face и организации, системы, технологии, персоны:

ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173153.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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