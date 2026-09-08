Создатели ИИ Claude в последний момент отказались от покупки революционной технологии, снижающей цену обучения нейросетей

Сделка на $6 млрд по приобретению Anthropic израильской компании Decart AI сорвалась в последний момент по неизвестным причинам. Стартап разработал некую технологию, позволяющую серьезно экономить на вычислительных мощностях для обучения ИИ. Nvidia готова была заплатить за него еще больше денег.



Покупка не состоялась

Американский разработчик Anthropic, известный как создатель ИИ-модели Claude, отказался от приближавшейся уже к финальной стадии сделки на сумму $6-7 млрд по приобретению израильского стартапа Decart, пишет CTech.

Сделка сорвалась на последнем этапе изучения потенциальным покупателем бизнеса Decart. Разработчик заинтересовал Anthropic технологией, обещающей значительно снизить стоимость ИИ за счет более эффективного использования вычислительных мощностей и способности работать не только с графическими процессорами Nvidia, но и с чипами Google или Amazon.

Decart AI была основана в 2023 г. израильскими предпринимателями — 27-летним вундеркиндом, получивший докторскую степень по информатике в 24 года, Дином Лейтерсдорфом (Dean Leitersdorf) и Моше Шалев (Moshe Shalev).

Проверка могла обнаружить изъян

Причины отказа Anthropic от покупки не известны. Эксперты могли на последней стадии проверки обнаружить нечто, что им не понравилось, предполагает издание.

Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash Собиравшаяся купить перспективный стартап компания Anthropic в последний момент сказала «стоп»

Более эффективное использование вычислительных ресурсов становится все более важным для индустрии, так как модели ИИ становиться все более требовательными, а стоимость вычислений растет. Decart же за три года не определился с четкой бизнес-моделью и занимался множеством проектов, включая ИИ-модель для игрового видео, интерактивные симуляции, разработки в области автономного вождения и электронной коммерции.

Есть еще версия, которая заключается в том, что Anthropic, получив подробное представление о технологии Decart, решила, что может разработать нечто подобное самостоятельно. Другая версия состоит в том, что свою роль сыграли геополитические соображения, касающиеся возможного противоречия значительных инвестиций Катара в Anthropic с покупкой израильской компании.

Возможно, дело в деньгах

По версии Bloomberg, стороны не договорились о цене. В мае 2026 г. после очередного инвестиционного раунда оценка Decart составила примерно $4 млрд. Однако сама израильская компания соглашалась на продажу не менее чем за $6 млрд. Такую покупку Anthropic было бы сложно объяснить накануне своего IPO.

Правда, еще один потенциальный покупатель Decart, который был серьезно настроен, компания Nvidia, готова была заплатить больше, чем Anthropic. Nvidia также является инвестором израильского стартапа, но Лейтерсдорф и Шалев заинтересовались предложением Anthropic, несмотря на более низкую цену.

Nvidia уже переключилась на другой проект и занята другой крупной сделкой — приобретением Hugging Face за $12,9 млрд. Поиск же нового покупателя для Decart может осложниться отказом Anthropic.