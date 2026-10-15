Разделы

Цифровизация Системное ПО Облака
|

Сloud.ru представил сервис RepoWiki для автоматизации создания документации к коду с помощью ИИ

Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, представил RepoWiki — новую функцию в составе сервиса Evolution Repo, которая автоматически анализирует кодовую базу и формирует структурированную документацию проекта.

Evolution Repo — облачный сервис для хранения репозиториев кода, ML-моделей и датасетов. Сервис хранит модели и датасеты в одном хранилище и помогает управлять большими файлами через Git LFS, версионировать ML-модели и просматривать файлы-тензоры. Синхронизация и обмен артефактами работает через API, совместимое с популярной библиотекой моделей Hugging Face. Об этом CNews сообщил представитель Cloud.ru.

RepoWiki встроен непосредственно в облачный репозиторий. Разработчикам больше не нужно переносить код в сторонний ИИ-сервис: репозиторий, документация и работа с кодовой базой теперь собраны в едином пространстве. Сервис работает на базе Evolution ManagedRAG и AI Agents. Перед генерацией самой документации пользователю на согласование отправляется предварительный список разделов и страниц, который можно редактировать.

Обычно, приступая к новой задаче, разработчику или ИИ-агенту необходимо погрузиться в контекст: понять, что делает проект, как устроена архитектура, где находится нужный код. Если проект не подготовлен заранее, возникают ограничения: агент видит отдельные файлы, но не понимает их роль в системе, не осознает неявные зависимости, а контекстное окно не позволяет охватить кодовую базу целиком.

RepoWiki устраняет эти ограничения: система самостоятельно анализирует структуру проекта, выявляет взаимосвязи между модулями и генерирует документацию, которая отражает реальное устройство кодовой базы. При использовании RepoWiki ручная работа с документацией сокращается в среднем на 30% (по результатам тестов на реальных проектах).

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы
Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы бизнес

С технической точки зрения, RepoWiki использует мультиагентный подход к созданию документации. Внутри системы анализ кода разбивается на последовательные этапы: планирование, анализ архитектуры, написание и верификация содержимого. Это помогает обрабатывать проекты масштаба крупных корпоративных репозиториев, где единовременный анализ всей кодовой базы невозможен из-за ограничений контекстного окна. Решение поддерживает инкрементные обновления: при изменении кода документация обновляется, а не создается заново.

Функция поможет разработчикам, изучающим незнакомые модули или подключающимся к существующим проектам: RepoWiki сокращает время входа в контекст и рабочую нагрузку. Техническим лидерам и руководителям, организующим передачу знаний, функция поможет для управления знаниями, снижения риски ухода ключевых сотрудников и ускорения адаптации команды.

«С RepoWiki вместо того, чтобы вручную описывать модули, поддерживать актуальность файлов и собирать знания по крупицам из комментариев и переписок, ИТ-команда получает автоматически сгенерированное описание проекта. Разработчик может задавать вопросы по кодовой базе в чате вместо изучения десятков разрозненных файлов. Это особенно ценно при работе с незнакомыми модулями, при подключении к существующим проектам и при разборе legacy-кода, где документация либо отсутствует, либо давно устарела», — сказала директор блока разработки платформы Cloud.ru Evolution Анастасия Тафеенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских платформ для управления персоналом

Крупный подрядчик властей США организует китайскому ИТ-гиганту доступ к санкционным чипам

ИИ-коллега для работы: CNews протестировал приложение «Битрикс24 Коворк/Код»

РТК-ЦОД увеличивает инвестиции в масштабирование инфраструктуры «Облака КИИ»

Обзор: Частные сети LTE 2026: крупнейшие проекты

Европа в ужасе от перспектив лишения доступа к американским облакам и ПО. Большинство компаний не имеет «плана Б»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще