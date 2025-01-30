Yandex YaFSDP библиотека для ускорения обучения больших языковых моделей
Yandex и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7364 3
|GitHub 822 2
|Meta AI - Facebook AI Research 8 1
|Nvidia Corp 3493 1
|Google LLC 11788 1
|Microsoft Corporation 24640 1
|Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 30 3
|Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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