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Yandex YaFSDP библиотека для ускорения обучения больших языковых моделей

Yandex - YaFSDP - библиотека для ускорения обучения больших языковых моделей


30.01.2025 «Яндекс» выложил в открытый доступ решение, которое помогает бизнесу сократить расходы на серверы до 20% 1
19.08.2024 Разработчики начинают смотреть в сторону открытых LLM-библиотек 1
13.06.2024 «Яндекс» делает открытой свою библиотеку для обучения нейросетей 2
11.06.2024 «Яндекс» выложил в опенсорс свой ускоритель обучения нейросетей — YaFSDP 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Yandex и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7364 3
GitHub 822 2
Meta AI - Facebook AI Research 8 1
Nvidia Corp 3493 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5086 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
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