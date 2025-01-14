Meta AI Llama Large Language Model Meta AI LLaMA
Meta AI и организации, системы, технологии, персоны:
|Водясов Алексей 222 2
|Денисов Анатолий 35 2
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Малышев Сергей 83 1
|Никитин Сергей 72 1
|Петров Кирилл 34 1
|Новикова Елена 88 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Saboundjan Alexandre - Сабунджан Александр 2 1
|Ульянов Николай 112 1
|Федоров Дмитрий 23 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Болдырев Дмитрий 7 1
|Воронин Павел 136 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Frankel Justin - Франкел Джастин 10 1
|Семочкин Александр 12 1
|Урусов Виктор 127 1
|Петухов Антон 44 1
|Нальский Максим 36 1
|Понкращенков Роман 2 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Кудинов Алексей 6 1
|Соловьев Виталий 36 1
|Макеев Дмитрий 18 1
|Козлова Дарья 30 1
|Каушанский Александр 33 1
|Калякин Павел 66 1
|Распопов Алексей 34 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Шмаков Антон 45 1
|Шаев Виталий 43 1
|Чернобуров Евгений 6 1
|Азимов Рустам 3 1
|Савельев Ярослав 1 1
|Аксенов Олег 44 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
|Liliputing 59 1
|SiliconAngle 8 1
|Ведомости 996 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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