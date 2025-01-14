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Индексная книга (каталог) CNews*
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Meta AI Llama Large Language Model Meta AI LLaMA



14.01.2025 Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4 1
09.12.2024 Исследователь Yandex Research создал опенсорс-проект для сокращения расходов на внедрение нейросетей 2
22.11.2024 Инженеры запустили нейросеть на российском виртуальном сервере за 5 тыс. рублей 1
12.11.2024 Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее 1
Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и расходам 2
30.09.2024 ValueAI внедряет умный поиск по базам знаний с использованием технологии RAG 1
24.09.2024 Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ 1
26.08.2024 Генеративный ИИ можно использовать для решения прикладных задач геологоразведки нефтегазовых месторождений 2
19.08.2024 Разработчики начинают смотреть в сторону открытых LLM-библиотек 2
25.07.2024 Сервис на основе большой языковой модели в четыре раза ускорил проверку научных работ студентов ИТМО 1
23.07.2024 Ученые «Яндекса» разработали решение, которое позволит бизнесу сократить расходы на внедрение нейросетей до восьми раз 2
23.07.2024 Yandex Research разработала новые методы сжатия больших языковых моделей 2
19.07.2024 ChatGPT, нам с тобой не по пути 1
18.07.2024 Навыки программирования и анализа данных могут повысить зарплату специалистов-гуманитариев в два раза — исследование «Яндекс Образования» 1
13.06.2024 GlowByte разработала для «Узбекинвеста» автоматизированную систему обработки заявок входящего перестрахования 1
13.06.2024 «Яндекс» делает открытой свою библиотеку для обучения нейросетей 3
11.06.2024 «Яндекс» выложил в опенсорс свой ускоритель обучения нейросетей — YaFSDP 1
22.05.2024 Мобильная ОС, из которой выросла российская «Аврора», переходит на платную подписку. Платить придется каждый месяц 1
17.05.2024 У разработчиков кончились деньги на развитие легендарного плеера Winamp. Его превратят в ПО с открытым кодом 1
26.04.2024 Нейросетевыми функциями «Яндекс Браузера» воспользовались 55 млн раз 1
17.04.2024 На каком языке думают нейросети? 1
14.02.2024 Разработанную учеными НГУ нейросеть научили распознавать голосовые команды управления автономными роботами 1
26.12.2023 Мелкий ИИ Microsoft побеждает более крупные модели. Развитию ИИ мешал человеческий фактор 2
28.11.2023 ГенИИ контента: как с помощью искусственного интеллекта оптимизировать целевой маркетинг 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
21.09.2023 Just AI создала собственную большую языковую модель JustGPT и открыла ранний доступ к Jay CoPilot – инструменту генеративного ИИ для бизнеса 1
28.06.2023 Сервисным роботам скоро не понадобится программист и сложный код 1
10.04.2023 Создан аналог ChatGPT, с которым можно обсуждать сокрытие кровавых улик и изготовление бомб 1
21.03.2023 Microsoft опростоволосилась. Создан «полноценный конкурент» ChatGPT за $600. Он работает на Raspberry Pi 2
22.08.2011 Новые мониторы Llama 1

Публикаций - 30, упоминаний - 40

Meta AI и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 11
GitHub 814 7
OpenAI 217 7
Google LLC 11775 5
Microsoft Corporation 24625 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Nvidia Corp 3487 2
Mistral AI 7 2
Nullsoft - Llama Group - Radionomy Group 6 1
Ростелеком 9700 1
SAP SE 5277 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
X Corp - Twitter 2845 1
Apple Inc 12100 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
8213 1
Oracle Corporation 6688 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Jolla - Sailfish Holding 82 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Atlassian 118 1
i-Free Just AI 31 1
Ланит Интеграция 190 1
AOL Inc 1593 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Монолит-Инфо 121 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 23 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Unsplash 763 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
ВЫГОН Консалтинг 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Русагро Группа Компаний 277 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Абсолют Банк 230 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Распадская угольная компания 10 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Узбекинвест КЭИС 4 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром нефть 618 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 37 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 20
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 18
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 14
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 234 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 7
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 4
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 508 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 29 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
OpenAI ChatGPT 338 11
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 8
Python - высокоуровневый язык программирования 927 5
Oracle Java - язык программирования 3075 3
C# - C Sharp - Язык программирования 329 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
СалютДевайсы - GigaChat 190 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
Microsoft Windows 15656 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
Microsoft 365 Copilot 115 2
Yandex - YaFSDP - библиотека для ускорения обучения больших языковых моделей 3 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 189 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Microsoft Skype 2067 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Водясов Алексей 222 2
Денисов Анатолий 35 2
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1008 1
Чаркин Евгений 296 1
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Малышев Сергей 83 1
Никитин Сергей 72 1
Петров Кирилл 34 1
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Кирьянова Александра 135 1
Saboundjan Alexandre - Сабунджан Александр 2 1
Ульянов Николай 112 1
Федоров Дмитрий 23 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Болдырев Дмитрий 7 1
Воронин Павел 136 1
Ефимов Альберт 43 1
Frankel Justin - Франкел Джастин 10 1
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Врацкий Андрей 135 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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