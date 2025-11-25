Разделы

Дегтярев Вячеслав


СОБЫТИЯ


25.11.2025 «К2 НейроТех» добавила Langflow в ML-платформу для быстрой разработки решений на LLM 1
04.09.2024 Школы Новосибирской области переходят на «Альт Образование». Для учителей провели мастер-классы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дегтярев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Галэкс НТЦ - Galex 41 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 783 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27103 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11507 1
Clone - Клонирование 526 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56960 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8133 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 97 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 1
Шумейко Владимир 3 1
Шабалдин Сергей 1 1
Нешко Оксана 4 1
Дмуховский Сергей 1 1
Стрельников Роман 4 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1855 1
Россия - СФО - Новосибирск 4627 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31718 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1322 1
Образование в России 2540 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15032 1
Базальт СПО - Альт академия 30 1
