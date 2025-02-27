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Галэкс НТЦ Galex

Галэкс НТЦ - Galex

Галэкс является авторизованным поставщиком отечественного оборудования и ПО.


27.02.2025 Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60% 1
28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
04.09.2024 Программно-аппаратный комплекс «Патриот» включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД 1
04.09.2024 Школы Новосибирской области переходят на «Альт Образование». Для учителей провели мастер-классы 1
29.08.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение о сотрудничестве с Минцифры Новосибирской области 1
29.05.2024 Индустриальный партнер «Летной школы» АГАУ с помощью агродронов ведет борьбу с непарным шелкопрядом в Алтайском крае 1
16.04.2024 Алтайский ГАУ и ООО «Галэкс Сервис» подписали договор о сотрудничестве 2
08.08.2023 Как перейти с Windows на российские ОС: есть ли замена Active Directory? 2
23.06.2023 «Галэкс» и «Dатару» стали партнерами 1
14.04.2023 Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» 1
23.09.2021 В Новосибирске представили ПАК «Патриот» на российском программном обеспечении 1
26.08.2020 «Галэкс» реализовала «Цифровой сельсовет» в Новосибирской области 1
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 1
03.10.2019 Выручка от реализации инфраструктурных ИТ-проектов снова снизилась 2
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
11.04.2019 «Алтапресс» внедрила ЦПМ Xerox Versant 180 Press 2
04.10.2018 Сплошная «цифра»: в Барнауле пройдет крупный ИТ-Форум 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
07.12.2016 «НТЦ Галэкс» разработал решение для мониторинга и управления ситуацией на дорогах Алтайского края 2
06.09.2016 «НТЦ Галэкс» внедрил новую систему хранения данных в В АлтГТУ им. И.И. Ползунова 2
21.06.2016 Типография «ФотоКурьер» установила ЦПМ Xerox Color C60 2
07.06.2016 Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 1
13.05.2016 Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press 2
22.12.2015 Xerox подписала соглашение о намерениях с УИТиС Алтайского края 2
01.06.2015 Алтайский государственный медицинский университет создает систему управления ИТ-активами 2
24.03.2015 ИТ-рынок России 2009–2014: старые сложности в новых условиях 1
17.03.2015 АлтГУ оптимизировал производство печатной продукции с помощью оборудования Xerox 1
10.03.2015 «Галэкс» модернизировал типографию Алтайского государственного университета 2
19.02.2015 «Галэкс» модернизировал ЦОД МФЦ Алтайского края 2
19.02.2015 Алтайский государственный университет совместно с «Галэкс» внедряет систему управления ИТ-активами 2
10.11.2014 Аутсорсинг в госсекторе: рост в жестких рамках 1
02.11.2014 ИКТ в госсекторе России: итоги и перспективы 1
10.09.2012 В Барнауле пройдет региональный ИТ-форум 1
17.08.2011 8 сентября в Барнауле состоится IV «Алтайский региональный ИТ-форум» 2
12.08.2011 8 сентября в Барнауле состоится IV «Алтайский региональный ИТ-форум» 2
22.03.2010 Leta Group: на базе системы электронной очереди «Дамаск» автоматизировано свыше 2 тыс. рабочих мест 2
23.12.2008 «Кокс-тревэл» построил инфокоммуникационную систему на базе решений Cisco 2
25.03.2008 В Алтайском крае создан бизнес-инкубатор на базе технологий Cisco 2

Публикаций - 38, упоминаний - 56

Галэкс НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox 1140 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 7
Microsoft Corporation 24682 6
Softline - Софтлайн 2853 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 6
Ростелеком 9766 5
Cisco Systems 5125 5
Крок - Croc 1777 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 452 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 4
Базальт СПО - BaseALT 663 4
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 76 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 3
iCore - Ай Ко ЗАО 56 3
AMT Group - АМТ-Груп 354 3
Dell EMC 5037 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 3
Такском - Taxcom 240 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 3
МБК лаб - Лаборатория МБК 20 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 2
МегаФон 8965 2
InfoWatch - Инфовотч 1023 2
8275 2
Schneider Electric 575 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 2
Галактика - Корпорация 1470 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 2
АйТи 1373 2
ХайТэк - Hi-Tech 201 2
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 2
DCLogic - ДиСиЛоджик 40 2
Унитех 15 2
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 3
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 3
Молодёжный театр Алтая имени В.С. Золотухина 2 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 1
Алтапресс 3 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2396 1
Почта России ПАО 2120 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Деловые Линии ГК 69 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
Алтайский фонд МСП - Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства 1 1
Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина 2 1
Алтайский бизнес-инкубатор 2 1
Алтай-Циклон - ФотоКурьер 1 1
Россети Ленэнерго 1701 1
РЦ Регион Инфо АНО - Регионинфо 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 7 1
БайкалБанк 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1384 2
Федеральное казначейство России 1783 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5483 2
Администрация Барнаула 16 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 997 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 920 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7475 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1264 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1729 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 3
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 3
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 316 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16210 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 3
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17141 3
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SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 278 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 546 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 2
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1706 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1328 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 867 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12823 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5253 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 4
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 50 3
НКТ - Р7-Офис 384 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 3
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 37 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 532 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 308 2
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 2
Xerox ColorQube 9 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 197 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1605 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 4 1
Барс.Образование-Электронная школа 26 1
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 71 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 25 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 972 1
Dell EMC VNX 42 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 1
Дамаск МФЦ 4 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 56 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3246 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 1
ITPS AVIST - Asset Visualization Smart Technology 6 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 1
Системный софт - SysSoft Security Center 2 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 1
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 20 1
Графеев Владимир 3 3
Уваров Родион 3 3
Казакова Анастасия 8 2
Тикуркин Максим 38 2
Кривошеев Евгений 12 2
Мозес Валерий 2 2
Чернышков Владимир 2 2
Липовик Светлана 1 1
Попов Сергей 136 1
Сыкулев Андрей 84 1
Горелов Дмитрий 61 1
Толстова Татьяна 37 1
Добкин Аркадий 77 1
Сварник Павел 21 1
Лейпи Игорь 13 1
Прозоров Денис 10 1
Витоженц Александр 7 1
Малышев Алексей 9 1
Марушкевич Андрей 8 1
Бурин Андрей 17 1
Домуховский Николай 4 1
Терещенко Николай 2 1
Клебанов Дмитрий 3 1
Танцоров Вячеслав 2 1
Бобровников Борис 103 1
Рудычева Наталья 95 1
Никифоров Николай 1136 1
Ананьин Алексей 81 1
Медведев Дмитрий 1655 1
Карпинский Алексей 42 1
Макаров Алексей 63 1
Балясов Алексей 1 1
Генцис Александр 19 1
Калинин Александр 158 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Москалева Татьяна 73 1
Калин Сергей 30 1
Иодковский Станислав 83 1
Ясинский Владимир 18 1
Щукин Валерий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 21
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1297 16
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1681 9
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 613 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 4
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2963 3
Россия - СФО - Новосибирск 4335 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2989 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3976 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1554 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 2
Африка - Африканский регион 3489 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1472 2
Азия - Азиатский регион 5559 2
Казахстан - Республика 5571 1
Индия - Bharat 5475 1
Узбекистан - Республика 1747 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1578 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 470 1
Африка Северная 233 1
Европа Западная 1482 1
Ближний Восток 2954 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 939 1
Россия - УФО - Свердловская область 1522 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 914 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1563 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1211 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 877 1
Россия - СФО - Алтайский край - Белокуриха 39 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 585 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 248 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 201 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 296 1
Америка Латинская 1818 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4692 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3972 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3132 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2449 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5435 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3218 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7884 3
Типография - полиграфическое производственное предприятие 131 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1222 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5004 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4856 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6180 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2502 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1902 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2273 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1640 2
Ботаника - Растения - Plantae 1051 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2139 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 277 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 3
IDC - International Data Corporation 4911 3
CNews Fast рейтинг 46 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 4
Алтайский региональный ИТ-форум 4 3
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 7 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 232 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 153 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 1
АГМУ - Алтайский государственный медицинский университет 3 1
АлтГТУ БТИ - Бийский технологический институт 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 852 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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