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Галэкс НТЦ Galex
Галэкс является авторизованным поставщиком отечественного оборудования и ПО.
Галэкс НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
|Клуб ИТ-директоров Алтая 4 1
|Графеев Владимир 3 3
|Уваров Родион 3 3
|Казакова Анастасия 8 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Кривошеев Евгений 12 2
|Мозес Валерий 2 2
|Чернышков Владимир 2 2
|Липовик Светлана 1 1
|Попов Сергей 136 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Толстова Татьяна 37 1
|Добкин Аркадий 77 1
|Сварник Павел 21 1
|Лейпи Игорь 13 1
|Прозоров Денис 10 1
|Витоженц Александр 7 1
|Малышев Алексей 9 1
|Марушкевич Андрей 8 1
|Бурин Андрей 17 1
|Домуховский Николай 4 1
|Терещенко Николай 2 1
|Клебанов Дмитрий 3 1
|Танцоров Вячеслав 2 1
|Бобровников Борис 103 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Ананьин Алексей 81 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Макаров Алексей 63 1
|Балясов Алексей 1 1
|Генцис Александр 19 1
|Калинин Александр 158 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Калин Сергей 30 1
|Иодковский Станислав 83 1
|Ясинский Владимир 18 1
|Щукин Валерий 5 1
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|CNews Fast рейтинг 46 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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