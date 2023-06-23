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«Галэкс» и «Dатару» стали партнерами

Системный интегратор «Галэкс» и российский ИТ-производитель «Dатару» заключили соглашение о сотрудничестве. Клиентам системного интегратора будет доступно передовое импортонезависимое серверное и сетевое оборудование, СХД и решения для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Об этом CNews сообщили представители «Dатару».

«Галэкс» займется проектированием вычислительной инфраструктуры на базе продуктовой линейки «Dатару», ее внедрением и поддержкой. В линейке «Dатару» — серверы, в том числе для периферийных вычислений, сетевое оборудование, СХД, а также комплексные решения.

Среди разработок компании также несколько программно-аппаратных комплексов. Это готовые протестированные решения для хранения большого объема неструктурированных данных, для систем видеоаналитики на основе периферийных вычислений и высоконагруженных СУБД. Все оборудование «Dатару» имеет гарантированный уровень производительности. Кроме того, оно протестировано на совместимость со многими продуктами от российских поставщиков ПО — в частности, с системами виртуализации и отечественными операционными системами.

Партнерские отношения между компаниями позволят клиентам «Галэкс» обеспечить технологическую независимость своего ИТ-ландшафта — продукты «Dатару» готовы к отгрузке со склада в Москве, а все линии техподдержки локализованы в России.

«Партнерство с «Dатару» открывает широкий портфель продуктов и решений для клиентов “Галэкс”. Оборудование отечественного поставщика позволит им реализовать самые сложные задачи и обрести уверенность в бесперебойной работе ИТ-инфраструктуры», — сказал Евгений Кривошеев, руководитель направления комплексных решений компании «Галэкс».

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«В России не так много федеральных ИТ-компаний, которые работают с регионами. Поэтому у нас высокие ожидания от партнерства с “Галэкс”. Мы рассчитываем, что наша совместная деятельность не только увеличит рынки сбыта для нас как для поставщика, но и откроет доступ к передовым импортонезависимым разработкам для регионального бизнеса», — отметила Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

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«Dатару» — российский производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Компания предоставляет решения под конкретные задачи заказчиков крупного промышленного и производственного сектора, финансовых учреждений, государственных структур.

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