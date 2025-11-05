Индексная книга (каталог) CNews*
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Кривошеев Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 14
Кривошеев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
|Анасенко Ирина 10 2
|Булов Владимир 2 2
|Хохлов Михаил 8 2
|Лядов Кирилл 17 2
|Machado John - Мачадо Джон 4 2
|Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 2
|Павленко Майкл 3 2
|PAUTRAT Pierre-Alexandre - Паутра Пьер-Александр 4 2
|Bauler Alan - Баулер Алан 2 2
|Еникеева Алена 2 2
|Romero Greg - Ромеро Грег 4 2
|Гребенщиков Дмитрий 39 2
|Крюков Дмитрий 40 2
|Карпов Дмитрий 11 2
|Кузьминов Илья 11 2
|Григорян Гагик 8 2
|Патешман Александр 2 2
|Егорова Эльза 4 1
|Банников Кирилл 1 1
|Ожогин Денис 1 1
|Филиппов Олег 14 1
|Селезнев Денис 31 1
|Зарипов Андрей 8 1
|Коломеец Максим 1 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Воробьев Родион 1 1
|Кисляков Владимир 5 1
|Голованов Эдуард 1 1
|Погудалов Алексей 13 1
|Хаба Виктория 4 1
|Гылов Аркадий 1 1
|Жидкова Елена 3 1
|Рахметов Руслан 67 1
|Куканов Алексей 14 1
|Амириди Юлия 28 1
|Кулешов Александр 29 1
|Кулешов Алексей 32 1
|Висящев Андрей 64 1
|Муравьев Андрей 11 1
|Степанов Владимир 91 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3921 3
|Forbes Global 2000 50 2
|Juniper Research 131 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8553 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454336, в очереди разбора - 727385.
Создано именных указателей - 197096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454336, в очереди разбора - 727385.
Создано именных указателей - 197096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.