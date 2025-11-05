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Кривошеев Евгений

СОБЫТИЯ


05.11.2025 Fplus обновила тест-участок для серверного оборудования 1
Импортозамещение 2022 1
27.06.2023 Российскую электронику некому выпускать. Специалистов «ловят» на большие зарплаты, но они не попадаются 1
23.06.2023 «Галэкс» и «Dатару» стали партнерами 1
17.10.2022 Бракованы и дефектны. Почти половина микросхем, импортируемых из Китая в Россию непригодны для использования 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
18.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
28.11.2017 «Технопром» обновил маршрутизаторы и получил новые сертификаты 1
01.06.2015 Алтайский государственный медицинский университет создает систему управления ИТ-активами 1
11.12.2007 В Москве состоялся Meet the Experts Business Intelligence Forum 1
04.12.2007 В Москве прошел Meet the Experts Business Intelligence Forum 1
13.04.2007 ЦФТ: «ЦФТ-Ритейл банк» портировали на платформу IBM 1
06.07.1999 В составе отдела по работе с партнерами Compaq произошли изменения 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Кривошеев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 416 5
IBM - International Business Machines Corp 9678 4
Oracle Corporation 7057 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3429 2
Microsoft Corporation 25695 2
Diasoft - Диасофт 1122 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1071 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 2
AOL Inc - America Online 1883 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 356 2
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 2
Globe Telecom 32 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
Первая Форма - 1Форма 60 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 42 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
GreenData - Гриндата 81 1
Нанософт разработка 22 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 178 1
Ростелеком 10862 1
SAP SE 5576 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 1
Yandex - Яндекс 9107 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15574 1
Lenovo Group 2427 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 316 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
Новые облачные технологии (НОТ) 484 1
Нанософт 143 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 766 1
Acer Group - Acer Inc 2758 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 118 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 592 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 136 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1263 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1413 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 316 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 485 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
BMO Financial Group 3 2
First National Bank (South Africa) 7 2
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 2
FirstRand Group - FirstRand Bank 2 2
BMO - Bank of Montreal 17 2
Альфа-Банк 1966 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 287 2
LEGO 257 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 2
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2084 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1205 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 63 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 85 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 109 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3830 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13646 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5598 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6508 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2310 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 77 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 2
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2327 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 963 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33179 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64256 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10566 6
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Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1086 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 3
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 3
SAP Sybase IWS - Sybase Industry Warehouse Studio 4 2
SAP Sybase 292 2
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 2
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 2
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1721 1
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 1
ЦФТ Интернет навигатор 2 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
НИУ ВШЭ - iFora - система интеллектуального анализа больших данных 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 2985 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 376 1
Linux OS 11432 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1670 1
Нанософт - nanoCAD 142 1
Microsoft Windows 16798 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1777 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2482 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 712 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 187 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 230 1
Red Hat OpenShift 168 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1309 1
Docker - Платформа распределённых приложений 526 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 359 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 251 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Diasoft Database Adapter 13 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 706 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 448 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 151 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 89 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 80 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 97 1
Анасенко Ирина 10 2
Булов Владимир 2 2
Хохлов Михаил 8 2
Лядов Кирилл 17 2
Machado John - Мачадо Джон 4 2
Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 2
Павленко Майкл 3 2
PAUTRAT Pierre-Alexandre - Паутра Пьер-Александр 4 2
Bauler Alan - Баулер Алан 2 2
Еникеева Алена 2 2
Romero Greg - Ромеро Грег 4 2
Гребенщиков Дмитрий 39 2
Крюков Дмитрий 40 2
Карпов Дмитрий 11 2
Кузьминов Илья 11 2
Григорян Гагик 8 2
Патешман Александр 2 2
Егорова Эльза 4 1
Банников Кирилл 1 1
Ожогин Денис 1 1
Филиппов Олег 14 1
Селезнев Денис 31 1
Зарипов Андрей 8 1
Коломеец Максим 1 1
Ульянычев Матвей 47 1
Воробьев Родион 1 1
Кисляков Владимир 5 1
Голованов Эдуард 1 1
Погудалов Алексей 13 1
Хаба Виктория 4 1
Гылов Аркадий 1 1
Жидкова Елена 3 1
Рахметов Руслан 67 1
Куканов Алексей 14 1
Амириди Юлия 28 1
Кулешов Александр 29 1
Кулешов Алексей 32 1
Висящев Андрей 64 1
Муравьев Андрей 11 1
Степанов Владимир 91 1
Россия - РФ - Российская федерация 164700 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54469 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1075 3
Франция - Французская Республика 8139 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18970 2
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Азия - Азиатский регион 5888 2
Канада 5059 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8492 1
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