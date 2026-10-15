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Индексная книга (каталог) CNews*
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Филиппов Олег

СОБЫТИЯ


15.10.2026 Платформы управления персоналом делают ставку на самообслуживание, аналитику и ИИ 1
16.10.2025 ГК Softline и «Тангл» объявили о стратегическом партнерстве 1
19.12.2022 Умная парковка довела до тюрьмы. Виновных в грандиозном мошенничестве ждут 10 с лишним лет заключения и гигантские штрафы 1
13.12.2022 Принадлежащий ФСО прибыльный ИТ-поставщик испугался долгов и обанкротил сам себя 1
16.11.2017 Создатель московских «умных» парковок и ЖКХ арестован ФСБ 1
09.11.2017 ФСБ арестовала главу московского «умного транспорта» 2
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 2
19.10.2016 Конференция INFOSTART: как связаны PostgreSQL, блокчейн, нейросети и «1С» 1
22.10.2012 15 ноября в Санкт-Петербурге начнет работу конференция Infostart Event 2012 1
28.09.2012 "Инфостарт": Если не нашли у нас – нет нигде 1
21.02.2012 Нынешний и бывший ИТ-директора Минздрава встретятся на конференции CNews 20 марта 1
07.02.2012 Конференция CNews: «Информатизация здравоохранения: старт состоялся?» 1
24.02.2011 МГТС расширила состав правления до 13 человек 1
09.11.2009 Honeywell повышает эффективность инвентаризации в супермаркетах «Компьютер-Центр «Кей» 1
06.07.1999 В составе отдела по работе с партнерами Compaq произошли изменения 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Филиппов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

9730 7
ФСО РФ - СВЭКО ФГУП 9 4
Инфостарт - Infostart 11 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 3
Интеллектуальные системы будущего 2 2
Ростелеком 11063 2
SAP SE 5631 2
Microsoft Corporation 25887 2
Softline - Софтлайн 3815 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1477 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 619 1
Прагма - Тангл - Tangl 35 1
Магистраль-Телеком 8 1
Huawei 4725 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16194 1
Apple Inc 13309 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
Oracle Corporation 7111 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
Acer Group - Acer Inc 2826 1
Крок - Croc 1971 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5084 1
Honeywell 313 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 994 1
Галактика - Корпорация 1554 1
1С-Рарус 989 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
Novardis - Новардис Консалтинг 70 1
DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей КЦ - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 223 1
Google LLC 12823 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 38 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 13 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 11 1
Novator Legal Group - Новатор Юридическая группа 6 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 538 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 374 1
Инвитро - Invitro 85 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Этажи 0 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3700 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2909 3
ЦОДД ГКУ - Центры организации дорожного движения 114 3
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2096 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2350 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1582 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 760 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 881 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 169 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 232 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 78 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 218 1
Мособлсуд - Областной суд Московской области - Московский областной суд 2 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4993 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 61 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 34 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36872 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24824 5
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1504 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13333 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54981 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26487 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3708 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10075 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13830 3
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12390 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23250 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2648 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1173 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18405 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13164 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27047 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7887 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2270 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1871 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26630 1
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Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2057 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1031 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1153 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5394 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2989 1
W3C - XML - WSDL - Web Services Description Language 35 1
VCS - Revision Control System - СУВ - Система управления версиями - СКВ - Система контроля версий 47 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13629 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10878 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24066 1
PnP - Plug&Play 346 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 515 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5404 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4946 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8016 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2573 3
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 313 2
Marvell PXA 39 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1846 1
Microsoft Windows 17038 1
Apple - App Store 3153 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1050 1
Oracle Java - язык программирования 3503 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 1
JavaScript - JS - язык программирования 1452 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 814 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1389 1
1С:ERP Управление предприятием 869 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 951 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 87 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 36 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 149 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 1
SAP Fiori 45 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1025 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 173 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 230 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 51 1
1С:Отчетность 20 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 16 1
SAP Screen Personas 3 1
Юхтимовский Дмитрий 2 2
Чистов Павел 3 2
Павленко Ирина 2 2
Митичкин Станислав 2 2
Печатников Леонид 3 2
Фаррахов Айрат 6 2
Медведев Олег 3 2
Семёнов Владимир 12 2
Аюханов Артур 2 2
Белявский Аркадий 2 2
Гилев Евгений 3 2
Ахмадишин Евгений 3 2
Лустин Алексей 2 2
Сысоев Константин 2 2
Бочков Алексей 3 2
Казьмин Василий 2 2
Гулин Анатолий 2 2
Шилкин Николай 2 2
Чавалах Александр 2 2
Стрючков Владимир 2 2
Кудяков Герман 2 2
Кунташов Александр 2 2
Орефков Александр 2 2
Цыденов Доржи 2 2
Насипов Фарит 3 2
Симаков Олег 113 2
Гайдуков Алексей 23 2
Лебедев Георгий 57 2
Белов Александр 76 2
Макаров Владимир 78 2
Серова Елена 321 2
Баркетов Павел 6 2
Дубинин Вадим 27 2
Столбов Андрей 22 2
Шароватов Дмитрий 8 1
Галстян Эрик 8 1
Рябцев Андрей 4 1
Самойлов Сергей 3 1
Костюнин Дмитрий 1 1
Булатов Валерий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 168842 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48175 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19810 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3516 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8697 2
Россия - УФО - Свердловская область 2007 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 836 2
Россия - ПФО - Пензенская область 652 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3390 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 665 2
Европа 25036 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3520 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14875 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1754 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 416 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 182 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 112 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6698 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8588 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6698 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58582 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16388 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54216 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3181 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8334 2
Ergonomics - Эргономика 1770 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6644 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1272 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11524 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3822 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10577 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22090 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5561 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1397 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7597 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6851 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9273 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2218 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3410 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3336 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 656 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4759 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1752 1
МГТС Совет директоров 55 1
Информатика - computer science - informatique 1214 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1838 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2587 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 578 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5852 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6885 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12452 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2475 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1789 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 711 1
Росбалт ИА 60 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11609 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2505 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1299 1
TAdviser - Центр выбора технологий 492 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8684 3
Smart Ranking - Смарт Ридинг 43 1
IDC - International Data Corporation 5001 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4276 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 56 2
МГУ - Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 188 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2698 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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