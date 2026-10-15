Индексная книга (каталог) CNews*
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Филиппов Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 17
Филиппов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
|Юхтимовский Дмитрий 2 2
|Чистов Павел 3 2
|Павленко Ирина 2 2
|Митичкин Станислав 2 2
|Печатников Леонид 3 2
|Фаррахов Айрат 6 2
|Медведев Олег 3 2
|Семёнов Владимир 12 2
|Аюханов Артур 2 2
|Белявский Аркадий 2 2
|Гилев Евгений 3 2
|Ахмадишин Евгений 3 2
|Лустин Алексей 2 2
|Сысоев Константин 2 2
|Бочков Алексей 3 2
|Казьмин Василий 2 2
|Гулин Анатолий 2 2
|Шилкин Николай 2 2
|Чавалах Александр 2 2
|Стрючков Владимир 2 2
|Кудяков Герман 2 2
|Кунташов Александр 2 2
|Орефков Александр 2 2
|Цыденов Доржи 2 2
|Насипов Фарит 3 2
|Симаков Олег 113 2
|Гайдуков Алексей 23 2
|Лебедев Георгий 57 2
|Белов Александр 76 2
|Макаров Владимир 78 2
|Серова Елена 321 2
|Баркетов Павел 6 2
|Дубинин Вадим 27 2
|Столбов Андрей 22 2
|Шароватов Дмитрий 8 1
|Галстян Эрик 8 1
|Рябцев Андрей 4 1
|Самойлов Сергей 3 1
|Костюнин Дмитрий 1 1
|Булатов Валерий 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8684 3
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 43 1
|IDC - International Data Corporation 5001 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4276 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.